Limite pagamento bancomat: i conti con le soglie più alte a Ottobre 2022

Più il limite di pagamento con la carta bancomat (carta di debito) è alto, più il conto corrente risulta vantaggioso. È questo uno degli elementi più apprezzati da parte di chi sta decidendo di aprire un nuovo conto. Così come a orientare la scelta verso una soluzione o un’altra è anche il canone annuo di tenuta del conto: ovviamente più è basso, meglio è. Perché la parola d’ordine per i risparmiatori è tagliare il più possibile le spese di gestione del conto bancario.

In questa prospettiva i conti correnti più convenienti sono quelli online che di solito sono a zero spese, oppure hanno un canone annuale molto basso. Le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato sono state selezione grazie al comparatore di SOStariffe.it, il tool gratuito e digitale consultabile anche tramite l’App di SOStariffe.it (in versione Android e iOS) che ha messo a confronto le offerte di ottobre 2022.

Conti correnti con prelievo bancomat alto: le offerte di Ottobre 2022

NOME DEL CONTO CORRENTE CARTA DI DEBITO: LIMITI DI PAGAMENTO E COSTI 1 Widiba Start di Banca Widiba 2.350 euro al giorno

al giorno 5.400 euro al mese

al mese canone annuo gratuito 2 My Genius Green di UniCredit 2.000 euro al giorno

al giorno 4.000 euro al mese

al mese canone annuale gratuito 3 Conto Corrente Arancio di ING 1.500 euro al giorno

al giorno 4.999 euro al mese

al mese canone annuo gratuito 4 Conto BBVA 600 euro al giorno

al giorno 5.000 euro al mese

al mese canone annuale gratuito

Con il comparatore di SOStariffe.it sono state individuate le migliori offerte di ottobre 2022 per quanto riguarda i conti correnti online con le relative carte di debito.

Carta e conto Widiba Start di Banca Widiba

È possibile avere un limite di spesa di 2.350 euro al giorno e di 5.400 euro al mese con il conto corrente online Widiba Start di Banca Widiba. La carta di debito della banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi è gratuita, non avendo né canone annuo né costi di emissione o spedizione. Appartenente al circuito MasterCard, con tecnologia contactless, questa carta è disponibile sia in formato fisica che virtuale con collegamento ad Apple Pay e Google Pay. L’offerta prevede prelievi pari o superiori a 100 euro gratuiti, mentre per quelli inferiori a quest’importo si paga una commissione di 1 euro.

Questa carta di debito è collegata al conto corrente online Widiba Start che è a zero canone per i primi 12 mesi per i nuovi clienti che lo apriranno entro il 12 ottobre, con SPID e webcam per il riconoscimento. Le sue caratteristiche sono:

servizio WidiExpress per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto;

per il trasferimento delle utenze e accrediti dal vecchio al nuovo conto; piattaforma per pagamenti F24, MAV, RAV, bollo auto, bollettini e CBILL;

estratto online conto gratuito;

nessuna commissione per i bonifici ordinari online SEPA in 36 Paesi;

deposito titoli incluso;

casella PEC di 1 Giga e firma digitale.

Dopo i primi 12 mesi con canone gratuito, dal secondo anno è prevista invece un canone mensile di 3 euro, ma c’è la possibilità di abbatterne il costo. In dettaglio, ecco come:

3 euro in meno con meno di 30 anni;

in meno con meno di 30 anni; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro in meno con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

in meno con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro in meno, con 10.000 euro investiti in risparmio fondi, Sicav, polizze assicurative;

in meno, con 10.000 euro investiti in risparmio fondi, Sicav, polizze assicurative; 1 euro in meno, con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato (per esempio obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF e strumenti finanziari ETC).

Per scoprire i dettagli dell’offerta di Banca Widiba segui il link:

Carta MyOne e conto My Genius Green di UniCredit

La carta di debito internazionale MyOne proposta da UniCredit, a canone gratuito (circuiti Visa/MasterCard), ha un limite massimo di pagamento di 2.000 euro al giorno e di 4.000 euro al mese. Dotata di tecnologia contacless, la carta MyOne appartiene ai circuiti Visa/MasterCard. È disponibile in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile e in versione digitale per pagamenti online con collegamenti ai wallet del proprio smartphone. Offre il prelievo gratuito in Italia presso gli sportelli ATM UniCredit, mentre prevede una commissione di 2 euro per prelievi agli sportelli di altre banche.

La carta di debito MyOne è disponibile insieme al conto corrente online a zero spese per sempre My Genius Green. Si tratta di un conto 100% paperless, tanto che non prevede l’emissione di alcun documento cartaceo (nemmeno il carnet degli assegni) per difendere l’ambiente e salvaguardare il Pianeta. Tra i servizi inclusi di questo conto ci sono:

bonifici ordinari SEPA senza il pagamento di nessuna commissioni;

SEPA senza il pagamento di nessuna commissioni; giroconti online senza costi aggiuntivi;

servizio Banca Multicanale per gestire il conto tramite Internet, telefono e App.

