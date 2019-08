Le offerte di telefonia mobile più convenienti ad agosto 2019

Il mese di agosto 2019 porta con sé un gran numero di offerte di telefonia mobile davvero molto convenienti che permettono a chi passa ad un nuovo operatore, scegliendo con cura la tariffa da attivare, di poter sfruttare un ricco bundle di minuti, SMS e GB di traffico dati per il proprio smartphone ad un prezzo davvero contenuto. Ecco, quindi, quali sono le offerte di telefonia mobile più convenienti di agosto 2019 e come fare ad attivarle direttamente online, in poco tempo.

Il mese di agosto 2019 è il momento giusto per attivare una nuova offerta di telefonia mobile per il proprio smartphone. Sfruttando le promozioni di questo mese, infatti, sarà possibile attivare nuove tariffe con tanti GB di traffico dati, minuti ed SMS per sfruttare al massimo il proprio smartphone a partire da appena 5,99 Euro al mese.

Per una panoramica completa sulle tariffe disponibili ad agosto è possibile dare un’occhiata al comparatore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile da cui si potrà anche procedere con l’attivazione online della tariffa desiderata, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. Qui di seguito, invece, vediamo quali sono le offerte più convenienti del mese nel dettaglio.

Offerte Kena Mobile

Tra le migliori offerte di telefonia del mese di agosto 2019 troviamo, senza dubbio, le offerte di Kena Mobile. Si tratta di una gamma composta da tre differenti tariffe che propongono gli stessi bonus inclusi ogni mese. Chi sceglie di passare a Kena Mobile ad agosto 2019, infatti, potrà sfruttare un’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 30 Mbps.

Da notare che tutte le offerte Kena Mobile non presentano costi aggiuntivi oltre al canone mensile che, di fatto, include l’accesso a tutti i servizi aggiuntivi che, in molti casi, vengono proposti dagli operatori con costi extra per il cliente. Il canone mensile è, quindi, l’unico punto di riferimento da considerare per valutare la convenienza della tariffa.

Chi sceglie di passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Wind o Tre oppure punta ad attivare un nuovo numero di cellulare potrà attivare quest’offerta con un costo mensile di 13,99 Euro e con attivazione gratuita, scegliendo la procedura online. A completare i costi di sottoscrizione c’è il contributo per l’acquisto della SIM pari a 5 Euro. La spedizione è, invece, gratis.

Attiva Kena 13,99

Passando a Kena Mobile da Ho. Mobile, invece, è possibile attivare l’offerta con minuti ed SMS illimitati e 50 GB al costo di 8,99 Euro al mese. Anche in questo caso, l’attivazione e la spedizione sono gratis mentre il costo della SIM è di 5 Euro una tantum.

Attiva Kena 8,99

L’offerta Kena Mobile più vantaggiosa in assoluto di questo mese di agosto è Kena 5,99. Questa tariffa è disponibile per tutti i clienti che passano a Kena da Iliad o da un operatore virtuale (Ho. Mobile escluso). Il costo periodico dell’offerta è di 5,99 Euro al mese con attivazione e spedizione della SIM gratis. Anche qui il costo della SIM è di 5 Euro una tantum.

Attiva Kena 5,99

Offerte Ho. Mobile

Anche la gamma di offerte ho. Mobile ripropone lo stesso schema delle offerte di Kena Mobile. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una sola tariffa con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia e 50 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps). La tariffa in questione presenta un costo mensile differente in base all’operatore di provenienza. Da notare che l’operatore propone offerte chiare e senza costi nascosti. Oltre al canone mensile, infatti, non sono previsti costi aggiuntivi per i clienti.

Per chi passa ad Ho. Mobile da TIM, Vodafone, Wind o Tre, ad esempio, questa tariffa comporta un costo mensile di 12,99 Euro. Per i nuovi clienti è previsto un contributo iniziale di 9,99 Euro che comprende l’attivazione, il costo della SIM e la spedizione (da notare che è anche possibile optare per il ritiro della SIM presso uno dei punti vendita affiliati all’operatore).

Attiva ho. 12,99

Chi richiede la portabilità da Kena Mobile o da Daily Telecom oppure vuole attivare un nuovo numero di cellulare può attivare ho 8.99. Come facilmente intuibile, l’offerta in questione presenta un costo mensile di 8,99 Euro. Tutte le altre condizioni sono le stesse dell’offerta precedente.

Sino al prossimo 2 settembre, inoltre, è possibile attivare ho 5.99. Questa tariffa ha un costo di 5,99 Euro al mese ed è attivabile esclusivamente da chi passa all’operatore da Iliad o da un operatore virtuale (Kena Mobile e Daily Telecom esclusi). Tutte le altre condizioni sono le stesse dell’offerta precedente.

