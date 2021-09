Le offerte per avere una buona copertura 5G con TIM

TIM è stato il primo operatore di telefonia mobile a lanciare un’offerta 5G in Italia. L’azienda ha acquistato le migliori frequenze associate allo standard più recente e ha costruito una rete appositamente studiata per offrire il massimo delle prestazioni sia in termini di velocità che di copertura 5G TIM.

Stando ai dati riportati nel report Speedtest Intelligence tra gennaio e giugno della società società di analisi Ookla, TIM è il primo operatore per copertura mobile e velocità di navigazione in 5G. Con la rete dell’operatore italiano sono garantite prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali e accedere allo streaming video live e on-demand in altissima definizione senza ritardi nella trasmissione o interruzioni. I clienti di TIM possono quindi godere anche sul telefono di contenuti in 4K e 8K, a 360°e in Multi-View. La stessa rete consente anche una comunicazione in tempo reale per giocare e ascoltare musica online.

Le offerte con copertura 5G TIM inclusa

Le migliori offerte per avere copertura 5G TIM inclusa sono quelle che appartengono alla famiglia TIM Super. Nello specifico si tratta di tariffe che permettono di avere anche Gigabyte illimitati per navigare fino a 2 Gigabit al secondo in download. Una di esse è una promozione specifica per i giovani, che necessitano di tanto traffico dati per le proprie numerose attività online.

La copertura 5G TIM ad oggi è garantita in alcune aree dei Comuni di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Brescia, Verona, Ferrara, Benevento e Ivrea oltre a località turistiche come Cortina, Sanremo, Livigno, Selva di Val Gardena, Portovenere, Courmayeur, Portofino e altre come Crosio della Valle, Villadossola, Bonate Sopra, Busalla, Venaria Reale, Beinasco, Baranzate, Paderno d’Adda, San Martino Siccomario, San Vincenzo, Cascinette d’Ivrea, Gessate, Vedano al Lambro e Osio Sotto.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo Attivazione SIM Note TIM Super 5G illimitati 100 GB fino a 2 Gigabit al secondo (50 GB con credito residuo) 19 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso TIM Super Unlimited 5G illimitati (250 minuti verso l’estero) illimitati fino a 2 Gigabit al secondo 39,99 euro al mese Gratuita Gratuita Priorità della rete (accesso privilegiato al 119) MultiSIM per condividere i Giga TIMMUSIC incluso TIM Super Young 5G (solo under 25) illimitati 50 GB fino a 2 Gigabit (25 GB con credito residuo) 11,99 euro al mese 9 euro online (19 euro per i già clienti) Gratuita Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMUSIC incluso TIMGAMES incluso

Anche chi ha sottoscritto altre offerte può comunque acquistare l’apposita opzione 5G On per navigare alla massima velocità al costo di 5 euro al mese.

In tutti i piani è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

TIMMUSIC permette di scegliere tra oltre 50 milioni di brani, da ascoltare anche in modalità offline senza interruzioni pubblicitarie o limiti di tempo. Per l’utilizzo del servizio non si utilizzano i Gigabyte inclusi nel piano.

TIMGAMES permette di scegliere tra 200 giochi da console su smartphone, tablet e TV, con novità tutti i mesi. Il servizio non prevede alcun tipo di download e i progressi vengono salvati nel cloud. L’utilizzo di TIMGAMES non prevede il consumo dei Gigabyte inclusi nell’offerta se si naviga sotto rete dell’operatore.

Alle offerte con copertura 5G TIM è inoltre possibile associare l’acquisto di uno smartphone che supporta questa tecnologia. Pagando in un’unica soluzione non è necessario registrare un account MyTIM. Per le offerte telefono incluso con pagamento a rate, invece, si deve essere clienti dell’operatore anche per la linea fissa. Tali condizioni consentono anche di attivare gratuitamente l’offerta TIM Unica, che ogni mese permette di avere Gigabyte illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 linee) e un abbonamento di 3 mesi a Disney+ (poi 4,99 euro al mese).

I modelli disponibili sono i seguenti:

iPhone 13 Pro Max – 43 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 1269,90 euro (disponibile dal 24 settembre)

– 43 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 1269,90 euro (disponibile dal 24 settembre) iPhone 13 Pro – 40 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 1169,90 euro (disponibile dal 24 settembre)

– 40 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 1169,90 euro (disponibile dal 24 settembre) iPhone 13 – 31 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 919,90 euro (disponibile dal 24 settembre)

– 31 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 919,90 euro (disponibile dal 24 settembre) iPhone 13 Mini – 33 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 939,90 euro (disponibile dal 24 settembre)

– 33 euro al mese per 30 rate con TIM a casa o 939,90 euro (disponibile dal 24 settembre) Samsung Galaxy A32 5G – 3 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 3 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Samsung Galaxy Z Flip3 5G – 28 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 28 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Samsung Galaxy Z Fold3 5G – 50 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 50 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Oppo A74 5G – 5 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 5 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 10 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 10 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Samsung Galaxy S21+ 5G – 21 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 21 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Xiaomi Mi 11i 5G – 15 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 15 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Samsung Galaxy S21 5G – 15 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 15 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Vivo Y72 5G – 329,90 euro

– 329,90 euro iPhone 12 – offerta WOW – 799,90 euro (si risparmia fino a 200 euro)

– 799,90 euro (si risparmia fino a 200 euro) LG Velvet 5G – offerta WOW – 299,90 euro (si risparmia fino a 350 euro)

– 299,90 euro (si risparmia fino a 350 euro) Xiaomi Mi 11 – 17 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 17 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Oppo Reno6 Pro 5G – 22 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 22 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Oppo Reno6 5G – 13 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 13 euro al mese per 30 rate con TIM a casa Oppo Find X3 Neo 5G – 17 euro al mese per 30 rate con TIM a casa

– 17 euro al mese per 30 rate con TIM a casa iPhone 12 Mini – offerta WOW – 739,90 euro (si risparmia fino a 150 euro)

– – 739,90 euro (si risparmia fino a 150 euro) Vivo V21 5G – 449,90 euro

– 449,90 euro Oppo Find X3 Lite 5G – 499,90 euro

– 499,90 euro Motorola Edge20 Pro 5G – 699,90 euro

– 699,90 euro Poco M3 Pro 5G – 219,90 euro

– 219,90 euro Oppo Find X3 Pro 5G – 1149,90 euro

– 1149,90 euro Realme GT Master Edition 5G – 349,90 euro

– 349,90 euro TCL 20 5G – 299,90 euro

– 299,90 euro Motorola Moto g100 5G – 599,90 euro

– 599,90 euro Samsung Galaxy S21 Ultra 5G – 1279,90 euro

– 1279,90 euro Samsung Galaxy A52s 5G – 469,90 euro

– 469,90 euro Xiaomi Redmi Note 10 5G – 249,90 euro