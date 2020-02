Sei interessato a cambiare operatore perché vorresti risparmiare sui costi della bolletta di luce e gas? Ecco quali sono le migliori tariffe nel caso in cui tu decida di passare a E.ON . Andiamo alla scoperta della promozione Dual Fuel e delle offerte sulla componente luce e su quella gas.

Le offerte E.On per chi cambia operatore luce e gas a febbraio 2020

E.ON è uno degli operatori attivi in Italia nel mercato libero dell’energia e del gas naturale. Propone da sempre ai nuovi clienti tariffe a prezzi molto competitivi, caratterizzate da un prezzo a buon mercato. Le soluzioni proposte sono diverse: una delle migliori in assoluto è una tariffa Dual Fuel, nominata Luce e Gas Insieme, che permette di risparmiare rispetto all’attivazione di una singola tariffe.

Le altre offerte disponibili sulla fornitura di luce e gas hanno comunque prezzi molto vantaggiosi, per questo motivo sarebbe bene iniziare a prenderli in considerazione prima del definitivo passaggio al mercato libero, che è previsto per il 1° gennaio 2022.

Le tariffe che vi presentiamo sono state analizzate prendendo in considerazione dei consumi annuali tipo:

per la luce è stato utilizzato un consumo pari a 3000 kWh ;

; per il gas è stato preso come riferimento un consumo di 1500 m3.

Vediamo di seguito quali sono le varie tariffe tra le quali scegliere.

1. E.ON Luce e Gas Insieme

È una tariffa Dual Fuel, che prevede l’attivazione simultanea di una fornitura di luce e di gas. Ha un prezzo bloccato di tipo monorario ed è caratterizzata da uno sconto del 10%.

L’energia ha un costo di 41,99 euro al mese, con un risparmio garantito sull’anno di 106,53 euro. Il prezzo della materia prima è pari a 0.03730 €/kWh.

Il gas ha un costo di 87,44 euro al mese, con il quale è possibile risparmiare fino a 47.39 euro. Il prezzo del gas è di 0,1900 €/smc.

A conti fatti, attivando questa promozione, che può essere pagata sia con RID sia tramite bollettino postale, si possono risparmiare quasi 140 euro all’anno. Sono previsti ulteriori sconti in bolletta se si sceglie la bolletta digitale e l’addebito sul conto corrente. Energia e gas sono prodotti attraverso fonti rinnovabili.

Scopri la tariffa Luce e Gas Insieme

2. E.ON LuceClick Verde

Si tratta di una promozione sulla componente luce, disponibile sia nella versione monoraria sia in quella bioraria:

nel primo caso ha un costo di 43,24 euro al mese , con un risparmio annuo di circa 92 euro. Il prezzo dell’energia è di 04140 €/kWh;

, con un risparmio annuo di circa 92 euro. Il prezzo dell’energia è di 04140 €/kWh; nel secondo ha un costo di 43,33 euro al mese e permette di risparmiare poco più di 90 euro all’anno.

Nella tariffa bioraria, i costi dell’energia sono i seguenti:

F1:04500 €/kWh;

F2:03950 €/kWh;

F3: 03950 €/kWh.

L’energia viene prodotta da fonti rinnovabili, viene applicato uno sconto del 30% rispetto al prezzo dell’energia nel mercato tutelato e ulteriori sconti in caso di bolletta smart e addebito automatico sul conto corrente.

Il prezzo della componente energia è bloccato per un periodo di 12 mesi, è possibile avere accesso alle bollette utilizzando l’app dedicata, esiste un programma fedeltà riservato ai clienti e la possibilità di ricevere fino a 480 euro di sconto in bolletta attraverso l’opzione Porta un amico.

Scopri la tariffa LuceClick Verde

3. E.ON ValoreMercato Gas

Abbiamo infine una tariffa pensata per la sola componente gas, per la quale la materia prima viene venduta al prezzo di mercato, come suggerisce il nome stesso della promozione. ValoreMercato Gas ha un costo di 80,26 euro al mese, con un risparmio annuale che arriva a circa 135 euro.

La promozione:

non prevede costi di attivazione;

può essere pagata solo tramite addebito sul conto corrente;

prevede la bolletta smart e un costo del gas pari a 0,1505 €/smc.

Scopri la tariffa ValoreMercato Gas

La tariffe di E.ON in sintesi

Riassumiamo le 3 offerte appena presentate in una tabella comparativa attraverso la quale è più semplice confrontare in un colpo d’occhio tutti prezzi e i vantaggi.

Nome Tariffa Duale Fuel Costo materia prima Costo mensile Pagamento Risparmio annuo Luce e Gas Insieme SI Luce: 0.03730 €/kWh Gas: 0,1900 €/smc Luce: 41,99 euro Gas: 47,39 euro RID Bollettino postale Luce: 107 euro Gas: 48 euro LuceClick Verde NO Monoraria: 0.04140 €/kWh Bioraria: F1: 0.04500 €/kWh; F2: 0.03950 €/kWh; F3: 0.03950 €/kWh Monoraria: 43,24 euro Bioraria: 43,33 euro RID Bollettino postale Monoraria: 92 euro Bioraria: 90 euro ValoreMercato Gas NO 0,1505 €/smc 80,26 euro RID 135 euro

A questo punto, ti consigliamo di provare a utilizzare il comparatore di SosTariffe.it in modo tale da personalizzare la ricerca con i dati relativi ai tuoi consumi effettivi sia per quanto riguarda la luce sia per il gas.