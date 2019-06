Le offerte internet casa senza telefono di giugno 2019

Usate il cellulare per le vostre chiamate e siete stanchi di pagare un tot al mese per il telefono fisso che sta sul mobile a prendere polvere? Ecco un’analisi delle tariffe internet senza telefono più convenienti del momento. Da non sottovalutare però anche delle promozioni internet e telefono che potrebbero farvi cambiare idea.

I vecchi apparecchi in bachelite, quelli neri o grigi, con la ghiera da far ruotare per comporre il numero ormai sono andati in pensione da anni, ma sono oggetti affascinanti e che ricompaiono tra gli appassionati di vintage. Non va certo meglio agli apparecchi più recenti. Il telefono fisso non è più un oggetto che si trova in tutte le case degli italiani. Secondo uno studio Auditel Censis il telefono tradizionale ad oggi è usato dal 59% delle famiglie del Paese. Internet al contrario è presente in oltre l’82% delle abitazioni.

Anche le offerte degli operatori si adeguano a questa trasformazione delle abitudini degli italiani e si concentrano sulla proposta di tariffe senza telefono fisso. Con il comparatore di SosTariffe.it scopriamo quali sono le migliori di giugno 2019.

1. INTERNET di Fastweb a 27.95€

L’offerta sarà attivabile ancora per poche ore e dà diritto alla connessione in fibra o ADSL (in base alla disponibilità) a meno di 30 € al mese. Il prezzo sarà più alto per i clienti che dovranno attivare il servizio con tecnologia Fibra misto rame, il costo in quel caso sarà di 32.95€ al mese. Come in tutte le promozioni Fastweb sono previsti degli sconti specifici per i clienti Eni Gas e Luce. Quest’ultimi potranno contare su costi ridotti per 2 anni, l’abbonamento per loro sarà di 24.95€ al mese.

L’offerta è attivabile entro il 4 giugno. Sono inclusi nel prezzo:

il modem FASTgate

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra (con questo si intende la tecnologia che permette di navigare fino ad 1 Gigabit/s in download e fino a 200 Mbit/s in upload. Attenzione è disponibile solo in 25 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Reggio Emilia, Roma, Salerno, Torino, Trieste, Venezia e Verona).

Compreso nella promozione un Digital Gift: dopo l’attivazione, entro 30 giorni, potrete richiedere uno dei servizi Digital disponibili (gaming o abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani), gratis per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€.

E tutte le promozioni Fastweb consentono di accedere possibilità di accedere a WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb che vi permette, con più un milione di punti di accesso in Italia, di navigare gratis in Wi-Fi anche fuori casa.

In caso di disattivazione il costo sarà pari a 29.95€.

Se è vero che il telefono fisso con le chiamate a fissi e cellulari non fa più gola ai clienti non lo è altrettanto la possibilità di attivare la connessione a casa e collegare l’offerta anche ai cellulari.

2. INTERNET MOBILE VOCE E GIGA a 35.90 €

Fastweb tra le offerte senza fisso propone la tariffa Internet e Mobile Voce e Giga ad un prezzo fisso di 35.90€. Oltre al collegamento internet (anche in questo caso si può scegliere tra Fibra e ADSL) è compresa nel piano anche una SIM con 1000 minuti, 100 sms e 30 GB al mese. Le chiamate verso i fissi e i cellulari nazionali gratuite.

Dal lato internet casa è un’offerta in tutto e per tutto uguale alla promo base:

internet fino a 1 Gigabit (nelle zone in cui è disponibile la tecnologia)

il modem FASTgate

Compreso nella promozione un Digital Gift: dopo l’attivazione, entro 30 giorni, potrete richiedere uno dei servizi Digital disponibili (gaming o abbonamenti digitali ai maggiori quotidiani), gratis per 3 mesi, oppure un buono Chili Cinema da 30€.

3. INTERNET E MOBILE FREEDOM a 37.90€

È un’offerta che racchiude le prime due qui descritte, quindi con internet fino a 1 Gigabit a casa e con una SIM con 30 GB per navigare da mobile, minuti illimitati e 100 sms. I minuti compresi nell’offerta potranno essere spesi per chiamate fissi e mobili nazionali e anche 60 paesi stranieri, anche per telefonate in roaming in Svizzera e nei paesi Ue ma fino ad un massimo di 500 minuti. Il prezzo di questa tariffa è di 37.90 € al mese. Nelle clausole per l’attivazione l’operatore specifica però che il traffico telefonico delle sim dovrà rispettare alcune regole:

Chiamate in uscita per ciascuna SIM non superiore a 10.000 minuti/mese

Rapporto tra traffico entrante e uscente deve essere almeno pari o superiore al 60% per ciascun mese

“Nel caso non fosse rispettato anche uno solo dei parametri sopra previsti, il Servizio sarà ritenuto incompatibile con l’Uso Personale della SIM” scrive nelle note l’azienda. In caso di usi inappropriati Fastweb si riserva di sospendere il servizio.

Anche se state cercando una tariffa internet senza telefono potrebbero interessarvi anche questa altre due offerte ADSL, che comprendono il fisso, ma hanno dei prezzi competitivi.

4. TISCALI Ultra Fibra Giga a 24.95€

Il prezzo è bloccato ed in promozione fino al 20 Giugno 2019. Per i clienti che attiveranno l’opzione dopo questa data il costo sale a 39.95€ al mese.

L’attivazione e il modem sono inclusi nel prezzo insieme a 6 mesi di abbonamento Infinity. Sono comprese:

chiamate illimitate verso fissi e cellulari nazionale

verso fissi e cellulari nazionale 60 minuti al mese verso i numeri fissi internazionali

5. TIM Super Fibra a 30€

Altro pacchetto misto che abbina la connessione Internet con il piano telefono. L’attuale offerta propone il servizio a 30 € al mese per un anno, anziché 45 €. Il modem e l’attivazione sono gratuiti. Le chiamate costano 0.19 € al minuto e con uno scatto alla risposta di 0.19€.

In caso di disattivazione della linea dovrete pagare 30€ e per passare ad un altro operatore il costo sarà di 5€.

Come per le altre promozioni viste la tecnologia proposta è la fibra super veloce, ma si specifica che la fibra fino a 1 Gigabit in download è disponibile solo in 100 comuni. Negli altri le condizioni della tariffa variano.

Qualsiasi sia la soluzione scelta verificate che la vostra zona quale sia la tecnologia disponibile nella vostra zona prima di sottoscrivere l’abbonamento così non vi aspetteranno brutte sorprese in bolletta. Le possibili connessioni al momento disponibili sul territorio sono:

FTTH (fibra fino a casa): la connessione arriva direttamente fino al modem di casa

FTTB (fiber to the building): la connessione arriva fino al condominio poi il segnale viene trasmesso al singolo utente tramite cavi in rame

FTTC (fiber to the cabinet): la connessione arriva fino alle cabine stradali e poi il segnale viene trasmesso ai singoli utenti tramite cavi in rame o onde radio

La nuova fibra ultraveloce è la FTTH ed è quella che consente le migliori prestazioni al momento portando la connessione fino a 1 Gigabit al secondo. La FTTC invece è un collegamento tra le centrali e gli armadi stradali tramite fibra, mentre tra gli armadi stradali e le singole unità abitative e commerciali il collegamento poi passa per i cavi di rame. E in genere questa opzione comporta una tariffa più alta.