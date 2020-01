Le offerte Vodafone Casa di gennaio 2020

Vodafone continua a puntare sulle offerte in fibra e per incentivare gli utenti ad attivare la sua FTTH include nel pacchetto anche la streaming Tv con abbonamento NOW Tv incluso nel prezzo. Il costo mensile per un piano fibra o ADSL è inferiore ai 28 euro al mese, ecco quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle tariffe internet casa di Vodafone

Il nuovo anno porta a fare conti e a rivedere il budget casalingo, tra le spese da valutare ci sono quelle per l’abbonamento internet casa. Le alternative possono essere passare da ADSL alla fibra o cercare un canone più conveniente di quello attuale. Uno dei migliori operatori è di certo Vodafone, la sua rete è tra le più veloci e stabili e offre interessanti pacchetti di servizi extra.

L’operatore britannico è insieme a TIM uno dei pochi gestori ad avere una propria piattaforma di streaming che ha arricchito stringendo accordi con Sky e permettendo ai propri clienti di accedere ai pacchetti NOW Tv. Vodafone si sta concentrando in modo particolare sulle nuove attivazioni in fibra, a questi clienti sono infatti riservate delle offerte speciali e molto convenienti.

Per conoscere quali siano le promozioni più convenienti in ogni momento e scoprire quanto potreste risparmiare rispetto al vostro attuale piano utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento confronta per voi le offerte presenti nei cataloghi degli operatori e vi restituisce i risultati più in linea con le vostre richieste.

Impostando correttamente i filtri potrete in pochi minuti sapere quali siano le tariffe più convenienti o quelle che abbinano al piano internet anche l’abbonamento alla pay tv. Oppure per essere sicuri di essere raggiunti dalla fibra a 1 Gigabit/s potrete circoscrivere la ricerca delle promozioni in fibra disponibili nel vostro comune.

Perché scegliere Vodafone Casa

Il costo del piano internet casa, sia in fibra che con ADSL, della rete fissa di Vodafone è di 27.90 euro al mese. Una cifra non troppo lontana dalle proposte Wind o 3 (entrambi gli operatori offrono internet a 1 Gigabit/s a 26.98 euro). Le prestazioni garantite dalle due reti sono però abbastanza differenti.

Da uno studio di SosTariffe.it condotto nel 2019 è emerso come in media dagli speed test effettuati tramite il sito del comparatore di offerte sia stata la più veloce (39.93 Mbit/s), seguita da Fastweb (39.60 Mbit/s) e da Wind-Infostrada (38.45 Mbit/s). Nel 2020 la classifica potrebbe presentare degli stravolgimenti importanti con i primi dati anche sulle connessioni FTTH.

A quale velocità si naviga con Vodafone

L’autorità garante delle telecomunicazioni (AGCOM) ha imposto agli operatori di dichiarare le bande minime garantite per ciascun servizio internet offerto. Se ci si dovesse basare solo sugli slogan e sulle promesse pubblicitarie infatti non si capirebbe in cosa si differenzia la fibra di Vodafone da quella di TIM o Fastweb, eppure la navigazione in realtà mostra bene come le prestazioni siano diverse da operatore a operatore.

La banda minima garantita è il valore a cui approssimativamente naviga il 5% dei clienti Vodafone con quella connessione, invece la velocità di 1 Gigabit/s promessa dalle connessioni in fibra di Vodafone o i 20 Mbit/s della sua ADSL sono le velocità massime che potreste raggiungere in condizioni ideali. Ecco quali sono i valori delle bande minime garantite da Vodafone:

ADSL a 20 Mega – banda minima in download 2.1 Mbit/s, upload 200 Kbit/s e latenza 100 millisecondi

Fibra 50 MBit/s (FTTC) – download 21 Mbit/s, upload 2 Mbit/s, latenza 75 millisecondi

Fibra 100/200 Mbit/s (FTTC) – download 21 Mbit/s, upload 2 Mbit/s, latenza 70 millisecondi

Fibra 300 Mbit/s (FTTH) – download 100 Mbit/s, upload 12 Mbit/s, latenza 60 millisecondi

Fibra 1 Gigabit/s (FTTH) – download 100 Mbit/s, upload 12 Mbit/s, latenza 60 millisecondi

Le promozioni internet casa a Gennaio 2020

Chiariti questi punti ecco quali sono a Gennaio 2020 le migliori offerte Vodafone Casa, come attivarla e quali sono le condizioni svantaggiose per gli utenti.

1. Internet Unlimited

Questo mese il piano Internet Unlimited di Vodafone è la tariffa consigliata dal comparatore SosTariffe.it. Lo strumento di confronto delle offerte indica che il rapporto qualità dei servizi/prezzo premia l’operatore britannico. Nonostante altri piani più economici infatti l’offerta di Vodafone controbilancia il costo del canone con il suo pacchetto di servizi aggiuntivi e con una linea che, come visto, garantisce ottime prestazioni.

Internet Unlimited ha un costo di 27.90 euro mensili, sia per la FTTH che per la FTTC e l’ADSL.Prima di sottoscrivere il contratto è meglio sempre effettuare una verifica della copertura del servizio, l’FTTH non è ancora diffusa a tutto il territorio nazionale e potreste pagare per attivare un servizio non utilizzabile. Inoltre nell’attuale versione della promozione i clienti FTTH hanno diritto ad avere gratuitamente Vodafone TV con NOW TV Intrattenimento e Serie TV incluso.

Le caratteristiche della migliore offerta di Vodafone sono:

internet a 1 Gigabit/s (altrimenti in FTTH a 300 Mega o in FTTC a 50/100 Mega o ADSL a 20 Mega)

attivazione e modem (quest’ultimo è facoltativo)

costo canone fisso per 4 anni a 27.90 euro poi scende a 20.90 euro

chiamate illimitate (solo attivazioni online)

Vodafone Tv (inclusa solo con FTTH)

sim con 30 GB da usare per connettersi da tablet e chiavette

Vincoli delle offerte Vodafone

In precedenza abbiamo fatto cenno agli svantaggi di questa soluzione, bene ci siamo. Anche se i costi di attivazione e il modem sono inclusi nel canone mensile proposto, nel contratto è presente una clausola che sarebbe bene leggere con attenzione. I costi di attivazione infatti sono azzerati a patto che il cliente resti vincolato all’operatore per 24 mesi, altrimenti ci si troverà a pagare i 24 euro necessari a coprire questa spesa. A cui si aggiungono 28 euro per recesso anticipato dall’offerta.

Vodafone Station o altro modem?

Altro punto da chiarire è quello relativo al modem. Dopo la delibera dell’AGCOM sul modem libero gli operatori non possono più obbligare i clienti ad acquistare il dispositivo con l’offerta. La soluzione applicata da Vodafone, e da quasi tutti gli operatori, è quindi di fornire in abbinamento alla nuova attivazione il proprio modem imponendo anche in questo caso un vincolo e delle condizioni di recesso.

La Vodafone Station con il servizio di assistenza garantito Vodafone Ready avrebbe un costo di 6 euro al mese per 48 mesi, questa spesa viene azzerata per i nuovi clienti. Qualora però si dovesse recedere in anticipo dal contratto si dovranno versare le rate rimanenti. Si potrà poi concordare con il gestore sui metodi e i tempi di pagamento di questa spesa.

Il consiglio, soprattutto per chi passi dall’ADSL alla fibra, è di avere un modem di nuova generazione. I vecchi dispositivi non dispongono delle giuste caratteristiche tecniche per supportare la nuova rete e per voi sarebbe uno spreco di denaro, finireste per pagare un servizio che non potreste utilizzare. Sappiate comunque che non siete costretti ad accettare le condizioni e ricevere la Station di Vodafone, potete acquistare un modem VSDL compatibile con il servizio VOIP e configurarlo o farlo configurare da un tecnico.

2. Unlimited + TV

Il pacchetto base di Internet Unlimited può essere anche combinato con i pacchetti Sky. In questo caso a seconda di quale soluzione si scelga si passa dall’abbonamento base a 27.90 euro fino a quello da 57.90 euro tutto incluso. Le diverse combo possibili sono tutte collegate alle opzioni Vodafone Tv che si decide di attivare. La parte internet di queste offerte casa+ tv infatti prevede le stesse condizioni descritte in precedenza per la connessione fibra o ADSL.

Per la componente tv invece si potrà scegliere tra:

Unlimited + TV Sport

Unlimited + TV

Nel primo caso oltre all’attivazione con Vodafone Tv si avrà anche lo Sport di Sky, il costo complessivo del canone sarà di 47.90 euro e sarà così suddiviso:

internet casa 27.90 euro

Sport di Sky 20 euro per clienti fibra (fuori promo costo mensile di 30 euro)

Altra combinazione possibile è quella che include tutti i pacchetti NOW TV, quindi sia Intrattenimento e Serie Tv che Sport. La ripartizione del costo per questa promozione è

internet casa 27.90 euro

NOW Sport + NOW Serie e Intrattenimento 40 euro per tutti i clienti, scontato a 30 euro per gli utenti fibra

Costo complessivo mensile quindi sarà di 57.90 euro, come per l’abbonamento Unlimited Casa di Vodafone dopo 4 anni il canone subirà un ribasso di 7 euro. Quindi sia l’offerta da 47.90 euro che quella da 57.90 avranno la stessa riduzione, dal quinto anno quindi costeranno rispettivamente 40.90 euro e 50.90 euro.

Il traffico voce con le offerte Vodafone Casa

Nei piani descritti le chiamate verso i fissi e i cellulari sono gratuite, solo però se si attivano le offerte tramite sito internet o online. Per chi invece proceda alla sottoscrizione in un punto vendita Vodafone o rivolgendosi ad un operatore del Servizio clienti il costo per avere il traffico voce illimitato incluso nel canone è di 5 euro in più al mese.

Se doveste avere necessità di chiamare i fissi internazionali la tariffazione per queste chiamate è di:

0.19 euro al minuto + 0.19 euro di scatto alla risposta

Per chi non voglia attivare il traffico voce senza limiti il costo delle chiamate applicato è: