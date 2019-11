Le offerte Wind più convenienti per chi cambia operatore a novembre 2019

Passare a Wind può rivelarsi una scelta molto conveniente se si arriva da un altro operatore di telefonia mobile. Il gestore italiano dispone infatti di una ricca scelta di tariffe pensate appositamente per i clienti della concorrenza che vogliono spendere meno e avere più servizi inclusi nel proprio piano. Di seguito sono descritte le principali tariffe di Wind di novembre per chi cambia operatore.

Le offerte Wind di novembre per chi cambia operatore

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese. Per i nuovi clienti e chi effettua la sottoscrizione online la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi sceglie di ritirare in negozio il costo di attivazione è di 4,99 euro.

100 GB in regalo per i nuovi clienti fino all’1/3/19.

2. All Inclusive Young Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese pagando con carta di credito o di conto e addebito su conto corrente ed è esclusiva per gli Under 30 (fino al giorno prima del compimento di 31 anni). La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 4,99 euro invece di 31,99 euro se l’offerta rimane attiva per 24 mesi e per coloro che prima della scadenza passano da ricaricabile ad abbonamento, Wind Family o ad All Inclusive Partita Iva. Per i clienti Wind il costo di attivazione è di 19,99 euro.

All’offerta è possibile aggiungere anche l’acquisto a rate di uno smartphone come:

Huawei P Smart 2019 – 99 cent al mese più 99 euro al mese di anticipo

3. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e una spesa per l’attivazione di 10 euro a cui si aggiungono altri 10 euro per l’acquisto di una nuova SIM. La tariffa può essere sottoscritta in negozio e prevede uno smartphone incluso tra:

Xiaomi Redmi 8 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A10 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Oppo A9 2020 – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 11,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo ZTE Blade A5 2019 – gratuito

Aggiungendo 1 euro all’addebito mensile si può invece scegliere tra:

Huawei Y5 2019 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Huawei P30 Lite – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A50 – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 139,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 139,99 euro di anticipo Xiaomi Redmi Note 8T – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo Motorola G8 Plus – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo LG K50s – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo

– 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 59,99 euro di anticipo TCL Plex – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi più 89,99 euro di anticipo

4. Fibra 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

altoparlante smart Echo Dot di Amazon incluso se l’attivazione avviene online entro il 24/11/19

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

5. All Inclusive Junior

Minuti illimitati per chiamare numeri Wind

100 minuti per chiamare tutti gli altri numeri

100 SMS al mese

30 GB in 4.5G al mese per navigare in Internet

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese ed è dedicata ai minori di 14 anni. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 21,99 euro se la tariffa rimane attiva per almeno 24 mesi. Nel pacchetto è compresa l’app Parental Control Wind Family Protect per proteggere i bambini dai principali pericoli del web.

Il servizio blocca le chiamate verso numerazioni speciali e servizi a sovrapprezzo. I genitori hanno la possibilità di impedire il download di determinati contenuti, verificare in ogni momento la posizione dei propri figli grazie alla geolocalizzazione e sospendere la connessione ad Internet anche in caso di utilizzo di una rete Wi-Fi. Per chi è già cliente Wind l’app Parental Control Wind Family Protect ha un costo di 99 cent al mese ma con i primi 30 giorni in promozione gratuita.

L’operatore come primo telefono consiglia:

ZTE Blade A5 2019 – gratuito

– gratuito Samsung Galaxy A10 – 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo

– 99 cent al mese più 79,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e – 99 cent al mese più 89,99 euro di anticipo

100 GB in regalo per i nuovi clienti fino all’1/3/19.

6. All Inclusive Senior Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

5 GB di traffico in 4G o 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 9,99 euro La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 33,99 euro (19,99 euro per i già clienti Wind) se la tariffa resta attiva per almeno 24 mesi. A questa si si aggiungono 10 euro per l’acquisto della SIM, salvo promozioni. Nel pacchetto è compreso anche un telefono DORO. L’offerta è riservata agli over 60 ed è disponibile in negozio.

100 GB in regalo per i nuovi clienti fino all’1/3/19.

I vantaggi di passare a Wind

Wind offre davvero una ricca scelta di tariffe, in grado di accontentare tutti i gusti degli utenti. Con All Digital abbiamo un piano telefonico con minuti illimitati e Gigabyte sufficienti a navigare su Internet e accedere alle proprie app preferite in mobilità senza il timore di consumare in breve tempo tutto il traffico dati a disposizione.

Wind ha pensato anche alle necessità di specifiche categorie di clienti. Smart Pack è indicata per coloro che sono alla ricerca di uno smartphone top di gamma al giusto prezzo. Con il Natale che si avvicina la tariffa è diventata ancora più ricca e i modelli tra cui scegliere sono diventati ancora più numerosi. Si possono infatti acquistare a rate i migliori smartphone di brand molto apprezzati come Samsung, Huawei, Xiaomi e Motorola.

Wind ha inserito nel suo listino offerte dedicate ai giovani e ai clienti più maturi. I primi possono usufruire di piani ricchi di Giga per poter svolgere tutte le attività online che si desiderano ma in totale sicurezza grazie ad apposite piattaforme per proteggerne la privacy. Gli anziani, invece, hanno tariffe con minuti illimitati, un minimo di Giga per utilizzare i servizi online che gli interessano e un telefono ad hoc per le loro esigenze. Non solo, oggi la maggior parte delle tariffe di Wind per i nuovi clienti includono ben 100 GB in regalo.

Wind offre poi la possibilità di chiamare e navigare potendo sfruttare la Super Rete realizzata in collaborazione con Tre. Questa infrastruttura permette di condividere foto e video ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo. I contenuti multimediali vengono scaricati da Internet ad una velocità 250 volte superiore a quella delle tecnologie precedenti e la qualità della voce è migliorata del 30% eliminando i rumori di fondo. La copertura di Wind è del 98,1% a livello nazionale.

Diventare clienti Wind significa anche poter accedere al programma di sconti e vantaggi WindDay. Il lunedì si possono ritirare buoni sconto per fare shopping o Gigabyte e minuti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio piano telefonico. Il martedì l’operatore propone promozioni e vantaggi da attivare in negozio. Il mercoledì è il giorno dedicato ad un premio speciale. Questa settimana, ad esempio, si può vincere un TV OLED 4K Ultra HD Panasonic da 65”. Da giovedì Wind offre l’opportunità di acquistare 4 biglietti per il cinema al prezzo di 2. L’iniziativa è valida in diverse sale italiane anche nel weekend. Basta scegliere il cinema e mostrare il voucher alla cassa.

Ogni aspetto del proprio piano può essere gestito in tutta comodità e con pochi click grazie all’app My Wind. La piattaforma gratuita per iPhone e Android permette di verificare i minuti, SMS e Gigabyte residui, effettuare una ricarica online, controllare le promozioni attive sulle linea, cambiare piano e attivare o eliminare le opzioni aggiuntive.