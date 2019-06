Le migliori offerte Tim dell’estate 2019 per vecchi e nuovi clienti

Il caldo impazza, l’estate si avvicina e gli utenti italiani sotto l’ombrellone si aspettano di avere piani di telefonia mobile ricchi dei servizi che più gli interessano ad un prezzo non eccessivo. Ecco le proposte di Tim per l’ estate 2019 per chi è già cliente e chi arriva da un altro operatore

L’estate è ormai e alle porte e tra i grandi operatori di telefonia mobile si prepara una vera e propria guerra per attirare l’attenzione degli utenti italiani. Proprio i mesi più caldi dell’anno sono solitamente l’occasione che i provider sfruttano per lanciare nuove offerte e convincere gli utenti a cambiare gestore. Quest’ultimi infatti sono alla ricerca di proposte convenienti per utilizzare tutte le funzioni del proprio telefono in vacanza senza temere di consumare velocemente i servizi associati al piano telefonico mentre sono in vacanza o in spiaggia a prendere il sole.

Tim ovviamente non fa eccezione e ha già preparato le sue offerte per l’estate 2019. Alcune tariffe possono essere sottoscritte da chiunque, a prescindere dall’operatore di provenienza, mentre altre sono riservate ai clienti di determinati gestori. Promozioni come Senza Limiti Silver, invece, possono essere attivate solo da chi è già cliente del primo operatore italiano.

Tim ha confermato le sue offerte Senza Limiti, che se sottoscritte online permettono di annullare i costi di attivazione e di non dover pagare l’addebito per il primo mese di promozione. L’operatore italiano inoltre consente di utilizzare app di messaggistica come WhatsApp, social network come Facebook e Instagram o piattaforme di streaming musicale come Spotify senza consumare il traffico dati previsto dal piano. Tim inoltre ha previsto anche proposte pensate per fasce d’età e quindi ad hoc per i giovani o gli anziani. Infine, troviamo a listino anche offerte che possono essere sottoscritte solamente da coloro che arrivano da una lista ben precisa di operatori come possono essere Iliad od ho. Mobile. Ovviamente nell’elenco non compare Kena Mobile, in quanto si tratta del provider virtuale low cost di proprietà di Tim.

Si ricorda che passare all’operatore italiano, anche in estate, permette di ottenere una lunga serie di vantaggi. Il primo è quello di poter accedere alla più capillare ed efficiente infrastruttura di rete mobile disponibile Italia. Solo Vodafone è in grado di competere allo stesso livello sotto questo aspetto. Tim consente poi di navigare fino a 700 Megabit al secondo grazie alla tecnologia 4.5G e a breve dovrebbe lanciare le sue prime tariffe 5G, il nuovo standard di Rete che rivoluzionerà vari settori dell’industria oltre al modo in cui fruiamo dello smartphone nella quotidianità.

Tutte le offerte di Tim prevedono la modalità Hotspot, che permette di condividere il traffico dati con altri dispositivi rendendo il telefono un modem Wi-Fi portatile, incluso nell’addebito mensile. Le promozioni dell’operatore italiano poi diventano ancora più convenienti se si già suoi clienti con un piano di telefonia fissa attivo. Questi soggetti infatti ottengono Gigabyte aggiuntivi su mobile (da 5 fino a 15 GB) che possono essere molto utili in vacanza.

Infine, chi sottoscrive una tariffa di Tim hanno la possibilità di iscriversi gratuitamente a Tim Party. Il programma offre gratuitamente Gigabyte, minuti, bonus in fattura, smartphone a prezzi esclusivi e tanti altri sconti per i propri acquisti online e nei negozi fisici. I regali vengono distribuiti durante specifici periodi dell’anno, una volta a settimana o tramite speciali lotterie. Tra questi figurano la possibilità di volare a Copenaghen ad un prezzo imperdibile o una gift card da 20 euro per accedere a film e ultime uscite in HD sulla piattaforma di streaming CHILI. L’iscrizione può avvenire dal sito dedicato www.timparty.it da fisso e mobile o sfruttando l’app MyTim disponibile gratuitamente per iPhone e Android. Più si è fedeli a Tim più i premi diventano ricchi ed interessanti.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle prime offerte estive di Tim e le modalità con cui attivarle:

1. Tim Senza Limiti Silver

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

20 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 15 euro al mese e può essere attivata solo da chi è già cliente Tim. Pagando l’addebito mensile con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore i Gigabyte disponibili sono 20, altrimenti scendono a 5. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 10 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Silver

2. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Gold

3. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum

4. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

5. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

6. Tim Base e Chat

19 cent al minuto per le chiamate verso tutti e 20 cent di scatto alla risposta

29 cent per SMS

La promozione ha un costo di 2 euro al mese e non prevede spese per l’attivazione. Inoltre, è possibile accedere a servizi di messaggistica come Snapchat e WhatsApp senza consumare traffico dati. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti.

7. Tim Titanium

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, ho. Mobile, Tre e Wind.

8. Tim Iron X

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese, poi 6,99 euro al mese. La promozione ed è disponibile per chi arriva da PosteMobile e altri MVNO (Mobile Virtual Network Operato) eccetto Kena Mobile

9. Tim Jet

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese, poi 11,99 euro al mese. La promozione ed è disponibile per chi arriva da Vodafone