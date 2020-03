Le tariffe Vodafone più convenienti a marzo 2020

Desideri navigare senza limiti e a velocità elevate? Scopri i vantaggi delle proposte commerciali di Vodafone che, con la sua vasta gamma di soluzioni tariffarie, permette di soddisfare le esigenze di tutti i clienti. Ecco quali sono le tariffe ADSL e fibra più economiche da attivare prima della fine di marzo 2020: non lasciarti sfuggire l’occasione, hai ancora due giorni di tempo per attivare la promozione che preferisci.

Le offerte di marzo 2020 per sceglie Vodafone Internet casa

Gli abbonamenti Internet casa di Vodafone sono caratterizzati da una fatturazione di tipo semestrale: possono essere pagati sia con addebito automatico sul conto corrente, sia tramite bollettino cartaceo. Si tratta di promozioni che prevedono un periodo di permanenza minima contrattuale di 24 mesi: nel caso di interruzione anticipata ci saranno dunque dei costi accessori da dover sostenere.

Le offerte Internet casa di Vodafone prevedono, in genere, servizi digitali aggiuntivi, come per esempio la Vodafone TV, e una SIM dati da poter utilizzare per navigare quando ci si trova lontano da casa. A seconda della tecnologia dalla quale si è raggiunti, quindi dall’ADSL o dalla fibra, sarà possibile procedere con l’attivazione di una determinata promozione Internet casa.

La scelta non è arbitraria, ma è sostanzialmente legata al luogo in cui si abita: le principali città italiane sono già raggiunte dalla potenza della fibra FTTH, mentre il resto del Paese, se fortunato, può viaggiare con le velocità tipiche della fibra FTTC o ADSL. Analizziamo di seguito quali sono i dettagli delle offerte che è possibile attivare e quali i benefici extra che si possono aggiungere per avere accesso a un piano completo.

1. Internet Unlimited ADSL

Si tratta di una promozione disponibile al costo di 25,90 euro al mese per 48 mesi, che diventano 22,90 euro a partire dal quinto anno. Nella promozione è incluso il modem, che però è facoltativo, e il contributo di attivazione.

Sono poi previste:

chiamate illimitate e gratuite su tutto il territorio nazionale, senza scatto alla risposta, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

un buono spesa da 100 euro;

una SIM con 30 Giga al mese, con la quale si può navigare su tablet e chiavette.

L’ADSL viaggia alla velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload.

2. Internet Unlimited Fibra

La promozione è identica a quella di tipo ADSL: ha un costo di 25,90 euro al mese per 48 mesi, che diventano 22,90 euro a partire dal quinto anno. Include il modem, non obbligatorio, e il contributo di attivazione.

Prevede poi:

chiamate illimitate e gratuite su tutto il territorio nazionale, senza scatto alla risposta, sia verso i numeri fissi sia verso quelli mobili;

un buono spesa da 100 euro;

una SIM con 30 Giga al mese, con la quale si può navigare su tablet e chiavette.

La promozione in fibra ottica viaggia alla velocità massima d:

200 Mega in download e di 20 Mega in upload, nel caso della fibra FTTC;

1 Giga in download e 300 Mega in upload, nel caso della fibra FTTH.

Le promozioni Vodafone che si basano sulla fibra ottica possono essere personalizzate con l’aggiunta della Vodafone TV. L’azienda britannica ha siglato numerosi accordi che permettono ai clienti di rendere l’offerta ancora più interessante, tramite l’attivazione di alcune promozioni dedicate. Nello specifico, si tratta di:

Internet Unlimited + TV SPORT;

Internet Unlimited + TV.

Scopri Internet Unlimited ADSL

3. Internet Unlimited + TV SPORT

Si tratta di una promozione Internet casa + telefono, con la quale si naviga alla velocità massima di 1 Giga in download. Il piano mensile ha un costo di 46,90 euro al mese per i primi 48 mesi, che poi diventano 41,90 euro al mese.

Al suo interno sono previsti:

il contributo di attivazione;

il modem gratuito, Vodafone Station con assistenza Vodafone Ready;

le chiamate senza limiti verso fissi e mobili, in tutta Italia;

un buono spesa da 100 euro;

l’Internet mobile gratuito.

Il modem Vodafone Station con Giga Wi-Fi inclusi e l’assistenza Vodafone Ready non sono obbligatorii: nel caso in cui si decidesse di non includerli nel pacchetto, la promozione avrà un costo di 31,90 euro al mese.

L’opzione TV Sport comprende tutto lo sport di Sky in Super HD, ovvero:

23 canali per seguire in diretta la Serie A con 7 partite su 10 per ogni turno;

tutta la UEFA Champions League e la UEFA Europa League in esclusiva;

la Premier League, la Bundesliga, la MotoGP™, la Formula 1® e i principali tornei di tennis, golf e rugby e molto altro ancora.

Scopri Internet Unlimited + TV Sport



4. Internet Unlimited + TV

Si tratta di una seconda opzione, più ampia rispetto alla precedente in quanto non prevede esclusivamente contenuti legati allo sport, ma molto di più. Ha, non a caso, un costo un po’ più elevato, ma comunque molto conveniente rispetto alla sottoscrizione a parte della stessa opzione di tipo TV streaming.

Il prezzo è di 56,90 euro al mese per i primi quattro anni, che diventano 51,90 euro al mese dal quinto anno in poi. Il piano è disponibile con la velocità della fibra FTTH, quindi di 1 Giga in download, e comprende:

il contributo di attivazione;

il modem gratuito, Vodafone Station con assistenza Vodafone Ready;

le chiamate senza limiti verso fissi e mobili, in tutta Italia;

un buono spesa da 100 euro;

l’Internet mobile gratuito.

L’opzione legata allo streaming prevede tutto lo sport di Sky e l’intrattenimento di NOW TV, con tante serie TV e film inclusi, da vedere da soli o in compagnia di tutta la famiglia.

Scopri Internet Unlimited + TV

Per capire se si può avere accesso a una tariffa in fibra ottica e, di conseguenza, attivare una promozione che comprende l’aggiunta della TV In streaming, sarà sufficiente effettuare la verifica della copertura, grazie allo speed test di SOStariffe.it. Basterà inserire il proprio indirizzo di residenza e il dato sarà subito disponibile in pochi clic.