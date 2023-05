Offerte in evidenza Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

La tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è in continua crescita. A certificarlo sono i numeri contenuti nell’Osservatorio Agcom sulle Comunicazioni relativo all’ultimo trimestre 2022. Il report, a cura dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, segnala che le linee Fixed Wireless Access hanno quasi raggiunto 1,8 milioni di unità in Italia, con un incremento di circa 80 mila unità nel 2022.

Sebbene il primato per gli accessi a Internet da casa sia della fibra (sia FTTC sia FFTH), la FWA sta diventando sempre più una soluzione competitiva agli occhi dei consumatori. I motivi? Innanzitutto, assicura prestazioni di navigazione al top (con velocità simili a quelle garantite dalla fibra ottica tradizionale) pur in assenza di una linea fissa attiva in casa. In secondo luogo, consente a quanti vivono nelle aree “bianche” (zone non densamente popolate o difficili da raggiungere e, quindi, non ancora coperte dalla banda ultra larga) di avere una connessione a Internet veloce o guardare contenuti multimediali in alta definizione.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, è possibile confrontare le promozioni degli operatori Tlc che sfruttano la tecnologia wireless e individuare quelle più vantaggiose (per prezzo e servizi) a maggio 2023.

Le tre promozioni Internet wireless più vantaggiose a Maggio 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE COSTO MENSILE 1 TIM WiFi Power FWA velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download

in download chiamate con scatto illimitate a +2 €/mese

attivazione: 39,90 € una tantum 24,90 €/mese 2 Eolo più velocità di navigazione fino a 30 Mbps in download, ma con possibilità di attivare piani upgrade “Ultra velocità” a pagamento

in download, ma con possibilità di attivare piani upgrade “Ultra velocità” a pagamento chiamate illimitate

attivazione: 29,90 € una tantum 24,90 €/mese (in promozione fino al 31 maggio 2023) 3 Fastweb Casa Light FWA velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download

in download chiamate non incluse

attivazione gratuita 24,95 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo setacciato le offerte Internet casa wireless messe a punto dagli operatori telefonia e internet e individuato le tre più competitive di maggio 2023.

Ricordiamo che, con la tecnologia FWA, il segnale viaggia per mezzo della fibra ottica fino al ripetitore più vicino alla propria abitazione, per poi proseguire il cosiddetto “ultimo miglio” (cioè dall’antenna del provider fino al modem di casa) attraverso la rete 4G e 4G+ o 5G.

Prima di avviare l’analisi di ciascuna offerta, è sempre bene ricordare la raccomandazione degli esperti di SOStariffe.it. Questi ultimi, infatti, suggeriscono, prima di attivare una soluzione Internet, di verificare sempre la copertura di Rete nell’area di residenza, così da conoscere in anticipo le tecnologie disponibili e, quindi, la velocità massima di navigazione raggiungibile. È inoltre possibile effettuare gratuitamente un test della velocità della propria connessione Internet grazie allo speed test di SOStariffe.it, accessibile dal widget qui sotto:

TIM WiFi Power FWA

La soluzione wireless di TIM assicura una navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload al prezzo di 24,90 euro al mese. Ecco l’offerta sotto la lente d’ingrandimento:

navigazione fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload a seconda della copertura di Rete;

in download e 50 Mbps in upload a seconda della copertura di Rete; chiamate a consumo verso tutti: 19 centesimi di scatto alla risposta e 19 centesimi al minuto con scatti anticipati di 60 secondi. Qualora si volessero le chiamate illimitate , TIM le offre in promozione a 2 euro in più al mese fino al 27 maggio 2023;

, TIM le offre in promozione a fino al 27 maggio 2023; modem FWA in comodato d’uso gratuito: a seconda della copertura, si può avere modem Indoor autoinstallante oppure kit Outdoor con antenna. In quest’ultimo caso è necessario dotarsi di un modem proprio oppure acquistare il modem TIM Hub+ al costo di 240 euro. La somma può essere versata in un’unica soluzione o in rate da 5 euro al mese per 48 mesi;

autoinstallante oppure con antenna. In quest’ultimo caso è necessario dotarsi di un modem proprio oppure acquistare il al costo di 240 euro. La somma può essere versata in un’unica soluzione o in rate da 5 euro al mese per 48 mesi; costo di attivazione: 39,90 euro una tantum

Eolo Più

Con un costo di 24,90 euro al mese (in promozione fino al 31 maggio 2023), l’offerta Eolo Più unisce navigazione in Rete e chiamate illimitate. In più, oltre al pacchetto base, l’operatore italiano permette di attivare piani upgrade “Ultra velocità” per un’esperienza in Internet personalizzata: “+Intrattenimento” e “+Studio e Lavoro” (a 5 euro in più al mese ciascuno) e “+Sicurezza” (a 3 euro in più al mese). In promozione (a 8 euro in più al mese anziché 10 euro) c’è anche la possibilità di abbinare l’opzione “+Intrattenimento” con “+Studio e Lavoro” per navigare fino a 200 Mbps in download o fino a 1 Gbps in download a seconda dell’infrastruttura tecnologica disponibile nell’area di residenza del cliente.

Di seguito le caratteristiche dell’offerta:

navigazione fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload nel pacchetto base; abbinando i piani opzionali a pagamento si potrà arrivare fino a 200 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload oppure fino a 1 Gbps in download e fino a 300 Mbps in upload, in base alla copertura dell’area;

e fino a 50 Mbps in upload oppure e fino a 300 Mbps in upload, in base alla copertura dell’area; chiamate illimitate gratuite verso cellulari e rete fissa, senza scatto alla risposta;

verso cellulari e rete fissa, senza scatto alla risposta; costo di attivazione: 29,90 euro una tantum, in offerta speciale;

una tantum, in offerta speciale; EOLOrouter incluso;

Promo Tutto incluso: 30 giorni di prova per tutti i pacchetti opzionali. Al termine del periodo di prova, si potrà decidere se mantenerli al prezzo di 10 euro al mese in più (anziché 13 euro) rispetto alla tariffa standard.

Fastweb Casa Light FWA

Scegliendo questa promozione firmata Fastweb si potrà navigare da casa ad alta velocità al costo di 24,95 euro al mese. Di seguito l’identikit dell’offerta:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download ;

; modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata per una maggior copertura del segnale in ogni angolo della casa;

installazione di una piccola antenna inclusa;

partecipazione gratuita ai corsi in streaming e on-demand della Fastweb Digital Academy per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro;

ai corsi in streaming e on-demand della per acquisire le competenze più richieste dal mercato del lavoro; nessun costo di attivazione;

possibilità di disdire l’offerta in qualsiasi momento, senza vincoli di durata.

Fastweb Casa Light FWA non include il piano voce. Tuttavia, il colosso italiano offre la possibilità ai clienti che scelgano questa promozione di attivare una SIM Fastweb Mobile alle seguenti condizioni tariffarie:

Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese (con 100 Giga anche in 5G e chiamate illimitate);

a al mese (con 100 Giga anche in 5G e chiamate illimitate); Fastweb Mobile Full a 8,95 euro al mese (con 200 Giga anche in 5G e chiamate illimitate);

a al mese (con 200 Giga anche in 5G e chiamate illimitate); Fastweb Mobile Maxi a 11,95 euro al mese (con 300 Giga anche in 5G e chiamate illimitate).

Tutte le tre opzioni di scelta prevedono il pagamento di 10 euro come contributo SIM.

