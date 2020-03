Le offerte gas più economiche a marzo 2020

Per minimizzare i costi per il gas naturale è opportuno valutare, con molta attenzione, la tariffa da attivare per la propria fornitura. Scegliendo l’offerta giusta, infatti, è possibile ottenere un risparmio di diverse decine di Euro all’anno rispetto al mercato tutelato, un fattore da tenere in forte considerazione soprattutto in questi mesi difficili per l’economia italiana. Ecco quali sono le offerte gas più economiche di marzo 2020 e come fare per attivarle.

Scegliendo con attenzione le migliori offerte gas da attivare a marzo 2020 è possibile ottenere un risparmio annuale, rispetto al mercato tutelato, davvero considerevole e andare a tagliare la bolletta in misura considerevole. Il mercato libero dell’energia, infatti, propone una lunga serie di soluzioni di sicuro interesse per poter minimizzare l’importo della bolletta senza dover tagliare i consumi di gas in casa.

Di seguito vedremo quali sono le offerte gas più vantaggiose di marzo 2020. Per poter quantificare la spesa mensile ed il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato per chi sceglie le migliori tariffe del mese andremo a definire due profili di “cliente tipo”, uno caratterizzato da un consumo di gas medio durante l’anno ed uno caratterizzato da un elevato consumo. Entrambe i profili riguardano una fornitura attivata nel comune di Milano.

Ecco i due profili di consumo individuati:

“cliente tipo”: consumo annuo di 1400 Smc

“cliente tipo ad alto consumo”: consumo annuo di 2000 Smc

Prima di entrare nei dettagli delle migliori offerte del mese di marzo, ricordiamo alcuni elementi importanti da conoscere prima di attivare una nuova offerta gas:

tutte le offerte gas del mercato libero sono disponibili senza costi di attivazione

attivando una nuova fornitura di gas non è prevista alcuna interruzione dell’erogazione di gas in casa e non sarà necessario cambiare il contatore

per completare l’attivazione online di un’offerta gas basta avere a propria disposizione il documento ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura, il codice PDR (disponibile su una bolletta precedente) che permette di identificare la fornitura e un codice IBAN per l’addebito dei costi (la maggior parte dei fornitori non permette di pagare tramite il “tradizionale” bollettino).

Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe gas del mese di marzo 2020.

E.ON ValoreMercato Gas

Tra le offerte più economiche del mese di marzo 2020 per quanto riguarda la fornitura di gas naturale per la propria casa troviamo E.ON ValoreMercato Gas. Questa tariffa di E.ON garantisce un risparmio significativo già nell’immediato al cliente che ne richiede l’attivazione grazie alle particolari condizioni che la contraddistinguono.

Chi sceglie E.ON ValoreMercato Gas, infatti, potrà sfruttare il prezzo all’ingrosso del gas naturale accedendo così a condizioni economiche estremamente vantaggiose. Per poter sfruttare il prezzo del gas del mercato all’ingrosso è necessario versare un contributo mensile di appena 2 Euro che sarà addebitato direttamente in bolletta.

Da notare che E.ON ValoreMercato Gas è una tariffa “indicizzata non ARERA“. In sostanza, il prezzo della materia gas naturale non è fisso per uno o due anni (come accade invece con molte altre tariffe del mercato libero) ma varia in base ad indice di riferimento, come avviene per le tariffe del mercato tutelato i cui prezzi cambiano ogni tre mesi in base a quanto deciso da ARERA, l’Autorità dell’energia in Italia.

La tariffa gas di E.ON varia in base all’indice del TTF (Title Tranfer Facility), ovvero il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, principale riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo. Il prezzo viene aggiornato ogni mese, sulla base delle condizioni del mercato all’ingrosso. Il cliente che sceglie E.ON potrà comunque contare sempre sulla possibilità di sfruttare condizioni economiche vantaggiose grazie all’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso.

Il “cliente tipo” che attiva E.ON ValoreMercato Gas registrerà una spesa mensile di 70 Euro ed un risparmio annuale di ben 176 Euro rispetto ai prezzi attualmente praticati dal mercato tutelato dell’energia. Per un “cliente tipo ad elevato consumo”, invece, la spesa mensile sarà di 98 Euro ma il risparmio salirà sino ad oltre 265 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che i clienti che scelgono E.ON ValoreMercato Gas potranno contare sulla promozione “Porta un amico” per ridurre ulteriormente le spese. Per ogni fornitura attivata da un amico invitato, infatti, si riceverà un buono sconto in bolletta di 30 Euro. Tale buono sarà riconosciuto anche all’amico invitato.

Per attivare l’offerta gas di E.ON è possibile sfruttare una veloce procedura di attivazione online, accessibile cliccando sul box qui di sotto. Dopo aver raggiunto il sito del fornitore, sarà sufficiente cliccare su “Attiva l’offerta” per avviare la sottoscrizione online.

Next Energy Gas di Sorgenia

Se si preferisce una tariffa gas a prezzo bloccato e non un’offerta con un prezzo che può variare ogni mese, è possibile valutare l’attivazione di Next Energy Gas di Sorgenia. Si tratta di una delle migliori offerte a prezzo bloccato del mese di marzo 2020 per chi è alla ricerca di una tariffa in grado di garantire un netto taglio per i costi della bolletta.

Chi attiva Next Energy di Sorgenia potrà contare su di un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,1843 €/Smc. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. In sostanza, il fornitore non potrà cambiare il prezzo della materia prima per il primo anno di fornitura, garantendo un’importante assicurazione al cliente contro i possibili rincari tariffari del mercato.

