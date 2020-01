Le offerte per avere internet a casa nel 2020 se non sei raggiunto da fibra e ADSL

Chi non è raggiunto dalla rete in fibra ottica e dalla rete ADSL ha ugualmente la possibilità di attivare un’offerta Internet casa in grado di garantire una connessione illimitata e veloce ad Internet. L’indisponibilità della rete in fibra ottica e dell’ADSL non comportano l’impossibilità di connettersi ad Internet senza limiti da casa. Ecco quali sono le offerte per avere Internet a casa nel 2020 anche se non si è raggiunti dalla fibra ottica e dall’ADSL.

Tra le tante offerte Internet casa disponibili in questa prima parte del 2020 troviamo un gran numero di soluzioni che prevedono l’accesso ad Internet tramite rete in fibra ottica (sino a 1000 Mega grazie alla tecnologia FTTH) oppure tramite rete in rame (sino a 20 Mega con tecnologia ADSL) o ancora tramite la fibra mista rame (sino a 200 Mega con tecnologia FTTC). Tra le offerte Internet casa più convenienti ci sono tante opzioni da valutare per navigare ad alta velocità, senza limiti ed ad un costo davvero vantaggioso.

Chi non è raggiunto dalla rete ADSL e dalla rete in fibra ottica e, quindi, non ha la possibilità di attivare le tante offerte disponibili con queste tecnologie può ugualmente accedere ad Internet da casa senza limiti. Sul mercato di telefonia, infatti, ci sono un gran numero di opzioni davvero molto vantaggiose che prevedono la possibilità di realizzare connessioni con tecnologia Internet wireless, tra cui troviamo anche la fibra mista radio.

A seconda delle proprie esigenze, sarà possibile scegliere una di queste offerte per poter sfruttare una connessione ad Internet ad alta velocità e senza alcun limite di tempo di connessione e di volume di traffico scambiato. Chi non può contare sulla fibra ottica o sull’ADSL (oppure è raggiunto da un’ADSL davvero scadente in termini prestazionali) ha la possibilità, grazie alle tecnologie wireless, di sfruttare una connessione senza limiti da casa con costi praticamente identici a quelli delle offerte Internet casa che prevedono la realizzazione di una connessione via cavo (in fibra ottica o rame).

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte Internet casa per chi non è raggiunto dalla rete ADSL e dalla rete in fibra ottica nel 2020 e come fare ad attivarle direttamente online, minimizzando i costi di sottoscrizione e i tempi di attivazione della linea.

EOLO Super

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica e dall’ADSL può valutare con molta attenzione la possibilità di attivare EOLO Super, una delle principali offerte di EOLO, leader nel settore delle connessioni Internet wireless per la casa. Ricordiamo che le offerte EOLO che sfruttando la tecnologia wireless prevedono l’installazione di un impianto specifico.

Tali offerte, infatti, necessitano dell’installazione di un’antenna che andrà a collegarsi con il ripetitore di EOLO per realizzare la connessione ad Internet per la propria casa. L’installazione (come vedremo disponibile gratuitamente in via promozionale) verrà realizzata da tecnici certificati inviati direttamente da EOLO per realizzare l’impianto.

EOLO Super è attualmente in promozione e viene proposta con condizioni davvero molto vantaggiose per il cliente che potrà ridurre notevolmente i costi per la connessione ad Internet di casa senza rinunciare alla possibilità di navigare ad alta velocità e senza alcun limite (di tempo o di volume di traffico).

Andiamo con ordine e iniziamo analizzando le caratteristiche di EOLO Super. Ecco cosa include quest’offerta:

chi sceglie EOLO Super può sfruttare una connessione ad Internet ad alta velocità, senza alcun limite di tempo o di volume di traffico; la connessione avviene tramite tecnologia wireless (Fibra mista radio) e prevede una velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload grazie all’opzione EOLO Cento offerta gratuitamente per un mese; il cliente, dopo il primo mese, ha la possibilità di scegliere se continuare ad utilizzare l’opzione EOLO Cento, disponibile al costo di 6,90 Euro al mese oltre al canone dell’abbonamento, oppure passare alla versione “base” di EOLO Super che prevede una connessione illimitata sino a 30 Mega in download e 3 Mega in upload

