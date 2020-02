Le offerte di Iberdrola per chi cambia operatore a febbraio 2020

Iberdrola è una delle aziende leader nel settore energetico e nel campo delle rinnovabili, e oggi nei Paesi in cui opera fornisce energia elettrica per un totale di circa 100 milioni di persone . Attiva dal 2016 nel mercato italiano, l’azienda spagnola propone ai privati diverse offerte per la luce e per il gas , oltre a diversi servizi nell’ambito di smart mobility e smart solar .

L’offerta di Iberdrola per i nuovi clienti

Iberdrola ha nel suo listino svariate offerte luce e offerte gas, da selezionare secondo le proprie preferenze, a seconda che si voglia un prezzo della componente energia bloccato e garantito per un anno oppure agganciato a quanto stabilito dall’Autorità Energia ogni trimestre, senza dimenticare la possibilità di gestione online delle forniture e l’energia garantita al 100% da fonti rinnovabili.

Iberdrola propone anche diverse offerte promozionali (l’ha fatto anche lo scorso febbraio) per chi la sceglie come fornitrice di gas ed energia: spesso il premio per chi effettua il passaggio dal suo vecchio fornitore è un buono Amazon, il cui valore può arrivare fino a 80 euro. Ecco perché è il caso di tenere sempre sott’occhio le promozioni su SosTariffe.it, in modo da cogliere il momento giusto per stipulare un nuovo contratto luce e/o gas.

I servizi tuttofare

Da segnalare anche le opzioni Tuttofare e Tuttofare Plus, rispettivamente a 2,95 euro al mese (IVA inclusa) e 7,95 euro al mese (IVA inclusa), che permettono di mettere al sicuro gli impianti elettrici e gas del cliente. In particolare, Tuttofare Luce assicura:

3 ore di lavoro di un elettricista

assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Tuttofare Plus Luce, invece, comprende:

3 ore di lavoro di un elettricista

assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

check-up impianto elettrico ogni 2 anni

polizza omaggio per la riparazione di guasti al sistema elettrico e/o agli elettrodomestici

Per Tuttofare Gas l’offerta è:

3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico

assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Infine, Tuttofare Plus Gas:

3 ore di lavoro di un idraulico/termoidraulico

assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7

manutenzione caldaia con controllo fumi ogni 2 anni

polizza omaggio per la riparazione di guasti alla caldaia e/o all’impianto termico

Le offerte luce: EcoTua Web Luce

EcoTua Web Luce è la prima offerta per l’energia elettrica di Iberdrola, che include i seguenti vantaggi:

50% di sconto per i primi 3 mesi sulla componente energia

per i primi 3 mesi sulla componente energia Prezzo fisso e garantito per 12 mesi

per 12 mesi 100% di energia verde e bolletta digitale

e bolletta digitale Possibilità di cambiare opzione dall’area privata dopo 6 mesi dall’attivazione

dall’area privata dopo 6 mesi dall’attivazione Primi 2 mesi gratuiti del servizio Tuttofare per chi lo sceglie

EcoTua Web Luce è disponibile in tre diverse versioni:

EcoTua Web Giorno , pensata per chi è in casa soprattutto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00. Propone prezzo componente energia bloccato per 12 mesi e sconto del 30% nella fascia oraria F1.

, pensata per chi è in casa soprattutto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00. Propone prezzo componente energia bloccato per 12 mesi e sconto del 30% nella fascia oraria F1. EcoTua Web Notte&Weekend , pensata per chi è in casa soprattutto dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 8:00, oltre ai giorni festivi. Propone prezzo componente energia bloccato per 12 mesi e sconto del 30% nelle fasce orarie F23.

, pensata per chi è in casa soprattutto dal lunedì al venerdì dalle 19:00 alle 8:00, oltre ai giorni festivi. Propone prezzo componente energia bloccato per 12 mesi e sconto del 30% nelle fasce orarie F23. EcoTua Web Giorno e Notte , per chi è casa tutto il giorno senza preferenze. Propone prezzo componente energia bloccato per 12 mesi e sconto del 20% in tutte le fasce orarie.

, per chi è casa tutto il giorno senza preferenze. Propone prezzo componente energia bloccato per 12 mesi e sconto del 20% in tutte le fasce orarie. Per tutte e tre le versioni di EcoTua Web Luce, attualmente il prezzo della componente energia (prima dello sconto) è pari a 0,064 €/kWh.

Scopri EcoTua Web Luce

Le offerte luce: EcoChiara Luce

EcoChiara Luce è la tariffa che unisce i vantaggi del mercato libero alle condizioni del mercato tutelato: il prezzo della componente energia, infatti, è pari al prezzo stabilito dall’Autorità per l’Energia ed è aggiornato ogni trimestre. Inoltre, EcoChiara Luce garantisce uno sconto speciale sempre garantito del 2,5% per ogni servizio in più attivato, tra cui bolletta digitale, servizio Tuttofare, domiciliazione bancaria.

Anche con EcoChiara Luce l’energia è al 100% verde, e l’offerta è disponibile sia in versione monoraria (a 0,065300 €/kWh) e bioraria (0,071040 €/kWh in fascia F1 e 0,062370 €/kWh nelle fasce F23).

Le offerte luce: EcoClick Luce

EcoClick Luce è l’offerta luce di Iberdrola dedicata a chi ama controllare le sue forniture via Internet, gestendo ogni dettaglio del suo contratto comodamente online, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

In particolare, le caratteristiche di EcoClick Luce sono le seguenti:

prezzo della componente energia bloccato e garantito per 12 mesi

energia 100% verde

possibilità di gestire le utenze comodamente inline

bolletta digitale e domiciliazione bancaria incluse nell’offerta

I prezzi della componente energia con EcoClick Luce sono di 0,05400 €/kWh per la versione monoraria e di 0,06000 €/kWh (F1) e 0,051000 €/kWh (F23) per la bioraria.

Scopri EcoClick Luce

Le offerte gas: EcoTua Web Gas

EcoTua Web Gas è l’offerta per il gas di Iberdrola che si adatta alle diverse esigenze del cliente, essendo disponibile in due versioni, una per chi consuma più gas durante i mesi invernali e l’altra per chi ha bisogno più o meno sempre dello stesso quantitativo di gas grazie a un’offerta 4 stagioni.

Il prezzo di base, pre-sconto e bloccato per 12 mesi, è di 0,253 €/Smc per entrambe le versioni. Nel dettaglio, EcoTua Web Inverno pratica uno sconto del 30% sulla componente energia gas da novembre a marzo, mentre EcoTua Web 4 Stagioni applica uno sconto del 20% tutti i mesi dell’anno. In entrambi i casi, dopo 6 mesi dall’attivazione è possibile cambiare opzione.

EcoTua Web Gas include anche la bolletta digitale, la domiciliazione bancaria e in più, se si sceglie uno dei servizi della gamma Tuttofare, i primi due mesi sono gratuiti.

Scopri EcoTua Web Gas

Le offerte gas: EcoChiara Gas

Come il suo corrispettivo per l’energia elettrica EcoChiara Luce, EcoChiara Gas si basa sull’agganciamento del prezzo della componente energia gas a quanto stabilito dall’Autorità per l’Energia. Il costo, infatti, è aggiornato ogni trimestre ed è quello stabilito dall’autorità, ma in più EcoChiara Gas offre uno sconto del 2,5% per ogni servizio in più che viene attivato dal cliente tra bolletta digitale, domiciliazione bancaria e servizio Tuttofare.

Al momento, il costo della componente energia gas per EcoChiara Gas è di 0,200667 €/Smc.

Le offerte gas: EcoClick Gas

EcoClick Gas è l’ultima delle tariffe per privati offerte da Iberdrola (con l’eccezione delle offerte Placet, obbligatorie per legge). Questi i vantaggi dell’offerta:

prezzo della componente energia bloccato e garantito per 12 mesi

domiciliazione bancaria e bolletta digitale incluse nell’offerta

gestione delle proprie utenze comodamente online, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Attualmente il prezzo del gas con EcoClick Gas è di 0,215 €/Smc.

Scopri EcoClick Gas

Le offerte dual fuel

Le offerte dual fuel di Iberdrola – quelle cioè che si occupano sia della fornitura di gas che di quella dell’energia elettrica – sono due: EcoClick Luce e Gas ed EcoChiara Luce e Gas. Eccole nel dettaglio, a partire da EcoClick Luce e Gas:

prezzo della componente energia (gas e luce) bloccato e garantito per 12 mesi

possibilità di gestire le utenze online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

100% energia verde

bolletta digitale e domiciliazione bancaria incluse nell’offerta

prezzo gas: 0,215% €/Smc

prezzo luce: 0,054000 €/kWh (monoraria), 0,060000 €/kWh (F1) e 0,051000 €/kWh (F23) (bioraria)

EcoChiara Luce e Gas, invece, propone: