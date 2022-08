La TV non va più in vacanza ad agosto e quest'anno ci sono diverse serie TV da guardare durante le vacanze 2022. Oltre a recuperare qualche serie lasciata indietro nel corso degli ultimi mesi, infatti, il periodo di vacanza può essere il momento giusto per scoprire alcune novità in arrivo nel corso di queste settimane del mese di agosto. Le opportunità da scoprire sono diverse. Ecco le migliori serie TV da guardare in vacanza ad Agosto 2022 :

Il mese di agosto propone tante novità per gli appassionati di serie TV. Durante il periodo di vacanza, infatti, i servizi di streaming e le Pay TV continueranno a proporre nuovi contenuti per gli utenti. Le nuove serie da scoprire sono, quindi, diverse. Oltre a recuperare qualche serie lasciata indietro nei mesi scorsi o dedicarsi ad un “rewatch” di serie passate, è possibile scoprire tanti nuovi contenuti nel corso del mese di agosto 2022. Ecco le migliori:

Le migliori serie TV da guardare in vacanza ad agosto 2022 su Sky, Netflix, Prime Video e Disney+

Ecco quali sono le migliori serie TV in arrivo nel corso del mese di agosto sui principali servizi di streaming:

Sky

Uno dei titoli più attesi del mese di agosto arriverà sul finire del mese. Si tratta di House of the Dragon che debutterà su Sky a partire dal prossimo 29 di agosto. La nuova serie è ambientata duecento anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones e racconterà gli eventi che hanno preceduto la guerra dei Targaryen e l’inizio della fine della Casa. Per gli appassionati della serie TV si tratta, quindi, di un prodotto imperdibile per chiudere in grande stile il mese di agosto.

Nelle settimane precedenti, però, le novità su Sky non mancano di certo. Da segnalare, ad esempio, l’arrivo di Nurses – Nel cuore dell’emergenza, su Sky a partire dall’8 agosto, che racconta le storie di cinque giovani infermiere alle prese con i problemi quotidiani dell’ospedale St- Mary di Toronto. A partire dal 12 agosto, invece, sarà su Sky l’interessante Progetto Lazarus, una serie che unisce azione e fantascienza e che potrebbe diventare una delle sorprese del mese di agosto.

Sempre su Sky si registrerà, a partire dal 19 agosto, il debutto di Poquelin & De Beaumont. Si tratta di una serie TV francese che racconta la storia di un eterogeno duo di detective che dovrà risolvere un complicato caso di omicidio. Da non perdere anche Made for Love, con la seconda stagione che arriverà su Sky a partire dal prossimo 28 di agosto.

Ricordiamo che per accedere ai contenuti Sky è possibile puntare sulla promozione Prova Sky Q a 9 euro.

Da segnalare, inoltre, l'offerta, davvero ottima, che consente di attivare Sky TV e Sky Calcio a 14,90 euro al mese per 18 mesi.

Disney+

Il mese di agosto segna l’arrivo di alcune interessanti serie TV su Disney+, la piattaforma di streaming di Disney che, di mese in mese, può contare su contenuti sempre nuovi e aggiornati in grado di offrire ore e ore di intrattenimento. Anche nel corso del periodo estivo, Disney+ non delude e propone una serie di novità di sicuro interesse che vanno ad arricchire il catalogo di contenuti.

Tra le novità in arrivo c’è She-Hulk: Attorney at Law. Si tratta di una delle serie TV Disney+ collegate all’universo cinematografico Marvel. Protagonista è Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner, meglio noto come Hulk, uno dei supereroi più importanti e famosi dell’universo Marvel. La protagonista, come il cugino, è in grado di trasformarsi in una supereroina. L’appuntamento con She-Hulk è fissato per il prossimo 17 di agosto.

Da segnalare anche l’arrivo di Star Wars: Andor che sarà disponibile su Disney+ a partire dal prossimo 31 di agosto. La serie TV è uno spin-ff del film Star Wars: Rogue One arrivato nelle sale cinematografiche alcuni anni fa. Si tratta di un prequel della storia del film che si articolerà in un totale di 12 episodi. Protagonista della serie è Diego Luna che torna ad interpretare Cassian Andor come già avvenuto nel film.

Per accedere ai tantissimi contenuti di Disney+ è possibile attivare l'abbonamento mensile al costo di 8,99 euro al mese.

Netflix

Naturalmente, anche Netflix mette a disposizione tanti nuovi contenuti per il mese d’agosto e le serie TV inedite da scoprire non mancano di certo. A partire dallo scorso 5 agosto, ad esempio, è disponibile The Sandman, adattamento televisivo del fumetto firmato da Neil Gaiman. La serie è composta da un totale di 10 episodi, già tutti disponibili, come da tradizione, nel catalogo di Netflix.

Da segnalare che dal 10 agosto ritorna Locke & Key con la terza e ultima stagione che racconta le avventure dei fratelli Locke. Tra le principali novità del mese di agosto 2022 su Netflix, per quanto riguarda le serie TV, troviamo Echoes. Il nuovo drama racconta la storia di due gemelle che da anni si scambiano l’identità. La storia entrerà nel vivo quando una delle due sorelle scompare misteriosamente.

Come noto, l'accesso a Netflix è legato all'attivazione di un abbonamento a scelta tra le tre versioni del servizio.

Amazon Prime Video

Diverse novità anche per il catalogo di serie TV di Amazon Prime Video nel corso del mese di agosto. Di sicuro interesse è A League of their Own, in arrivo a partire dal 12 di agosto. Gli episodi di quest’interessante serie racconteranno il viaggio delle giocatrici di baseball femminile americane attraverso gli Stati Uniti, durante un periodo di profonda evoluzione.

Da segnalare anche l’arrivo di un nuovo show che può rappresentare un valido intermezzo tra un episodio ed un altro delle serie TV ad agosto. Si tratta di Il metodo StanisLastrico, un nuovo comedy special con Maurizio Lastrico che sarà in grado di strappare numerose risate con tanti racconti di vita vissuta.

Per accedere ad Amazon Prime Video è necessario aver attivato un abbonamento Amazon Prime, dal costo di 3,99 euro al mese oppure 36 euro all'anno.





