Le offerte Fibra di Tim a marzo 2020

TIM nel 2019 è stato il gestore di rete con la migliore velocità di download sulle linee in fibra. Stando all’annuale rapporto di nPerf, società specializzata nel monitoraggio delle prestazioni dei gestori di telecomunicazioni, le velocità media degli speed test degli utenti TIM ha fatto segnare i 300 Mbit/s.

La velocità di upload però è stata di 92 Mbit/s, mentre quella del principale concorrente Fastweb ha raggiunto i 153,47 Mbit/s. La latenza anche non è stata delle migliori 28.88 ms mentre quella di Fastweb è scesa vicino ai 19 ms. TIM però resta uno dei principali operatori internet di rete fissa.

Come trovare l’offerta più conveniente

Per conoscere le migliori offerte internet casa e paragonare le differenti proposte degli operatori gli utenti possono utilizzare il comparatore di SosTariffe.it. Questo strumento in un breve schema riassume tutte le caratteristiche principali delle offerte e segnala i costi mensili dei piani.

Si possono selezionare le differenti caratteristiche tecniche indispensabili per l’utente, si può anche chiedere di confrontare le offerte solo internet, internet e telefono, o quelle proposte che abbinano al piano internet casa anche un abbonamento pay tv.

Scopri le offerte TIM più vantaggiose

A Marzo 2020 TIM offre diverse soluzioni in fibra:

TIM Super Fibra a 29.90 euro

TIM Super Mega a 29.90 euro

TIM Super FWA a 19.90 euro

1. TIM Super Fibra

Questa prima offerta in fibra di TIM è la proposta per gli utenti che vogliano avere la FTTH (Fiber to Home) del gestore che può raggiungere fino a 1 Gigabit/s. In questo piano il gestore include le chiamate illimitate verso i numeri nazionali, ma questo è un servizio gratuito solo per chi attivi online Super Fibra.

Il costo mensile è la somma del canone e della rata di 5 euro (per 4 anni) per avere il modem TIM HUB. Un costo quest’ultimo che potrete anche decidere di non sostenere procurandovi un modem di vostra scelta. Se state pensando di passare da un’offerta ADSL alla fibra è importante cambiare il dispositivo di connessione per poter sfruttare a pieno le potenzialità della nuova rete.

Con TIM Super Fibra avrete anche incluso nel prezzo il servizio di streaming tv TIMVision. In promozione questo mese in occasione del lancio della piattaforma di streaming Disney Plus, avrete anche 3 mesi di abbonamento a questo servizio compresi nel prezzo. Allo scadere del trimestre si pagheranno solo 3 euro al mese per accedere ai contenuti di Disney, anziché 11.99 euro.

Attiva Super Fibra

2. TIM Super Mega

Se il vostro comune o il vostro palazzo non sono raggiunti dalla FTTH, potete comunque avere la Fibra di Tim attivando l’offerta Super Mega che vi garantirà il collegamento FTTC. Per sapere da quale tecnologia di connessione siete raggiunti è sufficiente effettuare una verifica della copertura di rete.

Con la FTTC la velocità di download massima che potrete raggiungere è di 200 Mbit/s, comunque una prestazione superiore alle prestazioni delle migliori ADSL che possono raggiungere al massimo 30 Mbit/s. Questa tecnologia collega la vostra rete domestica alla fibra tramite i cavi in rame.

Incluso in questo piano e al costo di 29.90 euro ci sono i costi di attivazione, le spese per il modem, le chiamate senza limiti verso i fissi e i mobili nazionali. Anche con questa offerta viene proposto come plus il servizio di streaming TIM Vision con abbonamento a Disney Plus a 3 euro al mese e con i primi 3 mesi di accesso alla piattaforma Disney gratuiti.

I costi di attivazione non sono azzerati ma sono già inclusi nel canone di 29.90 euro al mese e la spesa è pari a 10 euro per 24 mesi. Se si disdice prima del termine di 2 anni si dovranno pagare al gestore le rimanenti rate per l’installazione della linea. Questa clausola vale per tutte le offerte TIM.

Scopri Super Mega

3. TIM Super FWA

Se non avete la fortuna di essere serviti dalla FTTH o dalla FTTC c’è un’altra soluzione per attivare una rete in fibra. La FWA è una tecnologia che garantisce spesso prestazioni migliori della FTTC e dell’ADSL e permette di allacciare la propria rete domestica agli armadi stradali tramite onde radio. Questa tecnologia è molto sfruttata in zone con condizioni estreme o scarsità di infrastrutture.

In questo caso l’operatore dovrà valutare se sia sufficiente il solo modem indoor o se debba essere anche installato un dispositivo outdoor. Il primo è un router come quelli presenti in quasi tutte le abitazioni ed è autoinstallante, vi sarà quindi inviato e potrete avviarlo (per dubbi potrete rivolgervi al servizio di Supporto clienti di TIM). Il device outdoor necessita invece dell’intervento di un tecnico specializzato, in questo caso TIM vi addebiterà un costo di 99 euro suddiviso in rate 4.13 euro al mese.

Il costo dell’abbonamento FWA è in promozione a 19.90 euro, anziché da 24.90 euro al mese. Con questo piano si può includere il traffico voce senza limiti ma ad un costo di 5 euro al mese in più. Con Super FWA si può navigare fino a 30 Mbit/s con il limite di 200 GB al mese. Ad Aprile però l’operatore ha esteso la soglia di traffico per l’emergenza Covid-19.

Gli altri servizi delle offerte TIM

Con tutti piani di TIM possono essere anche attivati alcuni servizi extra a pagamento. Il principale è la versione Plus di TIMVision che permette di vedere i contenuti in contemporanea anche su più dispositivi. Attivare questo servizio costa 5 euro al mese e oltre al catalogo di film e serie tv in streaming potrete anche seguire alcuni canali di notizie ed eventi sportivi di Sky.

Smart House è invece un servizio per chi sia appassionato di domotica e voglia rendere più smart la propria abitazione o implementare il sistema di sicurezza casalingo. TIM fornisce due CAM che possono essere collegate al vostro cellulare tramite app. Potrete quindi poi gestire a distanza le telecamere e controllare dallo smartphone. Il costo di Smart House è di 5 euro al mese, per i clienti che attivino Super Fibra o Super Mega è possibile avere il servizio gratis per 6 mesi.

Un’offerta per vedere lo Sport con TIMVision

Per chi ha attiva sia un’offerta fissa che mobile l’operatore propone Giga senza limiti per gli smartphone della famiglia. C’è anche un’ulteriore promozione attivabile entro Maggio 2020, per chi acquisti un piano in fibra o FWA è possibile anche avere a 29.99 euro al mese TIMVision con DAZN e con i Ticket Sport mensili di NOW TV.

Il servizio combinato delle due pay tv avrebbe un costo di 39.98 euro al mese considerando che DAZN ha un canone mensile di 9.99 euro e che per avere un mese di NOW TV Sport di paga un abbonamento di 29.99 euro. TIM sconta 9.99 euro ai suoi clienti, in pratica regalando il canone di DAZN.

Se nessuna di queste offerte ha le caratteristiche che state cercando potete ampliare la vostra ricerca e usare il comparatore di SosTariffe.it senza selezionare un singolo operatore. In questo modo avrete immediatamente una panoramica di tutte le promozioni internet casa a Marzo 2020 e dei servizi aggiuntivi inclusi gratis o a pagamento nei diversi piani.