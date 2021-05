Le offerte fibra di Iliad stanno arrivano: la conferma arriva dal Bonus PC e Internet

Il debutto di Iliad nel mercato di telefonia fissa italiano è ad un passo . Dopo gli annunci dei mesi scorsi da parte dell'operatore, che non ha ancora ufficializzato una data di lancio delle prime offerte fibra ottica, arriva un'importante conferma. Tra gli operatori accreditati per l'erogazione del Bonus PC e Internet , infatti, da alcuni giorni c'è anche Iliad Italia. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla situazione.

Iliad sta per fare il suo debutto nel settore delle offerte Internet casa. Come annunciato nei mesi scorsi dal provider, l’obiettivo è quello di completare il lancio delle prime offerte entro la prossima estate. In attesa di maggiori dettagli ufficiali (che potrebbero arrivare già nei prossimi giorni) in questi giorni è arrivata un’importante conferma in merito al debutto delle offerte Iliad per il fisso, settore in cui potrebbe partire una nuova “rivoluzione”.

Come conferma l’elenco disponibile su bandalarga.italia.it, Iliad Italia è tra gli operatori accreditati al Bonus PC e Internet, l’agevolazione disponibile dallo scorso mese di novembre che offre un voucher da 500 euro per le famiglie meno abbienti (ISEE inferiore a 20.000 euro). Iliad, quindi, potrà presentare offerte compatibili con l’accesso al Bonus PC e Internet permettendo ai clienti di utilizzare il voucher da 500 euro per coprire i costi di connessione e acquistare un PC o un tablet a prezzo scontato.

Al momento, non ci sono ancora informazioni precise in merito alle caratteristiche delle offerte dell’operatore per il Bonus PC e Internet. Da valutare, inoltre, sono anche le tempistiche necessarie per il debutto di Iliad nel settore di telefonia fissa in Italia. Le ultime conferme ufficiali, come anticipato in precedenza, anticipano un possibile debutto entro l’estate (quindi entro giugno). Iliad potrebbe annunciare il debutto delle sue prime offerte Internet casa a fine maggio, in occasione dell’anniversario del suo debutto nel mercato di telefonia mobile italiano, avvenuto quasi tre anni.

Cosa sappiamo sulle offerte Iliad per il fisso

Le informazioni sulle offerte Iliad per la rete fissa sono limitate. Il provider ha confermato la partnership con Open Fiber. Grazie a tale partnership, Iliad metterà a disposizione della clientela la rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con la possibilità di navigare fino a 1.000 Mega in download per gli utenti. Gli utenti che potranno richiedere il Bonus PC e Internet avranno la possibilità di ottenere un voucher da 500 euro per attivare un’offerta Internet casa a prezzo scontato.

Possibile, ma quest’ipotesi è ancora tutta da verificare, il lancio di offerte convergenti fisso + mobile, pensate per garantire vantaggi extra ai già clienti Iliad di telefonia fissa. Di certo, le offerte Internet casa dell’operatore riprenderanno tutte le caratteristiche di trasparenza tariffaria delle offerte mobile. Molto probabilmente, gli abbonamenti saranno senza vincoli e non includeranno costi nascosti nel canone come, invece, si registra in diversi casi nel settore di telefonia fissa.

Le offerte Iliad del momento

In attesa del debutto delle offerte fibra ottica, ricordiamo che Iliad è un punto di riferimento per la telefonia mobile. Scegliere di attivare una nuova offerta con l’operatore potrebbe garantire vantaggi aggiuntivi in occasione del lancio delle offerte Internet casa. Attualmente, la tariffa di riferimento di Iliad è Giga 100. Questa soluzione include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

100 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 100 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro. L’offerta è disponibile pe tutti.

Da valutare anche la più economica Giga 50. Eccone i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche quest’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti.

