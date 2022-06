Limite pagamento bancomat: i conti con le soglie più alte di Giugno 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ControCorrente Semplice ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Conosciuta semplicemente come bancomat, la carta di debito è uno degli strumenti di pagamento più diffusi. Un utilizzo sempre più capillare che però rende necessario da parte del consumatore sapere quali siano i suoi limiti di pagamento e prelievo giornalieri e mensili. Anche perché, a differenza di una carta di credito, le spese effettuate sono subito addebitate sul conto corrente collegato alla carta stessa.

Quali siano i conti bancari e le annesse carte bancomat più vantaggiose sotto questo profilo a Giugno 2022 è il quesito a cui risponde il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it (a disposizione anche tramite l’App di SOStariffe.it, nella versione per Android e iOS). Secondo questo tool digitale e gratuito, i conti correnti con le carte di debito con il “tetto” più alto di pagamento sono i conti online, convenienti anche perché sono conti spesso a zero spese e con il bancomat gratuito o con costi di gestione molto bassi.

Prima però di guardare nel dettaglio le proposte di Giugno 2022 sui bancomat con il massimale di pagamento più elevato, vediamo perché avere nel proprio portafogli una carta di debito è utile e opportuno.

Quali sono i vantaggi di un pagamento con il bancomat

BANCOMAT: I VANTAGGI SPIEGAZIONE Maggiore sicurezza Non si porta più del contante con sé, evitando rischi di furti o smarrimento del portafogli. In caso di furto o smarrimento della carta bancomat, è sufficiente fare una chiamata per bloccare la carta stessa Prelievi e pagamenti sicuri Prelievi e pagamenti sono possibili solo tramite un codice PIN che conosce solo il titolare della carta Monitoraggio delle spese Permette di tenere sotto controllo le spese grazie al loro tracciamento e al saldo consultabile sull’estratto conto allo sportello ATM o tramite Internet Acquisti online Le carte bancomat permettono di pagare anche gli acquisti fatti tramite Internet Viaggiare è più facile Se si va all’estero in un Paese della zona euro, con il bancomat (se previsto dal contratto) si possono fare prelievi di denaro a uno sportello ATM o pagamenti con il POS

I vantaggi elencati nella tabella sono la molla che sta spingendo sempre più persone a scegliere di pagare le proprie spese con la carta di debito, meglio nota come bancomat, anziché effettuare pagamenti in contanti.

Una diffusione nell’utilizzo del bancomat che ha indotto e convinto parecchi istituti di credito a mettere a disposizione carte di debito di differenti tipologie per rispondere alle più svariate necessità dei clienti.

Ricordiamo che una carta di debito differisce da una carta di credito per il fatto che con la carta di debito il denaro speso o prelevato è addebitato immediatamente sul conto corrente a essa collegato. La carta di debito non prevede alcuna forma di credito da parte dell’istituto emittente.

I conti correnti con le soglie bancomat più alte di Giugno 2022

CONTO CORRENTE ONLINE CARTA DI DEBITO: CARATTERISTICHE Conto Widiba Start 1.550 euro al giorno

al giorno 10.000 euro al mese

al mese canone gratuito Conto Crédit Agricole Carta Easy Cash (fisica) e Easy Plus (virtuale): limite giornaliero e mensile in base al saldo del conto corrente

giornaliero e mensile del conto corrente canone annuo gratuito My Genius UniCredit Carta MyOne: 2.000 euro al giorno

al giorno 4.000 euro al mese

al mese 1.000 euro al giorno e al mese per la versione virtuale

attivazione e spedizione gratuita, canone di 22 euro ma agevolazioni in base al conto Conto BBVA 600 euro di “tetto” al giorno per il prelievo

di “tetto” al giorno per il prelievo 2 .000 euro di “tetto” al giorno o al mese

di “tetto” al giorno o al mese 300 euro quota fissa al giorno o al mese per la versione virtuale

canone annuo gratuito IBL Banca 1.000 euro al giorno

al giorno 3.000 euro al mese

al mese canone gratuito

È ormai risaputo che i conti correnti online siano i più vantaggiosi anche dal punto di vista delle carte di debito: sia perché sono quasi sempre a canone gratuito, sia perché hanno limiti di pagamento molto alti. Grazie al comparatore di SOStariffe.it, ecco le migliori offerte di Giugno 2022.

