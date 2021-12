Le offerte fibra di Iliad, come saranno: le indiscrezioni di Dicembre 2021

Ormai si attende a giorni un annuncio del lancio delle offerte fibra di Iliad. Si susseguono da mesi le indiscrezioni su come saranno e quando arriveranno le promozioni casa del gestore francese e crescono le aspettative degli utenti. Ecco quali sono le ultime novità su come saranno e quali sono secondo gli esperti le possibili date per l'arrivo delle soluzioni Iliad Casa

Il percorso che avvicina i clienti italiani alle offerte fibra di Iliad è lungo, una delle prime dichiarazioni che hanno stimolato in questi mesi la curiosità degli utenti è stata rilasciata dall’amministratore delegato Iliad Italia, Benedetto Levi, a Maggio 2021: “Il Covid ha accelerato tutto, le connessioni digitali hanno salvato la possibilità di lavorare, di studiare e, da oltre un anno ormai, la nostra rete di relazioni è quasi totalmente digitale. Questo ha determinato una spinta incredibile sui consumi, che ci ha portato a dover gestire importanti picchi di traffico. Abbiamo risposto a questa crescente richiesta continuando a investire sulla rete mobile e decidendo di anticipare il lancio sulla rete fissa”.

Da allora ci sono stati diversi indizi sull’imminente arrivo delle nuove soluzioni Iliad Casa, ma ad oggi non c’è ancora una data ufficiale. Sui siti specializzati e anche su alcuni dei maggiori quotidiani italiani nelle ultime settimane si dà per certo che le offerte saranno rese pubbliche al massimo entro le prime settimane di Gennaio 2022.

Gli indizi sull’arrivo delle offerte in fibra Iliad

A consolidare quelle che fino a qualche tempo fa erano voci sono arrivate nell’ultima riunione per la presentazione dei dati sul terzo trimestre 2021 anche le parole del CEO di Iliad, Thomas Reynaud. Ad una domanda diretta sulle offerte internet casa di Iliad in Italia l’amministratore ha fatto capire che la società sta lavorando e che punta sull’effetto sorpresa per tentare di replicare quanto già realizzato con le promozioni mobile. Reynaud ha affermato: “Non farò commenti sulla data di lancio delle nostre attività broadband, perché è un mercato molto competitivo e noi vogliamo mantenere la sorpresa sul rollout della rete. I nostri investimenti nella rete stanno guidando la profittabilità e penso che abbiamo preso la decisione giusta puntando chiaramente su una accelerazione del rollout della nostra rete. Questa strategia sta pagando”.

Da quando 3 anni fa il gruppo francese ha fatto il suo ingresso sul mercato italiano i numeri mobile sono costantemente cresciuti e oggi Iliad ha superato quota 8 milioni di utenti nel Paese. Il terzo trimestre del 2021 ha segnato una crescita pari a 345 mila nuovi utenti registrati, la società ha così raggiunto il 10,5% delle quote di mercato nazionali. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i ricavi Iliad sono saliti del 21%.

Potrebbe arrivare la fibra fino a 10 Giga?

Se non bastassero le parole del CEO ci sono anche delle prove concrete di come Iliad si sia mossa in questi mesi per riuscire ad entrare anche tra i provider di rete fissa. Da qualche mese Iliad figura, come TIM e Fastweb, tra i gestori che hanno stretto una partnership con FiberCop, questo è una delle principali società del gruppo TIM che si occupa dello sviluppo digitale del Paese incentivando l’accesso alla nuova fibra FTTH (Fiber to Home) fino ad 1 Gigabit/s (anche nei comuni piccoli e più difficili da raggiungere).

Questa collaborazione si è aggiunta a quella già annunciata nel 2020 tra Iliad e Open Fiber, uno dei player della cablatura in fibra ottica del Paese. Il gruppo ha stipulato un accordo per investire nello sviluppo della FTTH in Italia. Proprio Open Fiber ha poi annunciato l’avvio della sperimentazione della nuova rete broadband XGS-PON (una velocità massima teorica fino a 10 Gigabit/s), i test di questa nuova tecnologia sono andati avanti per almeno 2 anni e il primo test è stato fatto a Milano. Per renderla operativa è stato necessario un aggiornamento del terminale e dell’elettronica nella centrale di Open Fiber.

