Mercato libero: le offerte per chi cambia a febbraio 2020

Di tempo per passare al mercato libero dell’energia e del gas naturale ce n’è ancora molto, dato che la data ufficiale è slittata al 1° gennaio 2022. Per iniziare ad approfittare fin da subito dei vantaggi derivanti dalle tariffe del mercato libero rispetto a quelle del mercato tutelato, abbiamo effettuato per voi una comparazione tra le migliori offerte luce e gas disponibili a febbraio 2020 : ecco quali sono e le caratteristiche che le contraddistinguono.

Il 1° gennaio 2022 è la nuova data ufficiale nella quale in Italia scatterà il passaggio obbligatorio al mercato libero dell’energia e del gas naturale: fino ad allora si avrà la possibilità di rimanere in Maggior Tutela, nella quale i prezzi della componente luce e gas vengono stabiliti da ARERA.

Un’analisi comparativa fra i due mercati permette di comprendere fin da subito che le offerte disponibili nel mercato libero si differenziano per una maggiore convenienza nei prezzi: questo elemento è legato alla libera concorrenza fra i vari fornitori che permette loro di proporre ai consumatori costi molto contenuti, ai quali spesso si aggiungono anche dei benefici aggiuntivi.

Quali sono le migliori tariffe luce e gas del mercato libero a febbraio 2020? Di seguito saranno presentati i risultati di un confronto effettuato con il comparatore online di SosTariffe.it.

Offerte luce e gas febbraio 2020: le tariffe più convenienti

L’analisi di SosTariffe.it ha preso in considerazione una famiglia di tre persone con un consumo medio dell’energia elettrica di 2.700 kWh, che utilizza l’energia elettrica principalmente per la lavatrice, il forno elettrico, la lavastoviglie e lo scaldabagno, mentre consuma il gas per uso domestico, quindi principalmente per cucinare e per il riscaldamento.

Dall’analisi emerge che i fornitori che a febbraio 2020 propongono le tariffe luce più convenienti sono:

Illumia;

Sorgenia;

Wekiwi;

ON.

Per quando riguarda, invece, le offerte sulla componente gas, oltre alle tariffe super vantaggiose di Sorgenia e Wekiwi, spicca anche quella di HERA comm. Vediamo meglio nel dettaglio quali sono le caratteristiche delle soluzioni tariffarie proposte dai vari operatori.

Offerte mercato libero febbraio 2020: offerte energia elettrica

L’offerta più economica in assoluto fra le varie proposte sulla luce nel mercato libero è quella dell’operatore Illumia. Si tratta Luce Super Web, una tariffa monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi. La promozione non prevede depositi cauzionali, ha un costo mensile di 41,40 euro e permette di risparmiare fino a circa 95 euro rispetto alla Maggior Tutela. Attivandola in questo momento, si avrà diritto a ricevere 100 kWh in omaggio.

Sorgenia è il fornitore che propone la seconda promozione luce più conveniente del mercato libero, Next Energy Luce. Si tratta di un’altra tariffa a prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, disponibile al prezzo mensile di 42,33 euro, attraverso la quale si possono quindi risparmiare 83,38 euro rispetto al mercato tutelato. Se la promozione viene attivata in modalità Dual Fuel, ovvero insieme alla tariffa corrispondente per la componente gas, regala un buono Amazon del valore di 30 euro.

La terza migliore offerta luce del mercato libero è Prezzo Fisso 12 mesi di Wekiwi, che costa 42,38 euro e garantisce un risparmio rispetto alla Maggior Tutela di 82,80 euro. Una delle particolarità di questa promozione è il meccanismo della carica mensile, in base al quale si paga soltanto quello che si consuma veramente. Anche in questo caso, l’attivazione della tariffa in modalità Dual Fuel garantisce un buono shopping del valore di 40 euro.

Offerte mercato libero febbraio 2020: offerte gas

Le migliori offerte sulla componente gas di febbraio 2020 sono invece:

Gas Energy Next di Sorgenia , che ha un prezzo bloccato per 12 mesi e permette di ricevere un buono Amazon di 30 euro se attivata assieme alla tariffa Next Energy Luce;

, che ha un prezzo bloccato per 12 mesi e permette di ricevere un buono Amazon di 30 euro se attivata assieme alla tariffa Next Energy Luce; la tariffa Prezzo Netto Special Web Casa Gas di HERA comm , con la quale si ha diritto a uno sconto di benvenuto di 30 euro che diventa di 60 euro nel caso di attivazione della stessa tariffa anche sulla componente luce;

, con la quale si ha diritto a uno sconto di benvenuto di 30 euro che diventa di 60 euro nel caso di attivazione della stessa tariffa anche sulla componente luce; Gas Prezzo Fisso 12 mesi dell’operatore Wekiwi, che ha un prezzo bloccato di 12 mesi ed è caratterizzata dagli stessi benefici previsti per la tariffa luce. Va da sé che anche in questo caso, se si sceglie di attivare in combo la soluzione gas e quella luce, si riceveranno in omaggio dei buoni spesa e shopping del valore di 40 euro.

In merito ai prezzi delle promozioni sul gas:

con Sorgenia è prevista una spesa mensile di 33,92 euro e un risparmio annuo di 49,56 euro;

un risparmio annuo di 49,56 euro; con HERA comm si spendono 35,66 euro al mese ed è previsto un risparmio annuo di 28,71 euro;

ed è previsto un risparmio annuo di 28,71 euro; la promozione di Wekiwi sul gas ha, invece, un costo di 35,84 euro al mese e permette di risparmiare 26,58 euro sull’anno.

Offerte mercato libero febbraio 2020: le tariffe Dual Fuel

Le offerte analizzate finora ci permettono di notare che la combinazione di una tariffa luce e una gas è una soluzione sulla quale i fornitori che operano nel mercato libero puntano molto, in quanto permette ai consumatori di ottenere risparmi reali, sia in termini economici sia in termini di tempo.

Oltre alle offerte di Sorgenia, HERA comm e Wekiwi che abbiamo già citato, una delle migliori soluzioni Dual Fuel disponibili è Luce e Gas Insieme dell’operatore E.ON. Anche questa tariffa è di tipo monorario e ha un prezzo bloccato per un periodo di ben 12 mesi. Costa 43,12 euro al mese, con un risparmio di circa 74 euro rispetto al mercato tutelato. Prevede uno sconto del 10% sulla componente energia proprio in relazione all’attivazione in modalità Dual Fuel.

A conti fatti, le tariffe del mercato libero, a prescindere dal fatto che siano attivate in modalità Dual Fuel o su una sola componente, permettono già di mettere da parte parecchi euro sull’anno, che potrebbero essere utilizzati per coprire le altre spese di maggiore impatto sul bilancio familiare