Le tariffe di telefonia mobile più convenienti per cambio operatore a Ottobre 2019

La classifica vede salire al terzo posto Wind che ha lanciato una promozione per eguagliare la Kena Flash e ho. mobile a 5.99 € al mese. Il maggior numero di Giga restano quelli proposti dalla promozione Flash di Kena (70GB), per il resto le differenze riguardano il traffico sms e i servizi extra compresi o meno nei piani mensili degli operatori. Elemento importante per capire quale sia la migliore offerta per voi al momento è il vostro attuale operatore, infatti alcune tariffe sono riservate ai clienti provenienti, ad esempio, da Iliad o da ho. mobile

La classifica continua a modificarsi in questo mese di Ottobre, TIM e Vodafone continuano a restare lontani dalle prime posizioni. O meglio sono sostituiti dalle compagnie virtuali che entrambi hanno acquistato. Kena infatti è gestita dalla Noverca, a sua volta acquisita da TIM, stesso discorso per ho. mobile, operatore virtuale di Vodafone. Wind è invece riuscito a proporre una promozione allo stesso prezzo di quelle delle compagnie low cost. Le prime tre tariffe si sono assestate tutte su meno di 6 € come canone mensile. Si tratta in tutti e tre i casi di proposte win back per riprendersi clienti che sono passati a Iliad o a Fastweb.

Nessuno dei concorrenti è riuscito ancora ad arrivare ad una proposta come quella di Kena con 70 GB, ma in media quasi tutte le migliori offerte per chi cambia operatore hanno pacchetti di traffico internet con 50 GB in 4G. Per scoprire quale sia la tariffa più conveniente se state pensando di cambiare gestore di telefonia mobile usate il comparatore di SosTariffe.it. Nel pannello di ricerca inserite il vostro attuale operatore e flaggate l’opzione richiesta di portabilità del numero, in questo modo lo strumento di confronto vi restituirà solo i piani compatibili con queste caratteristiche. Come vedrete nella descrizioni delle offerte infatti ci sono alcune soluzioni che non potranno essere attivate da tutti gli utenti.

Confronta le offerte mobile più convenienti

1. Kena mobile Flash a 5.99€

La tariffa win back di Kena per cercare di riconquistare clienti passati a Iliad, Blad, Bt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB. Questo piano Kena è una promozione del mese di Ottobre che ha segnato un altro record a ribasso per il prezzo e al rialzo per il rapporto prezzo Giga per navigare. L’attivazione sarà gratuita mentre per ricevere la sim si pagheranno 5 €.

In Kena Flash sono inclusi:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

verso fissi e mobili Sms illimitati

70 GB per navigare in 4G (di cui 3 GB da utilizzare in UE)

Scopri Kena Flash

2. ho. mobile a 5.99 €

L’operatore virtuale del gruppo Vodafone ho. mobile ha risposto con il suo pacchetto da 5.99€ al mese alle promozioni dei concorrenti. Il vantaggio per i clienti che scelgono questo operatore al momento sta nell’accesso alla stessa rete Vodafone ma a prezzi low cost. Come per l’offerta di Kena anche questo piano non potrà essere acquistato da tutti gli utenti, ma solo da coloro che chiedono la portabilità da Iliad, Coop Voce, Fastweb, Lycamobile, Noitel, Optima Mobile, Poste Mobile, Tiscali e una serie di altri operatori.

La promozione offre al cliente:

50 GB con navigazione in 4 G

4 GB da usare in UE

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

sms illimitati

avviso di chiamata

SMS ho. chiamato

servizio per info su credito residuo 42121

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Le spese di attivazione e il costo della sim sono stati integrati a 9.99 € che si andranno ad aggiungere alla ricarica mensile da 6 € per l’abbonamento.

Una volta esauriti i Giga inclusi nell’offerta non vi dovrete preoccupare perché ho. mobile bloccherà in automatico la navigazione Internet. Vengono stoppati anche tutti i servizi digitali come oroscopi, suonerie, sms bancari e anche le numerazioni a pagamento (199 e 899). Se invece volete che sia attiva una o più di queste applicazioni dovrete seguire la procedura accedendo all’app ho. e procedere allo sblocco manuale.

Attiva ho. mobile 5.99€

3 All Inclusive 50 Flash a 6.99€

Anche questa è una promozione nata per attirare di nuovo a sé dei clienti che avevano lasciato Wind per gli operatori virtuali. Possono attivare questa tariffa solo gli utenti che chiedano la portabilità del numero da Iliad, Poste, Coop, Fastweb e altri operatori virtuali. Non potranno invece accedere a questo piano gli ex clienti Vodafone, TIM, Keena e ho. mobile, per cui invece è stato pensata l’offerta All Digital 40 di Wind.