Conto Banca Widiba

Widiba Start è il conto online che offre una carta di debito con il limite di pagamento più alto a Giugno 2022:

10.000 euro al mese;

al mese; 1.550 euro al giorno.

La carta bancomat di Banca Widiba (Gruppo Montepaschi) è totalmente gratuita, contactless, collegata a Apple Pay e Google Pay per pagamenti tramite Internet e mobile. Gratuiti anche i prelievi pari o superiori a 100 euro, mentre per quelli inferiori si paga una commissione di 1 euro.

Un carta di debito vantaggiosa come lo è il conto Widiba Start: zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti, poi una spesa mensile di 3 euro, ma con possibilità di abbattere i costi

con meno di 30 anni, 3 euro in meno;

in meno; con l’accredito di stipendio e pensione, 1 euro in meno;

in meno; con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro, 1 euro in meno;

in meno; con 10.000 euro investiti in risparmio gestito (fondi, Sicav, polizze), 2 euro in meno;

in meno; con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC), 1 euro in meno.

Altre caratteristiche del conto di banca Widiba sono:

apertura tramite SPID e webcam;

servizio WidiExpress per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto;

per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto; password vocale per accedere al conto da App;

per accedere al conto da App; estratto conto gratuito;

bonifici ordinari online SEPA a costo zero, bonifico istantaneo 1.50 euro;

trading online autorizzato;

PEC e la firma digitale;

pagamento per il bonifico allo sportello (3 euro), prelievo allo sportello (3 euro),

propone anche una carta prepagata (10 euro) e una carta di credito facoltative (20 euro).

Per scoprire la promozione di Banca Widiba:

Conto Crédit Agricole

A Giugno 2022 anche Crédit Agricole, abbinato al conto corrente online a canone gratuito, offre una carta debito (circuito Maestro) “Easy Cash” anch’essa a canone zero se la si richiede in fase di apertura del conto medesimo e con le segueni caratteristiche:

tecnologia contactless;

coservizi di 3D Secure e SMS Alert;

prelievi illimitati gratuiti su bancomat Crédit Agricole, i primi 24 gratuiti anche su bancomat di altre banche, poi 2,10 euro di commissione.

Inoltre Crédit Agricole propone una carta di debito virtuale “Easy Plus” (gratuita), con collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay per effettuare pagamenti online sicuri.

Per entrambe le tipologie di carte il limite giornaliero e mensile è fissato in base al saldo del conto corrente.

Per quanto riguarda il conto online di Crédit Agricole è conveniente perché

è gestibile dall’App o dall’home banking;

dall’App o dall’home banking; prevede accredito di stipendio e pensione;

permette bonifici ordinari SEPA online gratuiti;

consente bonifici istantanei a un costo di soli 0,05% dell’importo del bonifico (commissione minima 0,90 euro);

a un costo di soli dell’importo del bonifico (commissione minima 0,90 euro); offre domiciliazione bancaria gratuita.

Per scoprire la promozione di Crédit Agricole:

Conto My Genius di UniCredit

Per i risparmiatori che apriranno il conto online My Genius di UniCredit entro il prossimo 30 giugno 2022, la carta di debito internazionale MyOne (circuito Visa/Mastercard) sarà gratuita e, quindi, beneficeranno di un risparmio di 3,50 euro sul costo dell’emissione. Si tratta di una carta di debito:

con un “tetto” giornaliero massimo di pagamento di 2.000 euro;

con un limite mensile di pagamento di 4.000 euro;

con una versione virtuale con 1.000 euro al giorno o al mese come massimale, collegata con Apple Pay e Google Pay;

al giorno o al mese come massimale, collegata con Apple Pay e Google Pay; con tecnologia contactless e subito operativa;

con quota annuale di 22 euro ma con agevolazioni in base al conto;

con prelievi gratuiti in Italia presso gli ATM di UniCredit e con un costo di 2 euro da altre banche.

Oltre a questa carta di debito conveniente, il conto My Genius di UniCredit, che è un conto a zero spese ed è gestibile tramite Internet banking e mobile banking, consente anche bonifici SEPA e giroconti online gratuiti.

