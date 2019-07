Le offerte TIM più convenienti ad Agosto 2019

Promozioni per i più giovani e per gli over 60, nuovi piani per gli stranieri che scelgono l’Italia come meta delle proprie vacanze e delle tariffe per clienti 5G. Ecco quali offerte propone TIM per l’estate 2019

Per nuovi e vecchi clienti TIM l’inoltrarsi nell’estate significa andare incontro ad una serie di nuove promozioni. Se state pensando ad un cambio di operatore o di tariffa questo mese porta con sé offerte da 40 Giga in su, minuti illimitati e una serie di altri vantaggi.

L’introduzione del 5G ha portato l’operatore a lanciare alcune tariffe appositamente dedicate a chi voglia provare questa nuova linea. C’è poi una promozione per i clienti under 30 che permette di navigare e chattare in assoluta libertà scambiando i propri momenti di vacanza con gli amici lontani. E poi una novità pensata per gli stranieri che visiteranno l’Italia durante i prossimi mesi.

Per scoprire qual è l'offerta che rispetta meglio le vostre esigenze

Promozioni TIM per l’estate

Nel frattempo, ecco quali sono le condizioni economiche e i benefici proposti dalle migliori offerte TIM di agosto 2019.

1. TIM Young Senza Limiti Top Edition a 14.99 € al mese

Per i clienti più giovani TIM ha pensato un’offerta riservata agli under 30. Con l’attivazione del piano questi utenti TIM avranno ogni mese:

60 GB (che sono solo 30 GB per chi rinnova con addebito su credito residuo)

(che sono solo 30 GB per chi rinnova con addebito su credito residuo) minuti e sms illimitati

TIM Pay, una carta Mastercard gestibile tramite App e che permette di pagare tramite smartphone

È inclusa anche in questa promozione l’opzione che permette di non consumare GB per usare social e servizi chat, minuti e sms illimitati. Fino al 30 settembre con l’attivazione della tariffa Young TIM offre anche l’abbonamento a TIM Music Platinum incluso.

Con questa offerta inoltre si potrà acquistare uno smartphone pagando solo 3 € al mese per 30 mesi e con un contributo iniziale di 59 €. I due modelli associati a questa tariffa sono.

Samsung Galaxy A40

LG Q60

Complessivamente i clienti risparmieranno circa 100 € rispetto al costo attuale di questi apparecchi, infatti il prezzo pieno di questi cellulari si aggira tra i 249 e i 259 €, mentre con il programma di rateizzazione si arriverà a spendere 149€.

2. TIM 60+ Senza Limiti a 9.90 € al mese

Se la tariffa appena vista è quella dedicata ai più giovani TIM ha studiato una proposta anche per gli over 60 che scelgano l’operatore. Con TIM 60+ Senza Limiti sono compresi:

minuti illimitati verso tutti

4 GB

navigazione senza consumare GB per chat e App preferite

I prezzi della tariffa sono diversi a seconda della modalità di rinnovo scelto. Se si rinnova con addebito sul credito residuo il prezzo è di 13€ al mese. L’offerta invece costerà 9.90€ per chi opterà per il pagamento in bolletta, mentre chi pagherà con carta di credito spenderà 12 €.

Se si combina la promozione con l’attivazione di TIM 100% si avranno 5GB in regalo ogni mese.

Per i nuovi clienti che attivino TIM 60 + Senza limiti online il primo mese e il costo di attivazione sono gratuiti.

3. TIM International Senza Limiti a 11.99€

Fino al 22 settembre chi possieda un codice fiscale estero potrà recarsi in un punto vendita TIM o andare sul sito dell’operatore e chiedere l’attivazione di TIM International Senza Limiti.

Con questa offerta soli 11,99€ al mese si avranno:

minuti illimitati verso tutti

300 minuti internazionali dall’Italia verso l’estero

dall’Italia verso l’estero 40 GB

1GB di scorta a 1.90 € ogni 200 MB (rinnovabile fino ad 1 GB)

Inoltre con tutte le offerte TIM si ha la possibilità di chattare e usare le prorpie app preferite (Whatsapp, Skype, Facebook, ecc) senza consumare i Giga compresi nella propria offerta.

Ci sono delle limitazioni territoriali per l’utilizzo dei minuti verso l’estero. Il pacchetto dei 300 minuti internazionali può essere speso solo verso: Cina, India, Bangladesh, Polonia, Perù, Romania, Messico, Colombia, Repubblica Ceca, Lituania, Lettonia, Israele, Singapore, Cipro.

Una volta terminati i minuti TIM applicherà le tariffe del piano International Base, i costi variano da paese a paese. Ad esempio per chiamare dall’Italia in Cina o in Bangladesh si spenderà 0.01€ al minuto, per contattare la Turchia invece la tariffa al minuto è di 0.30€. (L’elenco completo dei costi lo trovate sul sito di TIM allegato alle condizioni dell’offerta).

Le tariffe agevolate verso l’estero si applicano fino a 1000 minuti ogni mese e sono a scatti anticipati di 60 secondi, con scatto alla risposta di 0.19 €.

4. TIM Advance 4.5 G a 19.99€

Il prezzo mensile con questa offerta arriva quasi a 20 €, ma si tratta delle nuove promozioni per utilizzare le linee più veloci e potenti di TIM. Con la tariffa Advance 4.5G sono inclusi:

chiamate illimitate

19 € a sms

40 GB di internet (se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo

(se si sceglie di pagare con addebito sul conto o su carta di credito) /20 GB con rinnovo sul credito residuo 8 GB da utilizzare in UE

La sottoscrizione di questa promozione vi costerà 34.99€, in cui sono compresi il pagamento del primo canone e i 15 € del costo di attivazione, per i nuovi clienti TIM questa spesa è azzerata.

Gli altri servizi compresi sono:

servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

servizio Ti ho cercato

segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€/4sett

Anche con queste tariffe speciali sono abbinabili alcuni smartphone compatibili con la navigazione in 5G:

Samsung Galaxy S10 5G a 10 € al mese per 30 mesi e con un anticipo di 199 €

Xiaomi MI MIX 3 5G 128 GB zero € al mese con anticipo di 199€

E a breve sarà disponibile anche Oppo Reno

Il costo mensile stimato con le rate per l’acquisto dello smartphone sale a circa 30€ al mese.

5. TIM Advance 5 G a 29.99 € al mese

Per atttivare la TIM Advance in 5G il costo iniziale sarà di 9 € più 5 € per ottenere la sim abbinata. A cui si dovrà poi aggiungere anche il costo per il primo rinnovo dell’offerta che è di 29.99€. L’offerta comprende l’attivazione della tariffa TIM Base New e vi garantisce:

chiamate illimitate

sms illimitati

50 GB Internet

12 GB all’estero (UE)

Gli altri servizi che avranno i clienti TIM sono:

Servizio Richiama 1.90€ ogni 2 mesi

Servizio Ti ho cercato è incluso in Richiama

Segreteria Telefonica 1.50€ a chiamata

Penale recesso anticipato da 20€ a 39€

Prime Go 0.49€ ogni 4 settimane

Volendo abbinare uno dei modelli di smartphone che permettono di sfruttare la linea 5G di TIM il costo mensile salirà ulteriormente perché includerà il pagamento rateizzato del cellulare. I modelli in abbinamento sono quelli descritti nella precedente offerta. Per quanto riguarda il costo invece crescerà da 29.99€ al mese a 40.24€ circa. Si tratta di una stima calcolata dal comparatore di SosTariffe.it.

Rispetto alla promozione 4.5 G Advance cambia la velocità massima di navigazione, che passa da 700 Mbit/s a 2 Gigabit.

6. TIM Advance 5G Top a 49.99 € al mese

L’ultima proposta di Tim per chi voglia provare la linea 5G è la versione TOP dell’offerta appena illustrata. Il costo arriva a sfiorare i 50 € al mese (49.99€ per essere precisi) ma include il doppio dei GB per navigare in 5G. TIM Advance TOP 5G quindi comprende:

100 GB di Internet

di Internet chiamate e sms illimitati

250 minuti all’estero – 125 per chiamare e 125 per ricevere (Europa, Usa e Canada)

– 125 per chiamare e 125 per ricevere (Europa, Usa e Canada) 3 GB in roaming extra UE (inclusi Svizzera, Monaco, Usa e Canada)

20 GB in UE

Ai primi 1000 clienti che comprano uno smartphone con una delle offerte 5G di TIM l’operatore regala il Game Pad uno joystick per giocare con i contenuti dell’app TIM Games.