I costi di attivazione per questa tariffa sono stati azzerati per i clienti che optino per la sottoscrizione web del piano, per chi invece scelga di acquistare la sim e la promozione in negozio il costo sarà di 11.99€. In entrambi i casi è previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi. Se non si rispetterà questo termine Wind si riserva il diritto di addebitare i costi di attivazione ordinari, che sarebbe di 15€ con acquisto online e di 26.99€ nei centri dell’operatore.

Wind con questo piano offre un pacchetto con:

chiamate illimitate

50 GB

100 sms

Scopri All Inclusive 50 Flash

4. Iliad 50 GB a 7.99€

Non si tratta dell’unica proposta dell’operatore virtuale francese in Italia, ma è di sicuro la più popolare. L’offerta con 50 Giga a 7.99€ è stata la prima promozione di Iliad sul mercato della telefonia mobile italiana ed è stata anche quella che ha portato 4 milioni gli utenti passati dagli operatori tradizionali al MVNO. Nessun costo di attivazione, ma al momento della sottoscrizione si dovrà acquistare la sim Iliad per 9.99€.

Il piano d’abbonamento da 7.99€ offre agli utenti:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB per navigare

4GB da usare in UE, Canada e USA e altri paesi (la lista completa si dovrà sul sito dell’operatore)

anche minuti verso fissi e mobili saranno validi in 60 paesi stranieri

Attiva Iliad Giga 50

5. Kena a 8.99 €

Le proposte di Kena sono tre in totale: la Flash, l’offerta da 8.99€ e quella da 13.99€. Questo è il piano intermedio come prezzo, ma in realtà offre delle condizioni meno vantaggiose per gli utenti del pacchetto da 5.99€.

In questa offerta Kena sono previsti:

minuti e sms senza limiti

50 GB internet

4 GB all’estero

La differenza sta nei clienti che potranno chiedere la portabilità e adottare questa offerta invece di quella precedente. Il piano da 8.99€ è attivabile da utenti provenienti da ho.mobile e altri operatori virtuali ad eccezione di: Rabona, Noitel, Nextus.

Sia questa offerta che la precedente specificano che i minuti e gli sms illimitati devono essere utilizzati in modo lecito, secondo buona fede e correttezza, e conformemente agli artt. 10 e 11 delle Condizioni generali di contratto e norme d’uso della Sim. Cosa significa? Ogni offerta illimitata in realtà ha dei vincoli posti dalle condizioni che traffico voce e sms devono rispettare per considerare l’uso dell’offerta conforme. Nel caso di Kena questi limiti sono:

traffico giornaliero in uscita non superiore a 250 minuti e/o 100 SMS

traffico mensile uscente non deve superare i 2.000 minuti e/o 1.000 SMS

rapporto tra traffico voce e SMS giornaliero totale in uscita e traffico voce e SMS giornaliero ricevuto non superiore a 3

Scopri Kena 8.99€

6. ho.mobile a 8.99 €

Il piano da 8.99€ di ho.mobile è un’offerta che punta a fare concorrenza a Kena e Daily Telecom. L’attivazione della tariffa costerà 9.99€ che serviranno per pagare le spese di gestione della portabilità, l’avvio della promozione e per la sim ho. mobile. Le condizioni di traffico e servizio sono però esattamente le stesse dell’offerta da 5.99€:

minuti illimitati e senza scatto alla risposta

e senza scatto alla risposta sms illimitati

50 GB

SMS ho. chiamato

42121 per credito residuo

avviso di chiamata

navigazione hotspot

trasferimento di chiamata

app per la gestione dell’offerta

Attiva ho. 8.99€

7. Play Power 60 a 11.99€

La prima tariffa di Tre ad entrare in classifica è Play Power 60. Il prezzo è 1/4 più elevato della precedente promozione analizzata. Con questo piano di Tre infatti si passa da circa 9 € al mese proposti da ho. mobile a quasi 12 € mensili. Nel piano dell’operatore sono inclusi:

chiamate illimitate

200 sms

60 GB Internet

no costi di attivazione

nessun vincolo minimo contrattuale

La vera differenza tra i piani low cost analizzati sin qui è che gli operatori tradizionali oltre al traffico voce, sms e internet arricchiscono le offerte con dei servizi extra inclusi nel pacchetto. Tre per esempio abbina a tutti i suoi piani la promozione Grande Cinema 3, si tratta di uno sconto da sfruttare nelle sale cinematografiche convenzionate.

