Le offerte Fastweb per il Black Friday continuano: ecco gli sconti su fibra e mobile

Fastweb ha rinnovato fino al 30 novembre le sue offerte su fibra e mobile per il Black Friday. Per gli utenti c'è, quindi, più tempo per poter attivare una delle promozioni proposte dall'operatore durante questo particolare periodo di sconti. Si tratta dell'occasione giusta per ridurre i costi dell'abbonamento per la connessione ad Internet di casa, senza rinunciare alla possibilità di fruttare la fibra ultra veloce. Abbinando all'offerta una SIM Fastweb, inoltre, i vantaggi si moltiplicano. Ecco i dettagli:

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte

C’è tempo fino al prossimo 30 novembre per sfruttare le offerte Fastweb per la settimana del Black Friday. L’operatore sconta la sua fibra ottica e mette a disposizione dei nuovi clienti un’offerta fisso + mobile davvero imperdibile. Tutte le promozioni possono essere attivate direttamente, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione. Vediamo di seguito i dettagli delle promozioni da attivare entro il 30 novembre prossimo:

Fibra Fastweb in sconto a 25,95 euro al mese

La prima offerta da tenere d’occhio riguarda l’abbonamento Fastweb Casa. L’offerta in questione include:

la linea telefonica con chiamate gratis verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure via ADSL fino a 20 Mega

Fastweb Casa presenta un costo di 25,95 euro al mese per 12 mesi. Terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 28,95 euro al mese. Da notare che l’attivazione è gratuita. Anche il modem Wi-Fi NeXXt (con Alexa integrata) è disponibile gratuitamente e può essere abbinato al Wi-Fi Booster (disponibile a 4 euro in più al mese) che può essere incluso nell’offerta a 4 euro al mese in più rispetto al canone d’abbonamento. I nuovi clienti che attivano Fastweb Casa hanno 30 giorni di tempo per cambiare idea e richiedere la disattivazione senza costi e con rimborso totale delle spese sostenute.

Per attivare l’offerta Fastweb del Black Friday è possibile seguire la procedura online qui di seguito:

Attiva Fastweb Casa »

Segnaliamo che è possibile anche attivare Fastweb Casa Light. L’offerta include:

la linea telefonica con chiamate a consumo

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, inoltre, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure via ADSL fino a 20 Mega

Annunci Google

Fastweb Casa Light presenta un costo di 25,95 euro al mese a tempo indeterminato. L’attivazione e il modem Wi-Fi NeXXt sono gratis. Anche in questo caso è possibile richiedere la disattivazione senza costi entro i primi 30 giorni.

Attiva Fastweb Casa Light »

Da valutare, inoltre, la possibilità di attivare l’offerta convergente fisso + mobile Fastweb Casa + Mobile Light. L’offerta in questione include:

abbonamento Fastweb Casa con linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga

con linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Giga SIM Fastweb (anche con portabilità del numero da altro operatore) con minuti illimitati (anche dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali), 100 SMS e 50 GB in 4G e 5G

Il costo dell’offerta è di 31,90 euro al mese per i primi 12 mesi e di 34,90 euro al mese successivamente. Anche in questo caso, l’attivazione ed il modem Wi-Fi NeXXt sono inclusi gratuitamente.

Attiva Fastweb Casa + Mobile Light »

Ricordiamo che è possibile confrontare le offerte Fastweb per il Black Friday con tutte le altre promozioni disponibili in questo momento tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricando l’App di SOStariffe.it su dispositivi Android ed iOS.