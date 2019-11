Le tariffe telefoniche migliori a meno di 15 €

Ci sono ben 10 offerte di telefonia mobile che vi permetteranno di avere minuti illimitati e tra i 40 e i 140 GB per navigare in rete con un costo che va dai 6 € ai 15 €. Ormai sono passati i tempi in cui si stava attenti a non sforare il limite di sms inclusi nel piano o dei minuti di traffico voce compresi in abbonamento.

I nostalgici si ricorderanno che inizialmente c’erano le promozioni estivi e durante le feste di Natale che ti permettevano di inviare sms e chiamare senza limiti per 15 giorni o magari un mese pagando un’extra rispetto alla tariffa ordinaria. Quella è storia passata, quasi preistoria.

Oggi anche le tariffe basiche hanno almeno il traffico voce incluso e il bundle di Giga sta crescendo costantemente. Solo fino ad inizio 2019 (escludendo Iliad) era impensabile un’offerta con 50 GB che costasse meno di 10 €, adesso invece ce ne sono diverse e non sono neanche le più convenienti del mese di Novembre. Per conoscere le migliori tariffe telefoniche a meno di 15€ abbiamo consultato il comparatore di SosTariffe.it.

Questo strumento confronta per voi le offerte in base ai filtri impostati e vi restituisce uno specchietto riassuntivo delle condizioni proposte dagli operatori e degli eventuali benefici aggiuntivi o di sconti associati alle promozioni. Potrete quindi fare ricerca in base alla spesa mensile che intendete sostenere o al numero di GB da includere nell’offerta.

Le migliori offerte a meno di 15 €

Ecco quali sono i risultati della ricerca e quante sono le promozioni mobile che non superano il costo mensile di 15 € e vi offrono i pacchetti chiamate, sms e GB più convenienti.

1. Kena Flash

L’operatore virtuale di TIM è quello con il piano più conveniente di Novembre. Kena Mobile con la sua offerta Flash dà battaglia a tutti gli operatori tradizionali e low cost. Il punto di maggior forza di questa soluzione è che i clienti pagando circa 6 € di canone mensile sfrutteranno una delle due migliori reti mobile attive in Italia, quella TIM.

Non sono previsti né costi di attivazione, né spese per la sim e la tariffa a 5.99€ include:

minuti e sms illimitati

70 GB internet

3 GB in Europa

La brutta notizia è che non è un piano attivabile da qualsiasi utente che voglia passare a Kena o che attivi una nuova utenza. Per sottoscrivere Kena Flash si deve chiedere la portabilità di un numero: Blad, Bt Mobile, Btem, Conad, Coop, Daily Telecom, Dmob, Erg, Fastweb, Green, Iliad, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue o Poste.

2. ho. mobile

Con una tariffa gemella ho. mobile è corso ai ripari per non perdere terreno rispetto al concorrente. La promozione a 5.99€ con 70 GB è stata intercettata e copiata dall’operatore low cost di Vodafone. Ho. mobile ha atteso circa un mese dall’uscita di Kena Flash prima di presentare la sua contro offerta per gli operatori virtuali dimezzando il prezzo del suo piano base.

Le condizioni sono pressoché identiche:

minuti senza limiti

sms illimitati

70 GB in 4 G

Servizio richiama gratuito

4.8 GB in Ue

L’attivazione non è gratuita, ma costerà 3.99 €. Gli operatori da cui si deve chiedere di passare a ho. mobile per ottenere questa offerta sono:

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Poste Mobile

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

Oltre a questo c’è anche un altro piano riservato solo a clienti che chiedano il passaggio a ho. mobile da Kena e Daily Telecom e al prezzo di 8.99€ propone chiamate e sms senza limiti, ma solo 50 GB internet.

3. Iliad

Come ad ottobre la terza tariffa inferiore a 15 € è quella di Iliad. Al contrario dei vari concorrenti che hanno diverse fasce di prezzo in base alla provenienza degli utenti, Iliad ha un piano unico per tutti i nuovi clienti e per quelli in portabilità da altri operatori.

A 7.99€ gli utenti avranno:

chiamate e sms senza limiti

50 GB internet

4 GB all’estero

L’attivazione a 9.99€ porterà il prezzo del primo mese a quasi 18€, ma non sono previsti altri costi extra. Tra i servizi inclusi invece ci sono la segreteria telefonica e l’opzione richiama su occupato o non raggiungibile.

4. Creami WeBack

Il piano Postemobile ha un costo mensile di 9.99€ e include:

chiamate senza limiti

sms illimitati

50 GB

Se leggete i dépliant che trovate negli uffici postali i bundle dati, voce e sms sono presentati in forma di credit che corrispondono rispettivamente a 1 credit 1 minuto di chiamata, 1 credit sms 1 messaggio. Per il GB internet una volta esauriti quelli compresi nel piano sarà applicato il costo di 0.50 €/MB.

Con Creami We Back vi sarà accreditato 1 € sul conto telefonico ogni 10 GB dell’offerta inutilizzati. Questo significa che meno GB consumate più elevata sarà la ricarica che Postemobile vi farà a fine mese.