Per conoscere maggiormente l’offerta di Unicredit:

Carta di debito e conto BBVA

Il canone annuale è gratuito, non ha costi di spedizione né di attivazione. La carta di debito di BBVA inclusa nel conto corrente online della banca multinazionale spagnola è un’offerta vantaggiosa: ha 600 euro di limite massimo di pagamento di 600 euro al giorno e di 5.000 euro al mese.

Questa carta di debito (fisica in PVC riciclato, in versione digitale con collegamento ad Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) appartiene al circuito Mastercard eed è dotata di CVV Dinamico (disponibile tramite l’app) per una maggiore sicurezza delle transazioni. Sicurezza garantita anche dal non avere alcun numero stampato sulla carta stessa. Altre sue caratteristiche sono le seguenti:

numero di operazioni illimitate di prelievo di contanti agli sportelli ATM di qualsiasi banca in Italia e in tutta la zona Euro;

zero commissioni per prelievo di per importi pari o superiori a 100 euro, mentre per importi inferiori si applica una commissione di 2 euro;

nessuna commissione per gli acquisti in valuta straniera;

servizio Pay&Plan per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili;

per suddividere le proprie spese degli acquisti in rate mensili; servizio On/Off per accendere o spegnere la carta tutte le volte che se ne ha bisogno e l’operazione è eseguibile direttamente dallo smartphone.

Questa carta è inclusa nel conto online BBVA, che ha un codice IBAN italiano, permette di avere l’anticipo dell’accredito dello stipendio, di pagare i propri acquisti a rate con il servizio “Pay&Plan”, di avere un rimborso grazie al cashback del 20% di BBVA, fino a 100 euro su tutti gli acquisti il primo mese e di beneficiare del cashback del 1% di BBVA, fino a 30 euro nei successivi 12 mesi. Con la promozione “Passaparola” si possono ottenere fino a 100 euro massimo di bonus per 5 nuovi clienti (20 euro ciascuno) portati alla banca. Il conto BBVA consente anche di:

non pagare commissioni per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro;

per i bonifici ordinari SEPA fino a un massimo di 6.000 euro e per i bonifici istantanei fino a un massimo di 1.000 euro; attivare la domiciliazione bancaria delle utenze;

addebitare abbonamenti e pagamenti ricorrenti.

Per scoprire maggiori dettagli dell’offerta di BBVA:

Conto Corrente Arancio di ING

Con un limite di pagamento giornaliero con carta di debito da un minimo di 500 euro e fino a un massimo di 1.500 euro e con un tetto mensile da un minimo di 1.500 e fino a un massimo di 4.999 euro, Conto Corrente Arancio di banca ING si pone come uno dei prodotto bancari più vantaggiosi attualmente sul mercato.

Con canone gratuito il primo anno e i successi, mentre la spesa di rilascio è di 3 euro, la carta di debito Mastercard, abbinata a Conto Corrente Arancio, è conveniente come il conto stesso che è a zero spese, con prelievi di contanti gratuiti in tutti gli sportelli automatici in Italia e in Europa e con pagamenti flessibili grazie al servizio pagamenti flessibili Pagoflex con cui è possibile fare acquisti ora con Carta di Credito Mastercard Gold e pagare successivamente.

Inoltre i nuovi clienti di Conto Corrente Arancio possono ottenere un “Buono Regalo amazon.it” da 120 euro, aprendo il conto entro il 13 ottobre, attivandolo con un bonifico di qualsiasi importo entro il 30 novembre e accreditando stipendio/pensione entro il 31 dicembre.

Attivando “Modulo Zero Vincoli” entro il 13 ottobre, i nuovi clienti beneficeranno del canone di tenuta del conto gratuito per un anno. Per continuare ad avere il canone gratuito anche dopo i primi 12 mesi, dovranno invece accreditare lo stipendio oppure la pensione o avendo entrate di almeno 1.000 euro al mese. In alternativa, al termine del periodo, pagheranno 2 euro al mese di canone.

Con Conto Corrente Arancio sono inclusi anche:

prelievi di contante in Italia e in Europa;

in Italia e in Europa; bonifici Sepa fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Per i nuovi clienti sarà gratuito per un anno anche il canone della carta di credito Mastercard Gold, con attivazione entro il 31 dicembre 2022. Al termine di tale periodo, il canone mensile sarà di zero euro, in tutti i mesi in cui si spenderanno almeno 500 euro o avendo un piano Pagoflex attivo, altrimenti il canone mensile della carta sarà di 2 euro. Questa carta di credito permette di avere anche il PIN personalizzato, di fissare un limiti di spesa e notifiche in tempo reale e di avere collegamenti ad Apple Pay e Google Pay.

Per conoscere l’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

