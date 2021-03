Linkem Speciale 20 anni: Internet illimitato a casa fino a 100 Mega a 20 euro al mese

Quando la fibra ottica FTTH e la fibra mista rame FTTC non sono disponibili è possibile puntare sulle soluzioni Internet wireless per sostituire l'ADSL. Una proposta davvero imperdibile per questa categoria di offerte viene presentata questa settimana da Linkem. L'azienda, per celebrare i suoi primi 20 anni di attività, ha reso disponibile la nuova offerta SPECIALE 20 ANNI che consente di ottenere una connessione illimitata ed ad alta velocità ad appena 20 euro al mese. Ecco tutti i dettagli:

Il settore delle offerte Internet wireless registra questa settimana il debutto della nuova offerta SPECIALE 20 ANNI di Linkem. L’azienda celebra i suoi primi 20 anni di attività proponendo, ai nuovi clienti, la possibilità di attivare un abbonamento con Internet illimitato fino a 100 Mega ad un prezzo di appena 20 euro al mese. Si tratta di una delle migliori offerte per tutti gli utenti non ancora raggiunti dalla fibra FTTH e dalla fibra mista FTTC che hanno così la possibilità di abbandonare l’obsoleta ADSL per passare ad una connessione ad alta velocità per la casa.

Ecco tutte le caratteristiche dell’offerta di Linkem che sarà disponibile per tutti i nuovi clienti fino al prossimo 12 aprile.

SPECIALE 20 ANNI di Linkem: Internet illimitato fino a 100 Mega a 20 euro al mese

La nuova SPECIALE 20 ANNI di Linkem mette a disposizione degli utenti una connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload. L’offerta, quindi, garantisce una velocità di connessione decisamente superiore rispetto all’ADSL che, nel migliore dei casi, può toccare una velocità di picco di 20 Mega in download e appena 1 Mega in upload. Tali valori sono raramente raggiunti dalle reti ADSL italiane.

La nuova proposta di Linkem presenta un costo periodico di 20 euro al mese per 20 mesi con un contributo di attivazione di 49 euro una tantum che viene suddiviso nelle prime cinque fatture dell’abbonamento, permettendo di ammortizzare i costi. Al termine del periodo promozionale, l’offerta si rinnova a 26,90 euro al mese, risultando ancora più conveniente di tutte le principali offerte ADSL presenti ad oggi sul mercato. L’operatore mette a disposizione gli apparati di connessione al cliente in modo gratuito. L’accesso ad Internet avviene in modalità wireless, senza la necessità di sfruttare la rete telefonica.

Per attivare SPECIALE 20 ANNI di Linkem è possibile cliccare sul link qui di sotto ed inserire i propri dati per essere ricontattati dall’operatore senza alcun impegno. Per sfruttare l’offerta c’è tempo fino al prossimo 12 aprile 2021.

Quali sono i vantaggi principali dell’offerta di Linkem? Questa soluzione rappresenta un’occasione importante per tutte le famiglie che non possono accedere alla fibra FTTH o alla fibra mista FTTC. Ecco gli elementi da considerare per valutare l’attivazione di quest’offerta:

la connessione illimitata garantita da Linkem è nettamente più veloce, sia in download che in upload, rispetto all’ADSL e può garantire ottime prestazioni per lo smart working, la DAD e lo streaming; nelle migliori condizioni di entrambe le tecnologie, la connessione di Linkem è superiore di 5 volte in download e 10 volte in upload rispetto all’ADSL

e può garantire ottime prestazioni per lo smart working, la DAD e lo streaming; nelle migliori condizioni di entrambe le tecnologie, la connessione di Linkem è superiore di 5 volte in download e 10 volte in upload rispetto all’ADSL il costo mensile dell’offerta, pari ad appena 20 euro, è attualmente il più basso tra le varie offerte Internet casa; rispetto ad un abbonamento ADSL si risparmiano dai 7 ai 10 euro al mese

Ricordiamo che per un quadro completo sulle tariffe disponibili per la connessione di casa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa e, in particolare, per offerte Internet wireless (se la fibra non è disponibile)