5. Play Power 60

Con questo piano di Tre iniziano a superare la soglia dei 10 €, anzi saliamo direttamente fino a 11.99€ al mese. Nella promozione dell’operatore il traffico voce resta illimitato ma quello dei messaggi ha una soglia piuttosto bassa (solo 100 sms). Il pacchetto dati incluso invece porta fino a quota 60 GB il traffico internet gratuito.

La promozione natalizia azzera i costi di attivazione per i nuovi utenti e include la promozione Grande Cinema 3 (2 biglietti al prezzo di uno tutti i giorni dell’anno nelle sale convenzionate). Questo piano può essere acquistato solo sul sito dell’operatore o tramite le piattaforme digitali.

6. ho. Tutto Chiaro

Questa è la tariffa base di ho. mobile, si tratta di un piano con un canone mensile da 12.99€. La sim costa altri 9.99€, ma è una spesa che va sostenuta solo alla prima attivazione. Il primo mese acquistando Tutto chiaro arriverete a pagare 22.98€.

Questo piano potrà essere attivato da chi voglia passare a ho. mobile ma provenga da operatori non inclusi nella precedente offerta del gestore e per chi attivi una nuova sim. Il pacchetto completo di ho. mobile a circa 13 € comprende:

chiamate e sms senza limiti

50 GB (su rete Vodafone)

Nel caso di ho. mobile l’offerta riservata agli altri clienti è più costosa del piano da 5.99€ e ha anche un bundle dati inferiore.

7. Kena

Kena ha adottato la stessa strategia di ho. mobile, con differenti offerte a prezzi diversi in base all’operatore per cui si chiede la portabilità del numero. Questo gestore però ha adeguato il piano portandolo alla stessa quantità di traffico dati, minuti e sms sia per i clienti da 5.99€ che per quelli da 13.99€.

In dettaglio con questa tariffa avrete:

sms illimitati

chiamate senza limiti

70 GB ( di cui 6GB in roaming)

Questo è il piano tariffario base di Kena senza sconti e promozioni e può essere attivato da tutti coloro che non rientrano nell’elenco dei clienti a cui sono destinate le offerte precedenti.

8. ALL In Super Power

Un’altra offerta di Tre, in questo caso si tratta di un piano tariffario con un pacchetto dati superiore a quelli proposti da altri operatori a Novembre a meno di 15 € al mese. Per chi attivi online la promozione vengono azzerati i costi di attivazione (pari a 6.99€). Con la versione Xmas si può avere questo piano, che in genere costa 14.99€, a 11.99€ al mese.

Nelle sue due soluzione ALL IN Super Power e Xmas Edition gli utenti avranno:

chiamate senza limiti

sms illimitati

100 GB internet

Tutti i piani ALL In di 3 sono delle soluzioni smartphone incluso, con questo si intende che i clienti che vogliano acquistare un nuovo cellulare possono farlo abbinandolo ad un piano di pagamento a rate. Ci sono proposte di ogni tipo e per diverse tasche. Gli ultimi modelli entrati nel catalogo dei telefoni disponibili sono gli iPhone 11. Ad esempio per un iPhone 11 Pro Max 64 GB dovrete solo pagare un anticipo di circa 30 € e poi le rate saranno da 0 € al mese.

Lo svantaggio di queste soluzioni sta nei vincolo contrattuale che vi legherà con 3 per 24 mesi e di pagherà anche un contributo di 49 € suddiviso in rate per 2 anni. Il sistema di rateizzazione dello smartphone invece prevede 29 rate mensili e una maxi rata finale.

Le condizioni e i diversi modelli di telefono li trovate sul sito dell’operatore o selezionando dai filtri ricerca le offerte smartphone incluso il comparatore di SosTariffe.it vi calcolerà quale sarà il costo effettivo mese dopo mese del piano tariffario scelto.

9. All Digital di Wind

Ultima tra le tariffe che si mantengono sotto quota 15 € al mese, anche se solo per 0.01 € è All Digital. Con questa soluzione gli utenti che passeranno a Wind attivando il piano online non pagheranno costi extra, mentre se lo faranno nei punti vendita dell’operatore dovranno spendere altri 5 € circa come contributo iniziale oltre a 10 € per la consegna della sim.

In promozione speciale per chi scelga questa tariffa Wind include 100 GB in regalo in aggiunta ai 40 GB già compresi del piano standard. L’offerta All Digital è una delle poche a non avere una soglia minima di sms gratuiti inclusa in abbonamento, ma propone di acquistare un pacchetto da 200 sms a 0.99€ al mese. Questa opzione +200 sms può essere attivata solo in fase di registrazione. Riepilogando le condizioni base di questa offerta sono:

minuti illimitati

sms a 0.30€

40 GB + 100 GB

Al termine del bundle dati si avrà 1 GB extra pagando 0.99€. La tariffa base associata a questa offerta è Wind Easy

Per maggiori informazioni sui diversi piani, sulle condizioni offerte e su possibili altre promozioni usate il comparatore di SosTariffe.it e personalizzate i parametri di ricerca. In questo potrete visualizzare in dettaglio le condizioni economiche proposte da ciascun operatore. Leggete in particolare con attenzione le condizioni poste alla offerte a traffico illimitato sui vincoli in termini di minuti, sms e GB posti dalle clausole sul corretto uso delle promozioni personali.