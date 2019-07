Le migliori offerte TIM per nuovi e vecchi clienti a luglio 2019

Tim ha il primato in termini di linee attive in Italia grazie al costante rinnovamento e aggiornamento delle sue tariffe di telefonia mobile. L’operatore insieme a Vodafone è stato il primo a lanciare un’offerta commerciale 5G tramite la nuova famiglia di promozioni Advance, che consentono di navigare su Internet su smartphone alla massima velocità consentita dal nuovo standard di comunicazione di rete senza alcun costo aggiuntivo. Chi preferisce altre proposte ma vuole comunque sfruttare appieno le potenzialità del suo telefono 5G possono farlo attivando l’apposita opzione da 10 euro al mese. Tim offre attualmente una copertura per la nuova tecnologia a Roma, Torino e Napoli ma l’obiettivo è raggiungere tutta la popolazione italiana entro la fine del 2020.

L’azienda dispone anche di tariffe dedicate ai giovani, che amano condividere online i dettagli della propria vita, e per gli anziani. Quest’ultime prevedono servizi di supporto per aiutarli a comunicare con i parenti e restare sempre connessi. Ad entrambe le categorie è offerta la possibilità di utilizzare app di messaggistica, mappe, social network e servizi di streaming musicale senza consumare i Gigabyte previsti dal piano.

Tim poi ha predisposto offerte specifiche per chi arriva da alcuni operatori selezionati. Si tratta di offerta particolarmente convenienti, soprattutto per gli utenti di alcuni MVNO (Mobile Virtual Network Operator) come Iliad od ho. Mobile che vogliono cambiare piano telefonico e sfruttare l’efficiente e capillare rete di Tim. Non bisogna poi dimenticare che chi è già cliente del provider anche per la linea fissa ottiene fino a 15 GB aggiuntivi ogni mese in regalo.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle offerte di Tim per i vecchi e nuovi clienti in termini di traffico voce e dati incluso, servizi e costi.

Le migliori offerte di telefonia mobile di Tim per vecchi e nuovi clienti

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – in via di disponibilità

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

6. Tim Titanium

minuti illimitati per chiamare verso tutti

SMS senza limiti verso tutti

50 GB di traffico in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere sottoscritta solo da chi proviene da Iliad, ho. Mobile, Tre e Wind.

7. Tim 7 Extra Go New 30 GB

minuti illimitati per chiamare verso tutti

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4G fino a 150 Mbps in download per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 7 euro e può essere sottoscritta da chi proviene da qualsiasi MVNO ad esclusione di ho. Mobile, Kena Mobile e LycaMobile. La spesa per l’attivazione è di 12 euro a cui si aggiunge la spesa per l’acquisto di una nuova SIM da 10 euro e il costo di un primo rinnovo.