grazie all’opzione EOLO Cento offerta gratuitamente per un mese; il cliente, dopo il primo mese, ha la possibilità di scegliere se continuare ad utilizzare l’opzione EOLO Cento, disponibile al costo di 6,90 Euro al mese oltre al canone dell’abbonamento, oppure passare alla versione “base” di EOLO Super che prevede una connessione illimitata sino a 30 Mega in download e 3 Mega in upload l’abbonamento include una linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

il canone mensile dell’offerta è pari a 27,90 Euro al mese

disponibile in modo completamente gratuito per i nuovi clienti che attivano EOLO Super c’è l’EOLOrouter, il dispositivo da utilizzare per accedere ad Internet con tutti i dispositivi di casa; il cliente ha la possibilità di richiedere l’EOLOrouter EVO, che permette di massimizzare la qualità della connessione e della copertura Wi-Fi, al costo di 2 Euro al mese in più; per chi attiva l’opzione EOLO Cento, invece, è possibile ottenere in modo completamente gratuito l’EOLOrouter EVO

in via promozione è disponibile l’installazione rapida (garantita entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione) al costo di 39,90 Euro una tantum

i clienti possono richiedere il servizio di Assistenza Rapida che permette di ottenere supporto entro 20 secondi dalla richiesta e di poter contare sulla priorità per l’eventuale ripristino della linea al costo di 2 Euro al mese

è possibile attivare EOLO Rete Protetta, un servizio che protegge la privacy degli utenti che utilizzano la rete EOLO, al costo di 2 Euro al mese (il primo mese è disponibile in prova gratuita)

possibilità di richiedere un IP statico a 7,50 Euro al mese

Per chi sceglie EOLO Super ci sono anche diversi vantaggi aggiuntivi che l’operatore, in via promozione, propone ai nuovi clienti che richiedono l’attivazione dell’offerta:

6 mesi di DAZN inclusi nel prezzo; al termine del periodo promozionale, il cliente potrà decidere di continuare ad accedere a DAZN, con addebito nella fattura EOLO, al costo di 9,99 Euro al mese con opzione Multiscreen inclusa nel prezzo (di solito costa 1 Euro in più al mese) con l’opzione EOLO Cento attiva; senza quest’opzione, invece, DAZN con opzione Multiscreen costerà 10,99 Euro al mese

I clienti che attivano EOLO Super possono scegliere un servizio digitale in regalo tra una di queste opzioni:

6 mesi di abbonamento gratuito a NOW TV Intrattenimento, il servizio di streaming che permette di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky

il servizio di streaming che permette di accedere a tutto l’intrattenimento di Sky 12 mesi di abbonamento ad Amazon Prime , il servizio premium di Amazon che permette di sfruttare la consegna in un giorno gratis, di accedere ad Amazon Prime Video e di ottenere diversi bonus aggiuntivi

, il servizio premium di Amazon che permette di sfruttare la consegna in un giorno gratis, di accedere ad Amazon Prime Video e di ottenere diversi bonus aggiuntivi 12 mesi di abbonamento ad Xbox Live Gold, il servizio che consente di giocare online con Xbox One, One S e One X e di ricevere ogni mese due giochi gratis

Per poter attivare EOLO Super è necessario effettuare una verifica della copertura, al fine di essere certi che l’area in cui si trova la propria abitazione è coperta dal servizio Internet wireless di EOLO. La verifica della copertura può essere effettuata direttamente tramite il sito ufficiale di EOLO da cui si potrà procedere anche con l’attivazione online. Clicca sul box qui di sotto per raggiungere il sito EOLO ed avviare la verifica della copertura.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Super

EOLO Easy

Oltre alla ben più ricca EOLO Super, tra le opzioni offerte da EOLO per chi non è raggiunto dalla fibra ottica o dall’ADSL c’è anche EOLO Easy, una soluzione tariffaria più economica che, pur includendo meno bonus, può rappresentare una buona alternativa per gli utenti.