Sorgenia potrà proporre al suo cliente un nuovo prezzo del gas naturale soltanto a partire dal secondo anno di fornitura e dovrà garantire almeno un mese di preavviso in caso di cambio prezzo. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare tali modifiche oppure se passare ad altro fornitore, attivando un’offerta più conveniente, senza alcun costo aggiuntivo.

Il “cliente tipo” che attiva Next Energy Gas di Sorgenia registrerà una spesa mensile di 77 Euro per il gas naturale con un risparmio di 100 Euro all’anno rispetto a quanto spenderebbe restando nel mercato tutelato. Il “cliente tipo ad elevato consumo”, invece, registrerà una spesa mensile di 108 Euro con un risparmio di 139 Euro all’anno rispetto a quanto spenderebbe restando nel mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che per chi sceglie Sorgenia sia come fornitore di gas naturale che come forniture di energia elettrica è previsto un bonus aggiuntivo. Attualmente, Sorgenia propone un buono Amazon da 60 Euro in regalo per tutti i clienti che scelgono di attivare una doppia fornitura energetica.

A completare i vantaggi disponibili per chi passa a Sorgenia c’è la possibilità di sfruttare la promozione “Porta un amico” che garantisce uno sconto di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare a Sorgenia. Lo sconto sarà erogato anche all’amico invitato.

Next Energy Gas di Sorgenia è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto e seguendo la procedura guidata tramite il sito del fornitore.

Link Gas di Eni gas e luce

Tra le migliori offerte gas del mese di marzo 2020 troviamo anche Link Gas di Eni gas e luce. Si tratta di un’offerta davvero molto interessante che abbina la possibilità di sfruttare un prezzo bloccato e contenuto della materia prima con una serie di altri vantaggi aggiuntivi riservati ai nuovi clienti.

Per chi sceglie Link Gas, il prezzo della materia prima gas naturale sarà pari a 0,1760 €/Smc per il primo anno di fornitura. Successivamente, a partire dal secondo anno il prezzo diventerà pari a 0,1980 €/Smc. I prezzi indicati valgono esclusivamente per i nuovi clienti che scelgono l’addebito diretto su conto corrente e la ricezione della bolletta in formato digitale (con il pagamento tramite bollettino e la bolletta cartacea sono previsti costi aggiuntivi).

Il “cliente tipo” che attiva Link Gas registra una spesa mensile di 80 Euro con un risparmio annuale rispetto alla spesa che si registrerebbe restando nel mercato tutelato pari a 64 Euro. Il “cliente tipo ad alto consumo“, invece, registra una spesa mensile di 112 Euro con un risparmio annuale di 98 Euro rispetto al mercato tutelato.

Da notare, inoltre, che per i nuovi clienti che scelgono Eni gas e luce ed attivano quest’offerta sono previsti bonus aggiuntivi ed in particolare degli sconti sui pacchetti Sky. Per chi attiva l’offerta, infatti, ci sarà la possibilità di avere 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema. Per i già clienti Sky è previsto sconto del 50% per 24 mesi per l’aggiunta di un pacchetto a scelta tra Cinema, Sport, Calcio e Famiglia.

Per attivare l’offerta Link Gas di Eni è sufficiente cliccare sul box qui di sotto, per accedere al sito del fornitore, e scegliere la tipologia di offerta Link da attivare (luce e gas, solo luce o solo gas) per poi cliccare sull’opzione Attiva Ora e seguire tutta la procedura guidata che porterà ad una rapida sottoscrizione dell’offerta.

Come scegliere l’offerta gas più adatta alle proprie esigenze

Le offerte gas illustrate in precedenza sono tra le migliori opzioni attualmente proposte dal mercato libero dell’energia e garantiscono un risparmio considerevole rispetto al mercato tutelato andando, inoltre, ad aggiungere diversi bonus aggiuntivi per il cliente come la possibilità di sfruttare il prezzo all’ingrosso del gas oppure l’opzione del prezzo bloccato per un anno o ancora vantaggi extra come gli sconti sui pacchetti Sky.

Le occasioni disponibili sul mercato libero sono davvero tante ed è facile individuare l’offerta gas più idonea alle proprie esigenze. Per scegliere con precisione l’offerta gas più in linea con le proprie esigenze è possibile affidarsi alla comparazione online delle offerte disponibile gratuitamente tramite il comparatore di SosTariffe.it.

Inserendo, o stimando, il proprio consumo annuo di gas sarà facile individuare le offerte gas più vantaggiose da attivare in questo mese di marzo. Le offerte sono attivabili direttamente online, tramite una breve procedura guidata disponibile sul sito del fornitore scelto. Attivando una nuova fornitura non sono previsti costi iniziali e non è prevista l’interruzione della fornitura di gas naturale in casa.

Per minimizzare l’impatto delle utenze domestiche sulla bolletta è molto conveniente attivare anche una nuova offerta luce, scegliendo tra le tante opzioni attualmente disponibili sul mercato libero dell’energia. Anche in questo caso, le opzioni tra cui scegliere non mancano di certo. Un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh) che sceglie di attivare la migliore tariffa attualmente disponibile sul mercato libero otterrà un risparmio annuale di oltre 90 Euro all’anno.

Per scegliere l'offerta luce più adatta alle proprie esigenze è possibile consultare il comparatore di offerte

Complessivamente, quindi, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di elettricità e 1400 Smc di gas naturale) che passa al mercato libero dal mercato tutelato con entrambe le forniture energetiche può ottenere un risparmio annuale superiore ai 250 Euro. Tale risparmio sarà ancora maggiore per le famiglie più numerose che presentano consumi di luce e gas più elevati.