Per chi opti per il pagamento del canone mensile con addebito su credito residuo è importante ricordarsi di ricarica il proprio numero, Tre in una nota avvisa i clienti che in caso di credito insufficiente l’opzione Power 60 potrà essere sospesa fino a 180 giorni per poi essere disattivata.

Se per qualsiasi motivo dovesse succedere che Tre sospenda il piano con minuti illimitati si passerà automaticamente alla tariffazione del piano base Power29 che prevede un costo a chiamata di 0.29 €/min verso tutti i numeri nazionali, senza scatto alla risposta, 0.29 € per ogni sms e una tariffa Internet di 0.20 €/20 MB senza scatto di apertura sessione.

Anche Tre specifica le sue condizioni per cui il traffico voce o internet utilizzati sono considerati rispettosi e rientrano nel corretto uso, nello specifico i limiti posti da questo operatore sono:

traffico uscente giornaliero per Sim non superiore a 160 minuti e/o 200 sms/mms

traffico uscente mensile per Sim non superiore a 1250 minuti e/o 2000 sms/mms

traffico voce o sms uscente verso altri operatori diversi da “3” non superiore al 60% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso un singolo operatore diverso da “3” non superiore al 40% del traffico uscente totale

traffico voce o sms uscente verso “3” non superiore all’80% del traffico uscente totale

rapporto tra traffico voce o sms uscente totale e traffico entrante totale da altri operatori non “3” non superiore a 4

Scopri Play Power 60

8. ALL-IN Power di Tre a 11.99€ al mese

Un piano con più Giga e sms inclusi nel canone mensile ed inoltre è un pacchetto di Tre smartphone incluso, questo significa che volendo gli utenti possono combinare con l’offerta l’acquisto di un telefono a rate. La lista dei dispositivi include gli ultimi modelli di Samsung, HaALL-IN Power offre ai clienti:

chiamate illimitate

60 GB

300 sms

Le altre condizioni di base sono uguali a quelle delle altre offerte:

recupero dei Giga con il sistema Giga Bank

Giga illimitati gratis se si attiva anche Super Fibra/Internet 200/Internet 20/Internet 7

Navigazione LTE inclusa

per i clienti che attivano la promo online i costi di attivazione (pari a 6.99€) sono azzerati

Grande cinema 3

Con questo piano di Tre si può richiedere l’acquisto a rate di uno degli ultimi modelli di iPhone, Samsung e Huawei, ma si è vincolati con l’operatore almeno per 2 anni. In particolare ad Ottobre sono stati aggiunti all’elenco i nuovi modelli di iPhone appena usciti, gli iPhone 11, Pro e Max. Le condizioni per poter comprare uno di questi smartphone a rate prevedono un anticipo iniziale:

iPhone 11 64GB: 29 rate mensili da 20.99€ zero anticipo

iPhone 11 128GB: 29 rate mensili da 21.99€ nessun anticipo

iPhone 11 256 GB: 29 rate mensili da 24.99€ e anticipo da 49.99€

iPhone 11 Pro Max 64 GB: 29 rate da 35.99€ al mese e anticipo da 99.99€

iPhone 11 Pro Max 256 GB: 29 rate da 41.99€ e anticipo da 99.99€

iPhone 11 Pro Max 512 GB: anticipo da 199.99€ e rate mensili da 45.99€

iPhone 11 Pro 64 GB: anticipo da 69.99€ e 32.99€ al mese

iPhone 11 Pro 256 GB: rate mensili da 39.99€ e anticipo da 69.99€

iPhone 11 Pro 512 GB: anticipo da 169.99€ e rate mensili da 43.99€

Attiva ALL-IN Power

9. ALL Inclusive Young a 11.99€

È il piano tariffario che possono attivare solo gli under 30. Questa promozione offre per circa 12 € al mese:

chiamate illimitate

200 sms

30 GB

Hotspot

Segreteria Telefonica

SMS MyWind, il servizio chi ti ha cercato dell’operatore

Non si avrà alcun vincolo temporale da rispettare, ma per avviare la sim da associare al piano costa 10 €. Come con ogni promozione Wind l’offerta permetterà di entrare nel programma fedeltà Winday che garantisce sconti shopping, buoni per il cinema e premi settimanali ai clienti.

Scopri All Inclusive Young

10. Kena da 13.99€

Se non rientrate tra gli utenti descritti nelle due precedenti offerte Kena e volete passare a questo operatore potrete attivare questa terza soluzione. È l’offerta gemella di quella da 8.99€, solo che il canone mensile salirà a 13.99€. Nel pacchetto sono inclusi minuti illimitati, sms senza limiti e 50 GB per navigare in Italia (altri 4 GB li potrete usare in UE).

Attiva Kena 13.99€