Come saranno le promozioni casa di Iliad

Le aspettative dei clienti rispetto a quelle che saranno le caratteristiche delle offerte in fibra Iliad crescono. In molti sperano che il gestore francese riesca a replicare quanto fatto con il suo arrivo sul mercato mobile: abbattimento dei costi e maggiori servizi. Dando uno sguardo alle offerte e ai dispositivi di Free, la società francese del Gruppo Iliad, ci sono due proposte che sembrano molto allettanti:

Freebox Pop – è la promozione per navigare tra 1 Gigabit/s e 5 Gigabit/s

Freebox Delta – il modem associato a questa soluzione supporta collegamenti fino a 8 Gigabit/s

Tutte le offerte Free garantiscono ai clienti la consegna del Player Pop e le chiamate illimitate. Il costo del canone proposto per Freebox Pop in promozione è in linea con quelli dei gestori italiani, il prezzo mensile proposto è di 29,99 euro (con un aumento dal secondo anno). Si possono poi aggiungere un piano combinato fibra e mobile o un abbonamento a condizioni agevolate alla pay tv.

La Free Delta è più costosa, il canone è di 39,99 euro al mese per il primo anno (poi sale a 49,99). Oltre ad internet illimitato, alle chiamate senza costi e al modem sono inclusi anche i servizi Netflix, Amazon Prime e Canal+.

Sono delle soluzioni che non si discostano molto da quelli che sono i piani casa attivi al momento in Italia per quanto riguarda il prezzo, anche se le reti francesi garantiscono delle prestazioni superiori. Tra i gestori internet casa il prezzo mensile delle offerte è di circa 27 euro ma con una velocità di rete di 2.5 Gigabit/s.

Trovare le migliori offerte FTTH

Se ancora non si può stabilire con certezza quali saranno le condizioni e i costi proposti ai clienti Iliad Italia, non appena saranno lanciate le offerte in fibra potrai usare il comparatore di SOStariffe.it per capire se sono delle promozioni convenienti o meno. Lo strumento confronterà le tariffe e i servizi internet casa dei diversi gestori aiutandoti ad individuare il piano con la miglior combinazione prezzo servizio.

Per poter essere sicuro di attivare un servizio disponibile nella tua zona dovresti innanzitutto effettuare una verifica della copertura. Potrai anche semplicemente inserire il tuo indirizzo nell’apposito form e l’algoritmo di SOStariffe.it individuerà le tecnologie già attive e disponibili nella tua zona.

I piani Giga per avere Iliad Casa

Nel frattempo se sei impaziente di risparmiare sul canone della rete fissa e non hai necessità di Giga illimitati, ti basterà acquistare un modem 4G con l’alloggio per la SIM e attivare una delle promozioni Iliad mobile. I bundle di diversi pacchetti del gestore mobile sono adatti a questo scopo, tra i migliori ci sono Giga 150 e Giga 80. Sono due offerte 5G dell’operatore, ecco quali sono le caratteristiche dei piani.

1. Giga 150

Questa offerta ti costerà 9,99 euro al mese e queste sono le

150 Giga in 4G/4G+ o 5G (verifica la copertura e le caratteristiche del tuo smartphone

7 Giga roaming UE

Minuti e SMS senza limiti in Italia e in UE

Chiamate senza limiti verso fissi e mobile in Canada, USA e altre 60 destinazioni estere

Mi richiami, segreteria telefonica, hotspot, avviso di chiamata, blocco servizi a sovrapprezzo

Se terminerai i Giga del tuo piano potrai continuare a navigare online, il costo extra soglia è di 0,90 euro ogni 100 Mega in Italia. Se ti dovesse capitare di finire il pacchetto dati mentre sei in viaggio in Europa la tariffa per stare online sarà di 0,00427 euro ogni 1 Mega.

Per il momento questa promozione può essere attivata solo per 1 mese, puoi usare il link in basso per avere maggiori informazioni.

2. Giga 80

Questa soluzione costerà solo 7,99 euro al mese, il primo mese dovrai anche pagare 9,99 euro per l’attivazione. Gli 80 Giga possono essere sufficienti se trascorri molto tempo online, ma non ti basteranno se fai molto streaming online. Nel piano sono compresi:

80 Giga di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+

4 Giga in roaming in UE

Minuti e SMS illimitati in Italia

Chiamate e SMS senza limiti in UE

Minuti verso fissi e mobili anche all’estero

5G Iliad, come funziona

Sia Giga 150 che Giga 80 di Iliad sono offerte che ti consentiranno di navigare in 5G. La rete di nuova generazione di Iliad ti garantisce una velocità massima di 855 Mega in download e 100 Mega in upload, praticamente andrai al doppio di quella che è l’attuale banda della rete 4G (velocità 390 Mega in download e 50 Mega in upload). Il 4G Iliad raggiunge il 99% del territorio nazionale, mentre il segnale 5G ad oggi è disponibile solo se ti trovi in una di queste città:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Se vuoi utilizzare questo servizio dovrai assicurarti che lo smartphone o il modem che hai siano compatibili con gli standard della linea più veloce. I dispositivi di vecchia generazioni risulterebbero obsoleti e poco efficienti, non potresti navigare alla massima velocità garantita e ti troveresti a pagare per una tecnologia a cui non riesci ad accedere.