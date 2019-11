Le offerte di telefonia mobile low cost del weekend: Poste, Iliad, Kena, Ho Mobile, Wind e Tre, ecco le migliori promo

Per tutto il week end che si concluderà domenica 3 novembre sono disponibili un gran numero di offerte di telefonia mobile low cost, soluzioni ideali per dare un taglio netto alle spese per lo smartphone senza per questo dover rinunciare alla possibilità di sfruttare una tariffa completa con minuti, SMS e GB in quantità più che sufficienti per soddisfare le proprie esigenze. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte low cost del week end di Poste, Iliad, Kena Mobile, ho. Mobile, Wind e Tre e come fare per attivarle direttamente online.

In questi giorni, le offerte “low cost” sono davvero molto interessanti e convenienti. Per chi vuole spendere meno di 5 Euro al mese c’è la possibilità di attivare Creami WOW WeekEnd di PosteMobile, un’offerta davvero ottima che permette di dare un taglio netto alle spese mensili per il proprio smartphone.

Da notare, inoltre, che tra i 5 ed i 10 Euro al mese abbiamo la possibilità di attivare un gran numero di offerte complete scegliendo tra le varie proposte di Iliad, ho. Mobile, Kena Mobile e Wind. In alternativa, a poco più di 10 Euro al mese, inoltre, sono disponibili altre ottime offerte sia da operatori virtuali come ho. e Kena che da Wind e Tre (che include la possibilità di sfruttare senza costi aggiuntivi l’ottima promozione Grande Cinema 3).

Ricordiamo che per una panoramica completa sulle tariffe disponibili in questi giorni è possibile consultare il compratore di SosTariffe.it per offerte telefonia mobile.

La tabella qui di seguito riassume tutti i dettagli relativi alle tariffe mobile di questo week end:

Offerta Minuti ed SMS GB Costo mensile Costi iniziali Note aggiuntive Creami Wow WeekEnd di PosteMobile Minuti ed SMS illimitati verso tutti 10 GB in 4G 4,99 Euro al mese Contributo iniziale di 15 Euro a cui corrisponde una ricarica di 15 Euro Attivabile da tutti con portabilità o nuovo numero Giga 50 di Iliad Minuti ed SMS illimitati verso tutti; Minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali 50 GB in 4G 7,99 Euro al mese Contributo di attivazione di 9,99 Euro Attivabile da tutti con portabilità o nuovo numero; Kena 5,99 Flash Minuti ed SMS illimitati verso tutti 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 5,99 Euro al mese Attivazione e costo SIM gratis Attivabile da chi passa a Kena da Iliad o da un virtuale Kena 8,99 Minuti ed SMS illimitati verso tutti 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 8,99 Euro al mese Attivazione e costo SIM gratis Attivabile da chi passa a Kena da ho. Kena 13,99 Minuti ed SMS illimitati verso tutti 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 13,99 Euro al mese Attivazione e costo SIM gratis Attivabile da tutti con portabilità o nuovo numero ho, 5,99 Minuti ed SMS illimitati verso tutti 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 5,99 Euro al mese Contributo di attivazione di 9,99 Euro Attivabile da chi passa a ho. da Iliad o un virtuale (Kena esclusa) ho. 8,99 Minuti ed SMS illimitati verso tutti 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 8,99 Euro al mese Contributo di attivazione di 9,99 Euro Attivabile da chi passa a ho. da Kena o da chi attiva un nuovo numero ho.12,99 Minuti ed SMS illimitati verso tutti 50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps 12,99 Euro al mese Contributo di attivazione di 9,99 Euro Attivabile da tutti con portabilità All Inclusive 50 Flash di Wind Minuti illimitati e 100 SMS 50 GB in 4G 6,99 Euro al mese Contributo SIM di 10 Euro Attivabile da chi passa a Wind da Iliad o da un virtuale (ho. e Kena esclusi) Play Power 60 di Tre Minuti illimitati e 100 SMS 70 GB in 4G 11,99 Euro al mese Contributo iniziale di 15 Euro a cui corrisponde una ricarica di 15 Euro Attivabile da tutti con portabilità o nuovo numero; include la card Grande Cinema 3

Creami WOW WeekEnd di PosteMobile

Sino a domenica 3 novembre è possibile attivare l’offerta speciale Creami WOW WeekEnd di PosteMobile. Quest’offerta è, attualmente, la soluzione più economica per chi cerca una tariffa con minuti, SMS e GB inclusi per sfruttare, al massimo, il proprio smartphone. Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale che usa la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi.