Chi sceglie EOLO Easy potrà contare su:

connessione ad Internet wireless (tecnologia Fibra mista radio) con velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

EOLOrouter Wi-Fi disponibile gratuitamente per tutti i nuovi clienti; l’EOLOrouter Evo è disponibile, invece, al costo di 2 Euro al mese

servizio di Installazione Standard incluso; il servizio di Installazione rapida (garantita in 5 giorni lavorativi) è disponibile a 39,90 Euro una tantum

canone di 26,90 Euro al mese

servizio EOLO Rete Protetta per navigare online in tutta sicurezza, proteggendo la propria privacy, al costo di 2 Euro al mese con primo mese gratis

servizio Assistenza Rapida, con risposta dell’assistenza tecnica telefonica entro 20 secondi e priorità di ripristino del servizio, disponibile a 2 Euro al mese

possibilità di richiedere un IP statico a 7,50 Euro al mese

Anche in questo caso, per procedere con l’attivazione dell’offerta è necessario effettuare la verifica della copertura, tramite il sito EOLO. Clicca sul box qui di sotto per avviare la verifica:

Verifica la copertura ed attiva EOLO Easy

Offerte EOLO per i clienti business

Chi ha un ufficio che si trova in un’area non coperta dalla fibra ottica o da una buona ADSL può valutare le offerte EOLO per migliorare l’accesso ad Internet durante l’attività lavorativa. In particolare, segnaliamo la disponibilità dell’offerta EOLO Professional Plus, una soluzione che ricalca quanto visto con le offerte precedenti per i clienti domestici.

EOLO Professional Plus include:

una connessione illimitata con tecnologia Internet wireless (Fibra mista radio) con velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload grazie all’opzione EOLO Cento, disponibile gratis per un mese e poi al costo di 6,90 Euro al mese; senza tale opzione la connessione potrà raggiungere una velocità massima di 30 Mega in download e 3 Mega in upload

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali

canone di 29,90 Euro al mese

installazione gratuita

EOLOrouter Wi-Fi disponibile gratuitamente per tutti i nuovi clienti; l’EOLOrouter Evo disponibile ad un costo periodico di 2 Euro al mese

servizio EOLO Rete Protetta per navigare online in tutta sicurezza, proteggendo la propria privacy, al costo di 2 Euro al mese con primo mese gratis

servizio Assistenza Rapida, con risposta dell’assistenza tecnica telefonica entro 20 secondi e priorità di ripristino del servizio, attivabile al costo di 2 Euro al mese

IP statico disponibile al costo di 7,50 Euro al mese

L’offerta in questione è attivabile direttamente online, previa verifica della copertura del servizio offerto da EOLO.

Verifica la copertura ed attiva EOLO Professional Plus

Offerte Cheapnet

Chi non è raggiunto dalla fibra ottica o dalla rete ADSL può ripiegare sulle offerte Internet wireless di Cheapnet. Queste soluzioni offrono la possibilità di navigare alla massima velocità da casa ad un costo decisamente contenuto e senza la necessità di dover sfruttare un’infrastruttura di rete fissa (in fibra ottica o in rame).

Per contenere al massimo i costi è possibile valutare l’attivazione di Home 20 Mega. Ecco i dettagli dell’offerta:

connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 20 Mega in download

canone di 26,90 Euro al mese; per tutti i nuovi clienti sono disponibili due mesi di servizio gratis

per tutti i nuovi clienti sono disponibili due mesi di servizio gratis opzione Stop & Go che permette al cliente di sospendere l’abbonamento durante un periodo di non utilizzo della connessione ad Internet wireless senza, quindi, dover pagare costi periodici

Per attivare l’offerta di Cheapnet è necessario effettuare la verifica della copertura del servizio:

Verifica la copertura ed attiva HOME 20 Mega

Per massimizzare la velocità della connessione, sfruttando la tecnologia wireless di Cheapnet, è possibile attivare Home 30 Mega. Ecco le caratteristiche di quest’offerta:

connessione illimitata tramite rete wireless con velocità massima di 30 Mega in download

canone di 29,90 Euro al mese; per tutti i nuovi clienti sono disponibili due mesi di servizio gratis

per tutti i nuovi clienti sono disponibili due mesi di servizio gratis opzione Stop & Go che permette al cliente di sospendere l’abbonamento durante un periodo di non utilizzo della connessione ad Internet wireless senza, quindi, dover pagare costi periodici

Anche in questo caso, per attivare l’offerta è necessario procedere con la verifica della copertura.

Verifica la copertura ed attiva HOME 30 Mega

Ultrainternet Wireless di Tiscali

Tra le offerte alternative che gli utenti non raggiunti dalla rete ADSL o dalla fibra ottica hanno la possibilità di attivare per accedere ad Internet con una connessione senza limiti troviamo anche Ultrainternet Wireless di Tiscali, un’offerta decisamente interessante che può rappresentare una buona soluzione per chi necessita di una connessione ad alta velocità e senza alcuna limitazione reale. Ecco i dettagli dell’offerta: