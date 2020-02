Le offerte di Sorgenia per chi cambia operatore luce e gas a febbraio 2020

Sorgenia SpA è uno dei più importanti operatori italiani nell’ambito dell’ energia elettrica e del gas naturale . In particolare, oggi l’azienda – di recente diventata di proprietà del gruppo F2i/Asterion – punta molto sull’approvvigionamento di energia green , prodotta cioè esclusivamente con fonti rinnovabili e distribuita a chilometro zero, e in più propone anche un’offerta in fibra ottica da 1 GB per avere un solo operatore in gestione di tutte le proprie necessità, compresa la connessione Internet con banda ultralarga.

Qui di seguito ecco le proposte della gamma Next Energy per i privati relative al mese di febbraio 2020, sempre facendo riferimento che le offerte luce e gas sono spesso in promozione e per i nuovi utenti Sorgenia garantisce spesso vari omaggi, come ad esempio i buoni omaggio per gli acquisti su Amazon.

L’offerta Luce Next Energy

Next Energy Luce è l’offerta full digital di Sorgenia per l’energia elettrica, che può essere comodamente gestita in autonomia e offre energia 100% green. Questa tariffa – che secondo i calcoli di Sorgenia permette di risparmiare circa 258 euro all’anno rispetto alla famiglia tipo – presenta i seguenti vantaggi:

offerta monoraria con prezzo bloccato per 12 mesi

per 12 mesi energia 100% green, prodotta direttamente sul territorio del cliente (grazie al servizio Green Life , a 2 euro in più al mese, ogni cliente Sorgenia infatti ha assegnato l’impianto da cui ha origine l’energia attraverso la geolocalizzazione)

, a 2 euro in più al mese, ogni cliente Sorgenia infatti ha assegnato l’impianto da cui ha origine l’energia attraverso la geolocalizzazione) Full Digital Care per l’assistenza immediata e la gestione della fornitura (con Area Clienti, App MySorgenia, social caring e numero verde)

per l’assistenza immediata e la gestione della fornitura (con Area Clienti, App MySorgenia, social caring e numero verde) Energy Lab , per avere a disposizione una consolle di strumenti digitali per il controllo dei consumi e dei costi energetici (a 2 euro in più al mese)

, per avere a disposizione una consolle di strumenti digitali per il controllo dei consumi e dei costi energetici (a 2 euro in più al mese) Energy Expert , per avere un servizio di assistenza da parte di un operatore dedicato via telefono oppure tramite email (a 2 euro in più al mese)

, per avere un servizio di assistenza da parte di un operatore dedicato via telefono oppure tramite email (a 2 euro in più al mese) 30 euro di sconto in bolletta per ogni attivazione di amici portati in Sorgenia dal nuovo cliente

A febbraio 2020, Next Energy Luce propone un prezzo dell’energia elettrica pari a 0,0462 €/kWh.

Scopri Next Energy Luce

L’offerta Gas Next Energy

Anche per quanto riguarda il gas il risparmio con Sorgenia è rilevante, rispetto a quanto speso da una famiglia tipo ancora legata al mercato tutelato: secondo l’azienda infatti scegliendo la tariffa Next Energy Gas il risparmio in bolletta può arrivare addirittura a 342 euro all’anno, grazie a un costo della componente gas che, per il mese di febbraio 2020, è di 0,191 €/Smc.

Gli altri vantaggi per chi sceglie la tariffa Next Energy Gas sono i seguenti:

offerta con prezzo fisso e garantito per i primi 12 mesi

per i primi 12 mesi abbattimento totale dei costi di attivazione

riduzione delle spese previste per eventuali disattivazioni o volture con cambiamento di intestatario di contratto

30 euro di sconto in bolletta per ogni attivazione di amici portati in Sorgenia dal nuovo cliente

Full Digital Care per l’assistenza immediata e la gestione della fornitura (con Area Clienti, App MySorgenia, social caring e numero verde)

Energy Lab, per avere a disposizione una consolle di strumenti digitali per il controllo dei consumi e dei costi energetici (a 2 euro in più al mese)

Scopri Next Energy Gas

L’offerta dual fuel di Sorgenia

Per chi vuole passare a Sorgenia e avere un solo interlocutore sia per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica che quella di gas, infine, c’è l’offerta dual fuel Next Energy Luce & Gas, che oltre a capitalizzare i due risparmi delle rispettive offerte (per un totale di fino a 600 euro in meno ogni anno) offre:

offerta monoraria per l’energia elettrica con prezzo bloccato per 12 mesi

fino a 60 euro per ogni attivazione di nuovi utenti che arrivano in Sorgenia invitati dal cliente

di nuovi utenti che arrivano in Sorgenia invitati dal cliente offerta interamente digitale, da gestire su smartphone e tablet

pagamento tramite domiciliazione bancaria su conto corrente

nessun deposito cauzionale richiesto

bolletta elettronica ogni mese via mail

energia 100% green , prodotta direttamente sul territorio del cliente (grazie al servizio Green Life, a 2 euro in più al mese)

, prodotta direttamente sul territorio del cliente (grazie al servizio Green Life, a 2 euro in più al mese) Full Digital Care per l’assistenza immediata e la gestione della fornitura (con Area Clienti, App MySorgenia , social caring e numero verde)

per l’assistenza immediata e la gestione della fornitura (con Area Clienti, App , social caring e numero verde) Energy Lab , per avere a disposizione una consolle di strumenti digitali per il controllo dei consumi e dei costi energetici (a 2 euro in più al mese)

, per avere a disposizione una consolle di strumenti digitali per il controllo dei consumi e dei costi energetici (a 2 euro in più al mese) Energy Expert, per avere un servizio di assistenza da parte di un operatore dedicato via telefono oppure tramite email (a 2 euro in più al mese)

Come fare per attivare le nuove offerte Sorgenia

Chi ha scelto Sorgenia per le sue forniture luce o gas, o per entrambe, può attivare il nuovo contratto in pochi semplici passi. È necessario infatti fornire:

una copia della bolletta dell’energia e/o del gas del proprio domicilio

dell’energia e/o del gas del proprio domicilio un documento d’identità in corso di validità

in corso di validità il codice IBAN del conto corrente sul quale verrà effettuato l’addebito mensile dell’offerta gas e luce

del conto corrente sul quale verrà effettuato l’addebito mensile dell’offerta gas e luce un indirizzo email valido per l’invio della fattura mensile della bolletta

Con tutti questi documenti a portata di mano, basta seguire le semplici istruzioni del sito per attivare un nuovo contratto senza che sia necessario disdire quello vecchio: penserà a tutto il team Sorgenia.

Come contattare Sorgenia

In caso di dubbi o di necessità di ulteriori informazioni, è possibile contattare i professionisti dell’assistenza clienti di Sorgenia attraverso una serie di canali, ovvero i seguenti: