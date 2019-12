Le offerte per internet casa di Vodafone, Wind e Tim di dicembre 2019 a confronto

Nel corso del mese di dicembre 2019 sono disponibili diverse offerte Internet casa di sicuro interesse che permettono di ridurre i costi dell’abbonamento per la connessione di casa senza per questo rinunciare ad un servizio completo. Ecco, quindi, quali sono le offerte per Internet casa di Vodafone, Wind e TIM per il mese di dicembre 2019 con un confronto dettagliato di costi e bonus inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Vodafone, Wind e TIM sono tre dei principali operatori del settore di telefonia fissa e possono contare su diverse offerte Internet casa. Per il mese di dicembre 2019, questi tre provider propongono tariffe complete che, a meno di 30 Euro al mese “tutto compreso” (ovvero considerando anche i costi d’attivazione ed il contributo per il modem Wi-Fi), propongono una lunga serie di vantaggi come la possibilità di sfruttare una linea telefonica fissa con chiamate gratis ed una connessione ad Internet sino a 1000 Mega (per i clienti raggiunti dalla fibra FTTH).

Nella tabella qui di seguito riassumiamo quali sono le offerte Vodafone, Wind e TIM del mese di dicembre 2019 per la linea Internet di casa.

Offerta Internet casa Linea telefonica Connessione ad Internet Bonus aggiuntivi inclusi nel canone Costo mensile Internet Unlimited di Vodafone chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Illimitata sino a 100 Mega (FTTH), 200 Mega (FTTC) oppure 20 Mega (ADSL) SIM dati con 30 GB al mese, Vodafone TV Intrattenimento (per chè raggiunto dalla FTTH) 27,90 Euro al mese con contributo di attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo Fibra 1000 Unlimited di Wind chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali Illimitata sino a 100 Mega (FTTH), 200 Mega (FTTC) oppure 20 Mega (ADSL) 100 GB in 4G ogni mese da condividere con le SIM Wind di famiglia, Amazon Echo Dot in regalo 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo TIM Super Fibra/Mega/ADSL chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali Illimitata sino a 100 Mega (FTTH), 200 Mega (FTTC) oppure 20 Mega (ADSL) accesso illimitato a TIM Vision 29,90 Euro al mese con contributo di attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

Di seguito, invece, entriamo nel dettaglio delle singole offerte analizzandone vantaggi, costi e possibilità di personalizzazione per il cliente. Ecco i dettagli:

Internet Unlimited di Vodafone

Iniziamo la nostra analisi relativa alle migliori offerte Internet casa di dicembre partendo da Vodafone e dalla sua offerta Internet Unlimited, una tariffa “tutto compreso” che mette a disposizione del cliente una lunga serie di bonus aggiuntivi oltre che un canone mensile decisamente contenuto (in rapporto ai contenuti dell’offerta stessa).

Internet Unlimited di Vodafone presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica fissa ; per chi si abbona online l’operatore include, senza costi aggiuntivi, l’opzione per le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali mentre l’opzione per le chiamate verso i fissi internazionali (USA, Canada e Europa Occidentale) è disponibile al costo di 5 Euro in più al mese

; per chi si abbona online l’operatore include, senza costi aggiuntivi, l’opzione per le mentre l’opzione per le chiamate verso i fissi internazionali (USA, Canada e Europa Occidentale) è disponibile al costo di 5 Euro in più al mese connessione illimitata ad Internet; in caso di copertura della rete in fibra ottica FTTH la connessione presenterà una velocità massima di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload mentre in caso di disponibilità della sola fibra mista FTTC, che può contare su di una copertura maggiore della FTTH, la velocità massima della connessione sarà di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se non dovessero essere disponibili la FTTH e la FTTC, la connessione ad Internet avverrà tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload

in caso di copertura della rete in fibra ottica FTTH la connessione presenterà una velocità massima di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload mentre in caso di disponibilità della sola fibra mista FTTC, che può contare su di una copertura maggiore della FTTH, la velocità massima della connessione sarà di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se non dovessero essere disponibili la FTTH e la FTTC, la connessione ad Internet avverrà tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload SIM dati con 30 GB in 4G ogni mese per poter navigare in mobilità da tablet o utilizzando un modem 4G

poter navigare in mobilità da tablet o utilizzando un modem 4G (solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH) Vodafone TV Intrattenimento con NOW TV Intrattenimento e Serie TV inclusa nel canone mensile senza costi aggiuntivi (di solito ha un costo di 10 Euro al mese)

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile con un canone di 27,90 Euro al mese che include sia il contributo di attivazione che l’opzione Vodafone Ready (5,99 Euro al mese per 48 mesi già inclusi nel canone) che mette a disposizione del cliente il modem Wi-Fi Vodafone Station.

L’offerta è personalizzabile con l’aggiunta delle varie opzioni relative alla Vodafone TV (la Vodafone TV Intrattenimento è già inclusa per i clienti raggiunti dalla fibra ottica FTTH). Ecco le possibilità di personalizzazione:

Vodafone TV Intrattenimento: accesso ai ticket Intrattenimento e Serie TV di NOW TV al costo di 10 Euro in più al mese

accesso ai ticket Intrattenimento e Serie TV di NOW TV al costo di 10 Euro in più al mese Vodafone TV Sport : accesso Sky Sport MIX con la selezione dei principali eventi sportivi disponibili su Sky e di partite di UEFA Champions League al costo di 10 Euro in più al mese

: accesso Sky Sport MIX con la selezione dei principali eventi sportivi disponibili su Sky e di partite di UEFA Champions League al costo di 10 Euro in più al mese Vodafone TV Sport Plus : accesso a tutto lo sport Sky in HD al costo di 30 Euro in più al mese

: accesso a tutto lo sport Sky in HD al costo di 30 Euro in più al mese Vodafone TV Sport Plus e Intrattenimento: accesso a tutto lo sport Sky in HD ed al pacchetto Intrattenimento al costo di 40 Euro in più al mese

Da notare, inoltre, che tutti i pacchetti Vodafone TV includono:

l’accesso ai canali del digitale terrestre

6 mesi di abbonamento ad Infinity senza costi aggiuntivi

30 film al mese su CHILI (di cui 4 prime visioni)

catalogo sempre aggiornato di film e serie TV da guardare on demand

Fibra 1000 Unlimited di Wind

Un’altra ottima offerta Internet casa di dicembre 2019 viene proposta da Wind con l’abbonamento Fibra 1000 Unlimited. Si tratta di un’offerta molto interessante che include anche alcuni ottimi bonus per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Ecco tutti i dettagli di questa tariffa di Wind:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH sarà possibile accedere ad Internet tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (i costi ed i contenuti dell’abbonamento non cambiano al variare della tecnologia con cui avviene la connessione)

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH sarà possibile accedere ad Internet tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure tramite rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload (i costi ed i contenuti dell’abbonamento non cambiano al variare della tecnologia con cui avviene la connessione) 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese da utilizzare sulle proprie SIM Wind; il bundle dati è attivo da subito se l’utente inserisce il proprio numero di cellulare Wind in fase di sottoscrizione; successivamente il bundle sarà condivisibile con altri 4 numeri Wind che abbiano attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country con minuti inclusi

da utilizzare sulle proprie SIM Wind; il bundle dati è attivo da subito se l’utente inserisce il proprio numero di cellulare Wind in fase di sottoscrizione; successivamente il bundle sarà condivisibile con altri 4 numeri Wind che abbiano attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country con minuti inclusi Amazon Echo Dot in regalo per tutti i nuovi clienti; lo speaker intelligente che permette di accedere ad Alexa potrà essere ritirato, dopo il completamento dell’attivazione, direttamente in un negozio Wind

per tutti i nuovi clienti; lo speaker intelligente che permette di accedere ad Alexa potrà essere ritirato, dopo il completamento dell’attivazione, direttamente in un negozio Wind per chi non ha un numero mobile Wind è possibile attivare un’offerta speciale con minuti illimitati e 150 GB al costo di 7,99 Euro al mese

Fibra 1000 Unlimited di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione (5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile.

TIM Super Fibra

Tra le migliori offerte Internet casa del momento segnaliamo anche TIM Super Fibra, vero e proprio punto di riferimento della gamma di offerte TIM per chi è in cerca di un nuovo abbonamento per la linea di casa. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali per chi sceglie di abbonarsi online

con verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali per chi sceglie di abbonarsi online connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload accesso illimitato alla piattaforma di streaming on demand TIM Vision che include un ricco catalogo di serie TV, film, documentari e programmi per ragazzi da guardare in streaming via web o tramite app per smartphone, tablet e Smart TV

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile. In caso di recesso anticipato, il cliente dovrà pagare le rate residue eventualmente ancora non saldate sia per l’attivazione che per il modem Wi-Fi.

I clienti non raggiunti dalla fibra ottica FTTH hanno la possibilità di sottoscrivere TIM Super Mega. Quest’abbonamento presenta le stesse caratteristiche di TIM Super Fibra ma prevede che la connessione ad Internet avvenga tramite rete in fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Il costo dell’offerta è sempre di 29,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo. Anche in questo caso, nel canone mensile è incluso l’accesso a TIM Vision.

In caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH e della fibra mista FTTC, è possibile ripiegare sulla più tradizionale e meno performance ADSL attivando TIM Super ADSL. L’abbonamento prevede sempre un costo di 29,90 Euro al mese ma con una connessione ad Internet che arriva al massimo a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Offerte Internet casa di dicembre 2019: le alternative disponibili

Se non sei soddisfatto delle proposte di Vodafone, Wind e TIM di dicembre 2019, puoi considerare anche altre alternative disponibili questo mese per attivare un nuovo abbonamento Internet casa. Ecco alcune delle migliori soluzioni a disposizione:

Fastweb Casa

Fastweb propone questo mese Fastweb Casa con uno sconto extra a tempo indeterminato per chi si abbona online. Ecco i dettagli dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali (a 5 Euro in più al mese è possibile attivare un’opzione con 1000 minuti verso l’estero)

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure tramite rete FTTC sino a 200 Mega o ancora tramite rete ADSL sino a 20 Mega

canone scontato a 27,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo

con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo assenza di vincoli di permanenza o costi inclusi nel canone (come il modem e l’attivazione); in caso di disattivazione, l’utente dovrà pagare esclusivamente il contributo di disattivazione pari a 29,95 Euro

Fastweb propone anche Fastweb e DAZN. Quest’offerta abbina l’abbonamento a Fastweb Casa ad un abbonamento a DAZN, la piattaforma di streaming on demand dedicata al mondo dello sport che, di solito, costa 9,99 Euro al mese. L’abbonamento ha un costo complessivo di 33,95 Euro al mese.

Super Fibra di Tre

Tra le opzioni a disposizione per attivare una nuova offerta Internet casa a dicembre 2019 c’è anche Super Fibra di Tre. Quest’offerta si rivela essere particolarmente conveniente per chi è già cliente Tre su smartphone. Ecco i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada connessione illimitata ad Internet tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, FTTC sino a 200 Mega oppure ADSL sino a 20 Mega a seconda della copertura disponibile

tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega, FTTC sino a 200 Mega oppure ADSL sino a 20 Mega a seconda della copertura disponibile Giga illimitati per la propria SIM Tre sullo smartphone senza costi aggiuntivi

sullo smartphone senza costi aggiuntivi possibilità di passare a Tre ed attivare la tariffa mobile ALL-IN Super Power con minuti, SMS e GB illimitati al costo di 7,99 Euro al mese

Super Fibra di Tre presenta un costo di 26,98 Euro al mese con contributo di attivazione (5 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5,99 Euro al mese per 48 mesi) inclusi nel canone mensile.

