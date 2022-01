Limite spesa carta di credito: le offerte con plafond più alto di gennaio 2022

Una carta di credito è uno strumento di pagamento associato al conto corrente, molto sicura e facile da utilizzare, sia per gli acquisti dal vivo sia per quelli in rete. In genere, il motivo per il quale è desiderata così tanto dai correntisti è la presenza del plafond.

Nella pratica, quando si fa un acquisto con una carta di credito, si può pagare anche una cifra che non è disponibile sul proprio conto corrente in quel preciso momento, proprio grazie alla presenza del plafond, una somma di denaro che, ogni mese, viene messa a disposizione dalla banca e che non potrà essere superata (anche se si avrà la possibilità di richiedere al proprio istituto di credito che venga aumentato).

Dal plafond della carta di credito derivano sempre:

il suo costo mensile (o annuale) di gestione;

i servizi extra che sono associati alla carta stessa.

Maggiore sarà il plafond, maggiore il canone da pagare e, di conseguenza, anche i servizi dei quali si potrà usufruire per il semplice fatto di essere possessori di una determinata carta di credito (si tratta delle versioni Premium o Prestige di una versione base).

Clicca sul link per avere maggiori informazioni sulle migliori carte di credito online disponibili in questo momento

Scopri le migliori carte di credito online»

Come funziona il plafond della carta di credito

Quando si effettua una transazione con una carta di credito, l’importo speso non viene sottratto in modo automatico dal conto corrente, ma slitta a un momento successivo.

Sulla base del momento in cui avviene effettivamente il pagamento si distingue tra:

carte di credito a saldo, per le quali il pagamento avviene il mese successivo, in una data ben precisa; carte di credito a rate (chiamate anche carte revolving), che rappresentano una piccola forma di finanziamento (non a caso è infatti previsto il pagamento di un tasso di interesse).

Clicca sul link in basso per confrontare fin da subito le migliori proposte di carte di credito online

Confronta le carte di credito online »

Confronto tra carte di credito: come fare

Considerato che le carte di credito sono legate a un conto corrente, prima ancora di valutare le carte di credito, si consiglia di conoscere le proposte dei migliori conti correnti online disponibili in un dato momento, per esempio sfruttando il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it.

Tuttavia, è anche possibile richiedere una carta di credito a un istituto che non sia il proprio: in questo caso, saranno sicuramente richieste delle garanzie reddituali ben precise, che sono indispensabile affinché la banca possa emettere una carta di credito, in particolar modo quando il plafond è molto elevato.

Utilizzando il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it, abbiamo individuato alcune proposte di conti online con i quali sarà possibile ottenere con una certa facilità delle carte di credito online con canone ridotto.

Clicca sul link in basso per saperne di più

Confronta le migliori carta di credito»

Nelle prossime righe saranno analizzate alcune carte di credito con plafond elevato che sarà possibile sottoscrivere a gennaio 2022.

Carta di credito Widiba

Widiba è una banca 100% digitale con la quale si potrà attivare un conto corrente online con canone gratuito per i primi 12 mesi, che include i bonifici online gratuiti, i pagamenti con Google Pay e la possibilità di poter fare trading online, senza rivolgersi a una piattaforma esterna.

Annunci Google

Il conto Widiba si caratterizza anche per la presenza di carte di credito con canone di gestione molto basso, le quali presentano plafond (e prezzi) differenti. Nello specifico, si tratta di:

Widiba Carta Classic;

Widiba Carta Gold.

Widiba Carta Classic ha un plafond di 1.500 euro e prevede un costo del canone annuo di 20 euro. Si tratta di una carta con servizio di SMS alert gratuito, dotata anche del servizio 3D Secure, che garantisce la sicurezza dei propri acquisti online.

Clicca sul link per sapere di più sulla convenienza di Widiba Carta Classic

Scopri Widiba Carta Classic »

Widiba Carta Gold, invece, ha un plafond fino a 3.000 euro al mese, un costo del canone pari a 50 euro, e include il servizio di SMS alert gratuito, il servizio 3D Secure, utile per comprare in sicurezza sul web.

Clicca sul link per saperne di più e approfittare dei vantaggi di Widiba Carta Gold

Scopri Widiba Carta Gold »

Carta di credito Crédit Agricole

Crédit Agricole dà la possibilità, a tutti i sottoscrittori di un suo conto corrente, di richiedere una carta di credito a scelta tra una versione classica e una versione evoluta. Con tali strumenti di pagamento sarà possibile pagare online e da mobile, sia in Italia, sia all’estero, e controllare tutti i propri movimenti tramite app. Si tratta della carta di credito Nexi Classic e della carta di credito Nexi Prestige.

Nexi Classic si caratterizza per:

l’addebito sul conto posticipato rispetto all’acquisto: si pagherà il 15 del mese successivo;

la possibilità di verificare tutte le operazioni e la disponibilità residua della carta, dal sito di Nexi o dall’App Nexi Pay o tramite il servizio ioControllo

la possibilità di richiedere una carta per i tuoi familiari, con lo stesso estratto conto e limite di utilizzo condiviso;

il Servizio Clienti dedicato;

la possibilità di pagare i pedaggi autostradali in modo semplice e veloce.

Sarò possibile acquistare con tranquillità anche su Internet, utilizzando i siti certificati Mastercard SecureCode o Verified by VISA, e si disporrà della Protezione antifrode 3D Secure, per tutelare gli acquisti online effettuati con la tua carta di credit, oltre che del Servizio di Alert con il quale ricevere un SMS o una notifica in App per ogni operazione della carta, e per tenere sempre sotto controllo le spese effettuate.

Sono poi incluse la tecnologia Contactless, per pagamenti in sicurezza semplicemente avvicinando la carta al lettore, e i pagamenti digitali tramite il proprio smartphone (ApplePay, SamsungPay, GooglePay) o lo smartwatch, grazie a Gamin Pay, Fitbit Pay o SwatchPay.

Scopri Nexi Classic »

In alternativa, si potrà richiedere la versione Nexi Prestige, con la quale si potrà avere accesso a un plafond più elevato, il quale potrà essere personalizzato nel range compreso tra 3.000 a 10.000 euro al mese.

Tra i vantaggi di questa carta di credito, si annoverano:

la copertura assicurativa aggiuntiva per infortuni, furti, responsabilità civile, tutela legale, assistenza e perdite pecuniarie;

i servizi di LifeStyle e Premium Viaggi riservati;

il servizio Clienti dedicato h24 , raggiungibile tramite Numero Verde 800 556677;

la LoungeKey , la quota annua di membership al circuito LoungeKey che dà diritto all’accesso a più di 1200 lounge aeroportuali nel mondo;

la Premium experience , ovvero servizi ed esperienze esclusive, accesso agli eventi e agli spettacoli più importanti, viaggi unici e tanto altro;

la domiciliazione di utenze e pagamenti periodici;

30 anni di esperienza nella prevenzione frodi;

servizi di controllo e sicurezza gratuiti per gestire al meglio la carta di credito.

Carta di Credito ING Direct

ING Direct propone un conto corrente online con carta di credito gratuito per le attivazioni fino al 31 marzo 2022. Al termine del primo anno, si potrà mantenere la gratuità della carta di credito ING, la MasterCard Gold:

spendendo tutti i mesi almeno 500 euro;

oppure attivando un piano Pagoflex.

Altrimenti si dovranno pagare 2 euro al mese per il canone di gestione mensile: il plafond messo a disposizione da questa carta di credito è pari a 1.500 euro al mese. Clicca sul link di seguito per avere maggiori informazioni in merito.

Scopri MasterCard Gold »