Essendo un conto online, invece applica delle commissioni sulle seguenti operazioni:

prelievo allo sportello (3.50 euro);

prelievo bancomat da altra banca (2 euro);

bonifico allo sportello (7.25 euro).

Per scoprire la promozione di UniCredit:

Conto BBVA

Per chi affida i propri risparmi al conto corrente online di BBVA, la banca multinazionale spagnola non solo offre un conto totalmente a zero spese (canone annuo e imposta di bolla gratuiti), ma anche una carta di debito (fisica o digitale, circuito Mastercard) anch’essa senza costi né di gestione né di spedizione con un limite di pagamenti così articolo e con queste caratteristiche:

600 euro di “tetto” al giorno per il prelievo;

di “tetto” al giorno per il prelievo; 2.000 euro di “tetto” al giorno o al mese per i pagamenti;

di “tetto” al giorno o al mese per i pagamenti; 300 euro come quota massima al giorno o al mese per la carta di debito virtuale;

come quota massima al giorno o al mese per la carta di debito virtuale; collegamento a Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay;

operazioni illimitate di prelievo contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

zero commissioni per importi pari o superiori a 100 euro; per importi inferiori si applicha una commissione di 2 euro;

servizio Pay&Plan per dividere le spese degli acquisti in rate (con il pagamento di un tasso di interesse);

per dividere le spese degli acquisti in rate (con il pagamento di un tasso di interesse); nessuna commissione per gli acquisti in valuta straniera;

possibilità di modificare i limiti di prelievo in autonomia direttamente dall’App;

assicurazione antifurto agli sportelli ATM.

Tornando al conto online BBVA, con IBAN italiano, è vantaggioso perché permette di:

accreditare lo stipendio o la pensione;

non pagare le commissioni per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro;

per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro; beneficiare del cashback del 10% BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti, valido sui primi 500 euro del mese;

BBVA, fino a 50 euro su tutti gli acquisti, valido sui primi 500 euro del mese; attivare la domiciliazione bancaria delle utenze;

addebitare abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

Per scoprire la promozione di BBVA:

Conto IBL Banca

Con 1.000 euro al giorno e 3.000 euro al mese di limite di pagamento, con canone gratuito e appartenenza al circuito Maestro e Cirrus, c’è la carta di debito abbinata a ControCorrente Semplice (la versione base) del conto online di IBL Banca, un conto totalmente zero spese, con canone gratuito per sempre.

Si tratta di una carta bancomat con queste caratteristiche:

tecnologia contactless;

collegata anche a Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay per pagamenti digitali;

per pagamenti digitali; notifiche di spesa via SMS e App;

zero costi per i prelievi da ATM della rete We Cash;

funzione di Spending Controll per personalizzare e monitorare continuamente le spese.

Oltre a ControCorrente Semplice, IBL Banca propone ai risparmiatori anche tre altri tipi di conti online (con numerosi servizi e costi di gestione convenienti), sempre con annessa una carta di debito e per due di essi anche una carta di debito internazionale per gli acquisti online. Riassumendo l’offerta di IBL Banca prevede:

ControCorrente Semplice (sempre gratuito, carta di debito gratuita)

Semplice (sempre gratuito, carta di debito gratuita) ControCorrente Particolare (gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di debito gratuita);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 1 euro al mese, carta di debito gratuita); ControCorrente Originale (gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di debito gratuita + carta di debito internazionale gratuita per acquisti online);

(gratuito i primi 6 mesi, poi 2 euro al mese, carta di debito gratuita + carta di debito internazionale gratuita per acquisti online); ControCorrente Straordinario (gratuito i primi 6 mesi e poi 3 euro al mese, carta di debito gratuita + carta di debito internazionale gratuita per acquisti online).

Comune a tutti e quattro le tipologie di ControCorrente, dal Semplice allo Straordinario, ci sono i seguenti servizi:

bonifico online ordinario gratis;

interessi lordi fino a 0,50% per sei mesi;

possibilità di vincolare somme per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale;

per ottenere un rendimento più elevato, scegliendo tra diverse scadenze, anche con cedola trimestrale; canone scontabile a 0 euro con 5.000 euro di giacenza o vincolo attivo.

Per scoprire la promozione di IBL Banca:

