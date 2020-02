Le offerte di Kena Mobile per nuovi clienti a febbraio 2020

Kena Mobile sta cercando con un discreto successo di ritagliarsi il proprio spazio all’interno del settore della telefonia mobile italiano. L’operatore low cost di Tim si distingue per un’offerta chiara, trasparente e soprattutto economica. Di seguito sono descritte nel dettaglio le principali tariffe del gestore virtuale per i nuovi clienti:

Le offerte di Kena Mobile per i nuovi clienti

1. Kena Voce 4,99

Minuti illimitati per chiamare

50 MB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è disponibile per chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o prezzo i negozi autorizzati.

2. Kena 5,99 Flash

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

PosteMobile

Compagnia Italia Mobile

Bladna Mobile

BT Italia

BT Italia Enia

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Tiscali Italia

Welcome Italia

2. Kena 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è disponibile solo per chi attiva un nuovo numero Kena.

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 4,99 euro a cui si aggiungono 5 euro per il costo della SIM (spedizione gratuita). L’offerta è disponibile per chi attiva un nuovo numero Kena o effettua la portabilità del numero da un altro operatore.

Si può scegliere di acquistare la SIM di Kena online e riceverla direttamente a casa o ritirarla in tabaccheria. Nel primo caso la scheda telefonica viene imbucata direttamente nella cassetta delle lettere e non è necessario prendere un appuntamento con il corriere. Per l’attivazione è richiesta una videochiamata guidata con un operatore. L’operazione non dura più di una decina di minuti. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 14. Non è necessario prenotare e si può scegliere l’orario che si preferisce.

Per ritirare la SIM presso una tabaccheria convenzionata Banca 5 servono invece un documento d’identità, codice fiscale e il codice QR inviato via mail dopo l’acquisto del piano. Il pagamento può essere effettuato direttamente in loco e l’attivazione avverrà nell’arco di 24 ore. Per trovare il tabaccaio più vicino si può utilizzare l’apposita mappa disponibile sul sito di Kena.

I vantaggi per i nuovi clienti Kena

Kena Mobile è una scelta eccellente quando si tratta di risparmiare sul piano telefonico. L’operatore low cost di Tim dispone infatti di un’offerta particolarmente ricca e con tariffe ad hoc per specifiche categorie di utenti.

Voce è pensata per coloro che sono maggiormente interessati alle chiamate. La tariffa più economica è in esclusiva per chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali più o meno conosciuti come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce. La tariffa “mediana” in termini di prezzo è destinata solo a coloro che attivano un nuovo numero Kena e che quindi, se effettuano il passaggio ad altro operatore, devono rinunciare alla portabilità.

Infine, tutti, a prescindere da quale gestore provengono, possono sottoscrivere la promozione da 13,99 euro. Il prezzo è leggermente superiore alle altre offerte del MVNO (Mobile Virtual Network Operator) ma per un piano con minuti e SMS illimitati e 70 GB di traffico dati inclusi si tratta di un costo tutto sommato equo, considerando le proposte simili della concorrenza.

Passare a Kena porta numerosi vantaggi, in particolare per coloro che sono stati fedeli per anni ai provider tradizionali. Il primo è che l’azienda non pone alcun tipo di vincolo ai suoi clienti vecchi e nuovi. Quest’ultimi possono lasciare l’operatore in ogni momento, senza doversi sobbarcare alcun costo di disattivazione o penale. Inoltre, l’offerta si rinnova sempre lo stesso giorno una volta al mese.

Le offerte di Kena includono inoltre molti dei servizi di base che per altri gestore sono a pagamento. Si parla ad esempio della Segreteria telefonica, che permette di consumare i minuti previsti dal piano per l’ascolto dei messaggi e non richiede nessun costo attivazione, il blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo, modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi e il controllo dei credito residuo tramite app o una chiamata al servizio clienti. Con Lo Sai di Kena, invece, si può essere sempre informati su chi ha tentato di contattarci mentre eravamo irraggiungibili o impegnati in un’altra conversazione.

L’app di Kena, disponibile gratuitamente per iPhone e Android, offre anche altre funzioni. Da qui è possibile verificare con pochi e semplici tap sullo schermo i minuti, SMS e Gigabyte residui ma anche effettuare una ricarica online, disattivare o attivare eventuali opzioni sulla linea, cambiare piano telefonico e molto altro ancora.

C’è solo un neo della interessantissima offerta di Kena, la velocità di navigazione. L’azienda infatti permette di navigare al massimo a 30 Megabit al secondo in 4G Basic in download e upload. Altri operatori low cost arrivano anche a 150 Mbps e oltre.