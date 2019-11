Le tariffe di telefonia mobile sotto i 10 euro: ecco le migliori promo di novembre 2019

Chi dice che bisogna spendere tanto per avere un piano di telefonia mobile con tutti i minuti e i Gigabyte che ci servono per le nostre necessità quotidiane? Oggi fortunatamente sono presenti sul mercato italiano diversi operatori low cost con tariffe dall’eccellente rapporto qualità prezzo ma anche quelli tradizionali si sono adeguati per competere alla pari con queste nuove realtà. Bisogna comunque sottolineare che le tariffe davvero economiche solitamente possono essere sottoscritte solo da chi arriva da operatori specifici. Di seguito sono descritte le offerte sotto i 10 euro dei principali gestori:

Le migliori tariffe di telefonia mobile sotto i 10 euro di novembre

Le offerte di Iliad

1. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione di Iliad ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Le offerte di ho. Mobile

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 3,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Le offerte di Kena Mobile

1. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione di Kena Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

1MOB

BLAD

BT Mobile Full

BTEM

CONAD

COOP

DAILY TELECOM

DMOB

ERG

FASTWEB

Fastweb Full

GREEN ICN

INTERMATICA

LYCAFULL

Mundio

NETVALUE

OPTIMA

TISCALI

Welcome Italia

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 70 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

2. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile e altri MVNO, ad eccezione di Rabona, Noitel, Nextus. La spesa per l’attivazione è azzerata così come quella per l’acquisto di una nuova SIM.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 50 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

Le offerte di Vodafone

1. Vodafone Special Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet fino a 600 Mbps

La tariffa di Vodafone ha un costo di 5,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali, esclusi LycaMobile e CoopVoce. La spesa per l’attivazione è di 12 euro. Il costo della SIM è di 5 euro ma il prezzo può variare a seconda del rivenditore.

2. Vodafone Special Minuti 50 Giga

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet fino a 600 Mbps

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile, LycaMobile e BT Enia Mobile. La spesa per l’attivazione è di 12,10 euro. Il costo della SIM è di 5 euro ma il prezzo può variare a seconda del rivenditore.

Le offerte di Tim

1. Tim Supreme New

Minuti illimitati per chiamare

50 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa di Tim ha un costo di 5,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 12 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

2. Tim Mercury 50 GB

Minuti illimitati per chiamare

50 GB di traffico per navigare in Internet fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo 7 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 12 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

3. Tim 7 Extra Go new 30 GB

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

30 GB di traffico per navigare in Internet fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo 7 euro al mese ed è riservata a chi arriva da qualsiasi operatore virtuale ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 12 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

4. Tim Steel S 50 GB

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo 7,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 12 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto della nuova SIM.

5. Tim Titanium Go 50 GB Online

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet fino a 150 Mbps

La tariffa ha un costo 7,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile e CoopVoce. L’offerta è valida solo online e il primo mese del piano così come l’attivazione sono gratuiti. La spesa per la nuova SIM è di 25 euro ma con 20 euro di traffico incluso.

Le offerte di Wind

1. Wind All Inclusive 50 Top

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa di Wind ha un costo 5,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Fastweb e qualsiasi operatore virtuale ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e LycaMobile.

2. Wind All Inclusive 50 Fire

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, ho. Mobile, PosteMobile e Kena Mobile.

3. Wind All Inclusive Special 50

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

50 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo 9,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da LycaMobile o ex clienti di Wind e Tre che hanno ricevuto l’SMS ad hoc. La spesa per l’attivazione è di 11,99 euro invece di 26,99 euro se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi. Il costo della nuova SIM è invece di 10 euro ma in alcuni negozi potrebbe scendere fino a 5 o 1 euro.

4. Wind All Inclusive 50 Flash+

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

50 GB di traffico per navigare in Internet

La tariffa ha un costo 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali ad esclusione di ho. Mobile e Kena Mobile. La spesa per l’attivazione è gratuita se l’offerta rimane attiva per almeno 24 mesi e si sceglie la consegna a domicilio della SIM.

Le offerte di Tre

1. Play 50 Super

Minuti illimitati per chiamare

50 GB di traffico per navigare in Internet in 3G

La tariffa di Tre ha un costo 5,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Fastweb e da altri operatori virtuali ad esclusione di Kena Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM e una prima ricarica. Il prezzo può comunque variare a seconda del rivenditore.

2. Play 50 Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

50 GB di traffico per navigare in Internet in 3G

La tariffa ha un costo 6,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Iliad, PosteMobile e da altri operatori virtuali ad esclusione di LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro a cui si aggiungono 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM e una prima ricarica. Il prezzo può comunque variare a seconda del rivenditore.

3. Play Power Digital 60 GB

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB di traffico per navigare in Internet in 3G

La tariffa di Tre ha un costo 6,99 euro al mese, può essere sottoscritta solo online e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. Il costo della nuova SIM è di 20 euro con 20 euro di traffico incluso. L’offerta può essere sottoscritta da arriva da: