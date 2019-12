Mercato libero: le offerte per chi cambia a dicembre 2019

State pensando di approfittare delle tante offerte sul mercato libero dell’energia per cambiare operatore? In questa guida abbiamo selezionato le migliori tariffe per chi cambia a dicembre 2019. Troverete le migliori due proposte del mese ordinate per sole offerte luce, sole offerte gas e luce e gas insieme.

Migliori offerte luce dicembre 2019

Condividiamo le offerte proposte da Illumia e Sorgenia. Questo mese, i due operatori propongono infatti pacchetti estremamente convenienti pensati per i nuovi clienti che vogliono cambiare.

Luce Cyber Web di Illumia

Illumia è uno degli operatori italiani più giovani sul mercato dell’energia nazionale. Proprio per questo motivo, le tariffe offerte sono spesso tra le più interessanti in termini di convenienza e servizi offerti. Luce Cyber Web risponde esattamente a queste caratteristiche: al costo di 0,0350 Euro/kWh, questo pacchetto è di certo uno dei migliori disponibili per chi cambia a dicembre 2019. Questa tariffa è valida fino al 7/12, ma verrà con tutta probabilità rinnovata.

I vantaggi per chi sceglie Luce Cyber Web di Illumia sono:

prezzo della componente energia bloccato per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;

per i primi 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto; nessun deposito cauzionale richiesto;

richiesto; 100 kWh in omaggio;

in omaggio; opzione Energia Verde.

Per quanto riguarda questa ultima opzione, ricordiamo che è disponibile solo su richiesta e prevede il pagamento aggiuntivo di 2 Euro/mese + IVA al costo finale dell’utenza. L’opzione Energia Verde è una soluzione importante per chi vuole scegliere di utilizzare energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo così alla salvaguardia ambientale e la riduzione di emissioni di CO2.

Un’altra possibilità in tema di sostenibilità ambientale offerta da Illumia è l’acquisto di un pacchetto da 10 lampadine LED. Le lampadine sono disponibili in versione luce calda, naturale o fredda. Nel pacchetto che riceverete saranno incluse 2 confezioni di pile ultra power Illumia. La modalità di acquisto prevista è un pagamento di 24 rate a 2 Euro/mese.

Next Energy Luce di Sorgenia

Next Energy Luce è un’offerta full digital che permette di risparmiare grazie ai servizi digitali inclusi nel pacchetto. Inoltre, attivando questa offerta, avrete la possibilità di usufruire di alcuni sconti su piattaforme online come Amazon e UberEats. Il costo mensile della componente energia è pari a 0,0446 Euro/kWh, a prezzo fisso garantito per 12 mesi.

Secondo le stime dell’operatore, questa tariffa consente di risparmiare all’utente tipo in Italia circa 192 Euro all’anno. Inoltre, grazie a questo pacchetto sono offerti i seguenti servizi:

servizio Green Life , che consente di utilizzare solo energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e assegna, a seconda della posizione geografica del cliente, la consegna dell’energia prodotta nell’impianto più vicino;

, che consente di utilizzare solo energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili e assegna, a seconda della posizione geografica del cliente, la consegna dell’energia prodotta nell’impianto più vicino; servizio Full Digital Care , che offre diversi tipi di assistenza per la gestione della vostra fornitura;

, che offre diversi tipi di assistenza per la gestione della vostra fornitura; app mobile MySorgenia , attraverso cui avere tutti i contatti utili per l’assistenza e il supporto tecnico a disposizione;

, attraverso cui avere tutti i contatti utili per l’assistenza e il supporto tecnico a disposizione; servizio Energy Lab, una piattaforma digitale che consente di controllare consumi e costi energetici della vostra utenza.

Migliori offerte gas dicembre 2019

Le migliori offerte gas per chi cambia a dicembre 2019 sono quelle di E.ON e Illumia. Non perdete l’occasione di attivare queste tariffe, che riescono ad unire un’ottima qualità del servizio con un prezzo pensato per chi vuole risparmiare davvero sulle proprie bollette.

Valore Mercato Gas di E.ON

E.ON offre una delle offerte al momento più convenienti sul mercato. Con Valore Mercato Gas potrete infatti pagare lo stesso prezzo della materia gas naturale pagato dal fornitore, aggiungendo un contributo di 2 Euro/mese.

I principali vantaggi di cui potrete beneficiare se decidete di attivare questa tariffa sono:

trasparenza sui costi, pagando la materia prima gas al prezzo di mercato, proprio come E.ON;

sui costi, pagando la materia prima gas al prezzo di mercato, proprio come E.ON; semplicità di configurazione;

di configurazione; partecipazione a My E.Volution , un programma a premi per tutti i gusti e le età;

, un programma a premi per tutti i gusti e le età; servizio Porta un Amico, grazie al quale potrete ottenere uno sconto di 30 Euro sulla propria bolletta per ogni persona che attiva l’offerta su vostro consiglio, fino ad un totale di 480 Euro.

Registrarvi per questa offerta è molto facile. Vi basterà procedere con la sottoscrizione online del tutto gratuita, inserendo i dati delle vostre ultime bollette. Una volta ricevuti i documenti contrattuali nella vostra casella di posta elettronica, dovrete semplicemente attendere l’attivazione definitiva della fornitura. Sarà E.ON a occuparsi di tutto.

Gas Cyber Web di Illumia

Anche per quanto riguarda la fornitura gas, Illumia offre un’offerta speciale in occasione del Black Friday e Cyber Monday dell’ultima settimana di novembre, prolungando la promozione fino al 7/12. Il prezzo previsto è di 0,15 Euro/smc.

Ecco le caratteristiche di questo pacchetto Illumia:

nessun deposito cauzionale richiesto per l’attivazione del contratto;

richiesto per l’attivazione del contratto; prezzo bloccato per 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione;

per 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione; 20 smc in omaggio, sul costo delle bollette.

Vi ricordiamo che Gas Cyber Web è un’offerta dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che desiderano procedere con l’attivazione tramite procedura online. Per farlo, basterà visitare il portale web del fornitore, inserire i dati della persona intestataria del contratto e quelli relativi all’ultima bolletta. In questo modo, un operatore Illumia potrà dedicarsi all’attivazione della fornitura in autonomia. A quel punto, non vi resterà che attendere la conferma definitiva da parte di Illumia.

Migliori offerte luce e gas dicembre 2019

Se state pensando di cambiare operatore per entrambe le forniture luce e gas insieme, allora non vi resta che prendere in considerazione queste tariffe proposte da wekiwi e Hera Comm.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Con Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, potrete approfittare di una tariffa molto conveniente per cambiare il vostro fornitore luce e gas. Le caratteristiche di questa proposta sono:

prezzo fisso per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto; nessun costo di attivazione previsto;

previsto; nessuna necessità di cambiare il vostro contatore della luce e del gas.

Per quanto riguarda la fornitura energia elettrica, il costo della materia è pari a 0,03799 Euro/kWh, mentre per la fornitura del gas, il prezzo è di 0,17990 Euro/smc. Vi ricordiamo che la tariffa della luce è di tipo monorario, ovvero il prezzo dell’energia elettrica è unico e indipendente dall’orario di utilizzo della stessa.

Prezzo Netto Special Web Casa di Hera Comm

Con questa offerta di Hera Comm, potrete beneficiare di alcune tra le più convenienti tariffe sul mercato delle forniture luce e gas. Scegliendo Prezzo Netto Special Web Casa di Hera Comm, otterrete i seguenti vantaggi:

nessun costo di attivazione ;

; nessuna modifica al contatore ;

; gestione in autonomia delle proprie forniture attraverso il proprio account con la sezione Servizi Online del portale web di Hera Comm, oppure l’app My Hera ;

del portale web di Hera Comm, oppure l’app ; Pacchetto Natura, senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda questa ultima opzione, occorre chiarire di che cosa si tratta. Il Pacchetto Natura consente di ridurre il consumo di carta, le emissioni di CO2 nell’atmosfera e contribuisce a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili. Di conseguenza, questo servizio prevede l’invio delle bollette esclusivamente in formato elettronico e pagamento tramite domiciliazione bancaria.

Passiamo ora ad analizzare i prezzo delle tariffe previste con Prezzo Netto Special Web Casa.