Ecco i dettagli di Creami WOW WeekEnd:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

10 GB di traffico dati in 4G

costo di 4,99 Euro al mese

contributo iniziale di 15 Euro a cui corrisponde l’erogazione di una ricarica del credito di 15 Euro (non ci sono costi di attivazione)

Creami WOW WeekEnd di PosteMobile è attivabile esclusivamente online, tramite il sito ufficiale PosteMobile. La tariffa è disponibile per tutti, sia con attivazione di un nuovo numero che con portabilità da altro operatore. Per procedere con l’attivazione dell’offerta, disponibile sino al 3 novembre, è possibile cliccare sul box qui di sotto:

Attiva Creami WOW WeekEnd di PosteMobile

Giga 50 di Iliad

Continua ad essere disponibile, anche per questo week end, l’ottima offerta Giga 50 di Iliad. Come tutte le offerte dell’operatore, questa tariffa non include costi aggiuntivi o nascosti e presenta un canone mensile bloccato “per sempre”. L’offerta è attivabile online da tutti, sia con attivazione di un nuovo numero che con portabilità da altro operatore.

Ecco i dettagli di Giga 50 di Iliad:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB di traffico dati in 4G (4 GB in roaming gratuito in UE)

costo mensile di 7,99 Euro (per sempre e senza costi nascosti)

(per sempre e senza costi nascosti) contributo di attivazione di 9,99 Euro

Giga 50 di Iliad è attivabile direttamente online:

Attiva Giga 50 di Iliad

Offerte Kena Mobile

Kena Mobile è uno degli operatori virtuali più interessanti del momento e può contare su diverse offerte per smartphone particolarmente convenienti. Il provider, ricordiamo, sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Tra le offerte del week end di Kena Mobile troviamo l’ottima Kena 5,99 Flash, tariffa speciale disponibile solo per chi passa a Kena da Iliad o da un operatore virtuale (escluso ho.). Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

70 GB di traffico dati in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload)

costo di 5,99 Euro al mese

attivazione e costo della SIM gratis

Kena 5,99 Flash è attivabile direttamente online:

Attiva Kena 5,99 Flash

Tra le offerte Kena Mobile troviamo anche Kena 8,99, disponibile per chi passa da ho oppure da Iliad o altri virtuali (ma in questo caso la tariffa precedente risulta più conveniente). Ecco i dettagli;

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload)

costo di 8,99 Euro al mese

attivazione e costo della SIM gratis

Kena 8,99 è attivabile direttamente online.

Attiva Kena 8,99

Per chi passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Wind e Tre oppure per chi attiva un nuovo numero c’è la possibilità di attivare Kena 13,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti

50 GB di traffico dati in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload)

costo di 13,99 Euro al mese

attivazione e costo della SIM gratis

Anche quest’offerta è attivabile direttamente online:

Attiva Kena 13,99

Offerte ho.

Tra le migliori offerte low cost del week end troviamo ho. 5,99, un’ottima tariffa di ho. Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. Questa tariffa è attivabile solo da chi passa ad ho. da Iliad o da un operatore virtuale. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload)

costo di 5,99 Euro al mese

contributo di attivazione di 9,99 Euro

ho. 5,99 può essere attivata direttamente online.

Attiva ho 5,99

In alternativa, per chi passa ad ho. da Kena Mobile o Daily Telecom oppure per chi attiva un nuovo numero c’è la possibilità di attivare ho. 8,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload)

costo di 8,99 Euro al mese

contributo di attivazione di 9,99 Euro

Per chi passa da TIM, Vodafone, Wind e Tre, infine, è possibile attivare ho. 12,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati

50 GB in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload)

costo di 12,99 Euro al mese

contributo di attivazione di 9,99 Euro

Attiva ho 12,99

All Inclusive 50 Flash di Wind

Per questo week end, Wind mette a disposizione un’offerta molto vantaggiosa denominata All Inclusive 50 Flash. Si tratta di una tariffa attivabile in esclusiva online che può essere sottoscritta solo da chi passa a Wind da Iliad o da un operatore virtuale (Kena Mobile e ho. Mobile esclusi).

Ecco i dettagli di All Inclusive 50 Flash:

minuti illimitati verso tutti

100 SMS al mese

50 GB in 4G al mese

costo mensile di 6,99 Euro

attivazione e spedizione della SIM gratis

contributo SIM una tantum di 10 Euro

All Inclusive 50 Flash è attivabile esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’operatore. Per chi passa da un altro operatore non compatibile con quest’offerta è possibile attivare All Digital (minuti illimitati e 40 GB a 14,99 Euro al mese).

Attiva All Inclusive 50 Flash

Play Power 60 di Tre

L’offerta “low cost” di Tre del momento è Play Power 60. Questa tariffa è attivabile da tutti ma solo tramite procedura online accessibile dal sito ufficiale di Tre. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti

100 SMS al mese

60 GB di traffico dati al mese sotto rete 4G

costo di 11,99 Euro al mese

attivazione, costo e spedizione SIM gratis

contributo iniziale di 20 Euro a cui corrisponde una ricarica del credito di 20 Euro

Card Grande Cinema 3 inclusa senza costi aggiuntivi (2 ingressi al prezzo di 1 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, festivi inclusi)

Play Power 60 di Tre è sottoscrivibile da tutti (anche per attivazioni di un nuovo numero) direttamente online.

Attiva Play Power 60 di Tre