Attiva ho. 5,99

Play Power 60 di Tre

Tra le offerte di telefonia mobile di agosto 2019, una delle migliori opzioni disponibili per chi cerca una tariffa completa ad un prezzo molto conveniente è Play Power 60 di Tre. Questa tariffa, a differenza di quanto visto in precedenza, è attivabile da tutti, sia con portabilità del numero (non ci sono vincoli sull’operatore di provenienza) che attivando una nuova linea.

Play Power 60 di Tre offre ogni mese i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia;

100 SMS verso tutti in Italia;

60 GB di traffico dati in 4G;

La tariffa ha un costo di 11,99 Euro al mese con attivazione gratuita. Il costo iniziale per attivare l’offerta è pari a 20 Euro. La SIM arriverà direttamente presso l’indirizzo indicato in fase di attivazione tramite il sito web dell’operatore. Sulla SIM ci saranno 20 Euro di credito residuo che verranno utilizzati per coprire il primo mese dell’offerta e, in parte, anche il secondo mese.

Da notare, inoltre, che per chi attiva Play Power 60 c’è la possibilità di ottenere la Card Grande Cinema 3 che permette di andare al cinema, una volta al giorno ed anche nei week end, acquistando due biglietti al prezzo di uno. Dal sito ufficiale o dall’app è possibile consultare tutte le sale cinematografiche che aderiscono all’iniziativa. Sfruttare questa promozione, che potenzialmente può garantire un risparmio enorme, non comporta costi aggiuntivi.

Play Power 60 di Tre è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto:

Attiva Play Power 60 di Tre

All Digital di Wind

Tra le offerte di telefonia mobile disponibili ad agosto 2019 segnaliamo anche All Digital di Wind. L’offerta in questione mette a disposizione dell’utente un piano tariffario con minuti illimitati verso tutti e 40 GB di traffico dati in 4G al costo di 14,99 Euro al mese. Gli SMS sono tariffati a consumo ma è possibile abbinare un’opzione da 0,99 Euro al mese che aggiunge 200 SMS per ogni rinnovo.

Da notare, inoltre, che sino alla fine dell’estate è possibile sfruttare un bundle dati aggiuntivo di 100 GB da utilizzare per navigare in mobilità senza andare a consumare i GB inclusi nella propria offerta. All Digital di Wind è disponibile con attivazione gratuita con un costo iniziale di 24,99 Euro che comprende il primo mese dell’offerta è il costo della SIM.

Con All Digital è possibile aderire al programma fedeltà WinDay che mette a disposizione, ogni settimana, buoni sconto, regali e voucher per andare al cinema e permette ai clienti di partecipare ad estrazioni a premi. L’offerta è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto:

Attiva All Digital di Wind

TIM Advance 5G e 5G TOP

Per sfruttare la nuova rete 5G, disponibile con TIM da poche settimane e solo in alcune città italiane, è possibile attivare le tariffe della gamma TIM Advance. Ecco i dettagli:

TIM Advance 5G : minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati in 4.5G e 5G al costo di 29,99 Euro al mese;

: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 50 GB di traffico dati in 4.5G e 5G al costo di 29,99 Euro al mese; TIM Advance 5G TOP: minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, 250 minuti dall’Italia verso l’estero, 50 GB di traffico dati in 4.5G e 5G al costo di 49,99 Euro al mese; con quest’offerta è possibile acquistare uno smartphone 5G, necessario per poter accedere alla rete mobile di nuova generazione, a condizioni molto agevolate (a partire da 0 Euro al mese e con un anticipo di 199 Euro);

RED Unlimited Smart di Vodafone

Tra le offerte più convenienti di agosto 2019 di Vodafone troviamo RED Unlimited Smart. Questa tariffa mette a disposizione i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

minuti illimitati verso l’UE;

40 GB di traffico dati in 4.5G e 5G;

navigazione illimitata (senza consumare GB) su applicazioni di social network, chat, mappe e musica;

RED Unlimited Smart ha un costo di 18,99 Euro al mese per chi sceglie l’addebito su carta di credito o conto corrente. In alternativa, l’offerta costa 24,99 Euro al mese per chi preferisce l’addebito su credito residuo. Da notare che è possibile abbinare uno smartphone a rate all’offerta (per accedere al 5G, incluso senza costi aggiuntivi, è necessario avere a disposizione uno smartphone 5G).

Per i clienti Under 30, inoltre, Vodafone propone Shake it Easy. Quest’offerta mette a disposizione dell’utente un piano tariffario con minuti ed SMS illimitati e con ben 60 GB di traffico dati in 4.5G e 5G al costo di 14,99 Euro al mese. Da notare, inoltre, che l’offerta in questione include la possibilità di navigare senza consumare Giga su app di chat, social, mappe e musica.

L’offerta è disponibile sia con addebito su Carta di Credito o conto corrente che su credito residuo. Optando per il credito residuo, l’offerta continua a costare 14,99 Euro al mese ma i GB disponibili ogni mese saranno solo 30 GB.