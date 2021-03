Luce, gas e Internet: le migliori offerte di marzo 2021

Marzo 2021 sarà un mese per certi versi simile a marzo 2020: si trascorrerà molto tempo in casa a causa della pandemia. Nella pratica, i consumi di luce e gas aumenteranno e si potrebbe aver bisogno di una connessione Internet casa di tipo flat. Ecco allora quali sono le soluzioni più convenienti per risparmiare su luce, gas e Internet .

Quando sembrava che le cose sarebbero un po’ migliorate, una nuova impennata dei contagi da coronavirus ha portato il Governo a dover adottare ancora una volta misure abbastanza rigide. Tra le tante conseguenze di questa nuova chiusura ci sarà l’obbligo di dover restare chiusi in casa per molto più tempo rispetto alla norma e di lavorare e studiare necessariamente da casa.

Per questo motivo, da un lato si potrebbe aver bisogno di una nuova tariffa luce e gas, con la quale risparmiare in vista di un aumento certo dei propri consumi, dall’altro di una connessione Internet casa senza limiti, con la quale poter navigare in tranquillità, senza la paura di poter terminare i Giga a propria disposizione.

Come si individuano le soluzioni più convenienti disponibili a marzo 2021? Di seguito saranno presentati i risultati di una ricerca effettuata con il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it e con quello di promozioni Internet casa.

Le offerte luce e gas del mercato libero: a cosa prestare attenzione

Le offerte luce e gas del mercato libero permettono di risparmiare sia rispetto al mercato tutelato, sia rispetto a una tariffa dello stesso mercato libero che è stata attivata qualche tempo fa.

Il comparatore di offerte luce e gas è davvero molto semplice da utilizzare, ma prima di procedere con l’illustrazione del suo funzionamento, è bene esaminare quali sono gli elementi che possono fare la differenza nella scelta di una nuova promozione.

Le offerte luce e gas potranno infatti essere:

a prezzo bloccato, per periodi di tempo più o meno lunghi;

accompagnate da elementi extra, come sconti per la bolletta digitale o per l’utilizzo dell’area clienti;

gestite direttamente tramite l’utilizzo dell’applicazione dedicata.

Le offerte luce, poi, si caratterizzano per il fatto di poter essere monorarie, ovvero avere un costo sempre fisso a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno, oppure multiorarie, con prezzi che variano in relazione all’ora e al giorno della settimana.

Conoscere questa differenza è davvero molto importante perché una determinata offerta, alla fine, risulta più conveniente in base alle proprie abitudini: in questo caso specifico, considerato che si dovrà stare in casa obbligatoriamente e in modo forzato, avrebbe più senso attivare una promozione di tipo monorario.

Passando all’utilizzo del comparatore di offerte luce di SOStariffe.it, si potranno conoscere in anteprima quali sono le tariffe con le quali è possibile risparmiare di più effettuando una simulazione.

Nella pratica, si potranno inserire elementi quali:

il numero di componenti del proprio nucleo familiare;

gli elettrodomestici che ci sono in casa.

La simulazione si potrà fare anche con il comparatore di offerte gas, che prevede l’inserimento dei seguenti filtri di ricerca:

grandezza della propria abitazione, in metri quadri;

numero di componenti del proprio nucleo familiare;

motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa.

Un ultimo elemento estremamente importante che può avere un peso fondamentale quando si vuole attivare una nuova promozione sulla componente luce e gas, consiste nella scelta di una tariffa Dual Fuel, ovvero la sottoscrizione di una fornitura di luce e gas con lo stesso operatore, la quale può risultare davvero conveniente.

Le offerte Internet casa: quali sono le migliori soluzioni

Trovare una promozione Internet casa più veloce ed economica non è poi così complicato: Internet si muove molto velocemente e i progressi che ci sono stati negli ultimi anni permetteranno quasi sicuramente di ottenere una promozione che costi di meno e “viaggi” di più rispetto a quella che si possiede già.

A cosa bisogna prestare attenzione? In primo luogo, è sempre bene verificare la propria copertura di rete in modo tale da conoscere in anteprima se si potrà attivare una promozione di tipo FTTH, FTTC, ADSL o FWA (che è l’alternativa per tutte quelle zone che non sono raggiunte dalle prime 3 tecnologie citate).

In secondo luogo, si potranno valutare aspetti quali:

la presenza di un vincolo contrattuale, che porterà a dover sostenere eventuali costi nel caso di recesso anticipato;

la presenza del modem in comodato d’uso, che però non è obbligatorio e si potrà pertanto declinare senza alcun problema;

la possibilità di integrare servizi extra, come una SIM mobile, una SIM dati o degli abbonamenti a un servizio di streaming.

Tra le migliori soluzioni Internet casa di marzo 2020, c’è senza dubbio la proposta di TIM, la quale ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende Internet e chiamate illimitati, il modem in comodato d’uso, il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura, i contenuti di TIMVISION.

Anche la proposta di Vodafone è di tipo all inclusive, costa 29,90 euro al mese e comprende Internet, le chiamate e il modem di ultima generazione con Wi-Fi Optimizer. Il piano base potrà essere eventualmente integrato con l’aggiunta di una SIM dati, una SIM mobile o di contenuti in streaming di diverso tipo.

Le promozioni Internet casa di WINDTRE hanno un prezzo mensile di 28,99 euro al mese e comprendono Internet senza limiti, le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il modem (non obbligatorio) e 12 mesi di Amazon Prime Video.

Un’altra soluzione Internet casa davvero interessante ed economica è quella dell’operatore Fastweb, che oggi possiede la rete più veloce fra tutte, in grado di raggiungere i 2,5 Giga in download. Con Fastweb NeXXt Casa si avrà accesso a una connessione a Internet illimitata, alle chiamate gratuite da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, all’assistenza clienti di Fastweb, ai servizi WOW e dal modem FASTGate, al costo fisso mensile di 29,95 euro.

L’offerta di base si può poi personalizzare con l’aggiunta:

di una SIM mobile;

di servizi di intrattenimento, quali DAZN o NOW TV Entertainment.

Infine, un’altra proposta che potrà essere vantaggiosa soprattutto per i già clienti Sky è Sky Wifi, che ha un prezzo di partenza pari a 29,90 euro al mese e comprende la connessione in fibra ottica, alla velocità massima di 1 Giga in download, un modem di ultima generazione, in grado di ottimizzare la connessione in tutta la casa e le chiamate a consumo.

Tutte le offerte Internet casa elencate in questa guida hanno un ulteriore elemento di convenienza, ovvero il fatto che non è previsto un contributo di attivazione. Si consiglia, comunque, di procedere con la loro sottoscrizione direttamente online perché presso altri canali potrebbero essere proposti dei costi maggiorati.