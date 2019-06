Le migliori offerte Tim dell’estate 2019

Tim prepara grandi novità questa estate per i suoi clienti vecchi e nuovi. L’operatore italiano ha lanciato le sue prime tariffe dedicate al 5G e promozioni specifiche per particolari tipologie di utenti. Scopri l’offerta Tim da portare sotto l’ombrellone che fa per te

Tim ha piani importanti per l’estate 2019. L’operatore di telefonia mobile più importante in termini di numero di linee attive ha infatti preparando grandi sorprese sia per chi è già suo cliente sia per coloro che intendono diventarlo. Il provider dopo Vodafone è infatti la seconda azienda ha lanciare sul mercato un’offerta commerciale dedicata al 5G, il nuovo standard di comunicazione mobile che rivoluzionerà il modo in cui utilizziamo lo smartphone e darà la spinta alla nascita di smart cities, massive Internet of Things e l’industria del futuro.

Le tariffe 5G appartengono alla nuova linea Tim Advance. Coloro che sottoscrivono tali proposte possono navigare sul web ad una velocità fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload o accedere a video nella qualità HD e Ultra HD. Non solo, gli utenti possono condividere tutti i contenuti multimediali che vogliono in Rete anche nei posti più affollati e con un certo affollamento di traffico. Inoltre, si può contare in ogni momento sull’assistenza dedicata tramite il servizio gratuito 119.

La rete 5G di Tim è oggi disponibile in alcune aree di Roma e Torino ma nei prossimi mesi verranno aggiunte altre città. L’obiettivo è di raggiungere i più importanti centri urbani del Paese entro il 2021. Coloro che non intendono sottoscrivere una tariffa Tim Advance ma vogliono comunque navigare alla massima velocità disponibile possono comunque attivare l’apposita opzione che offre tale servizio al costo di 10 euro al mese. L’unica condizione indispensabile è quello di disporre di un telefono che supporta nativamente il più recente standard di rete.

La gamma di tariffe Senza Limiti è ora meno ricca rispetto al passato ma raccoglie comunque proposte interessanti. Una in particolare è strutturata per i bisogni dei giovani e la loro voglia di condividere i loro momenti più su Internet. Tale promozione permette ad esempio di navigare su social network come Facebook, app di messaggistica come WhatsApp, mappe e piattaforme di streaming musicale come Spotify senza consumare il traffico dati previsto dalla tariffa. Una seconda promozione invece è indicata per una clientela più matura e consente di ottenere assistenza personalizzata e servizi ad hoc per gli anziani. Nel listino di Tim ci sono anche offerte dedicate per chi arriva da specifici operatori.

L’alternativa è quella di sottoscrivere un piano a consumo. In questo modo si ha la possibilità di controllare con maggiore autonomia la propria spesa per minuti e Gigabyte.

Diventare un cliente di Tim permette di accedere alla più ampia e diffusa rete mobile in Italia con una copertura superiore al 98% per il 4.5G. Chi sottoscrive ognuna delle offerte dell’operatore dispone senza alcun costo aggiuntivo della modalità Hotspot per condividere il traffico dati con altri dispositivi trasformando lo smartphone in un vero e proprio modem Wi-Fi portatile e ha accesso gratuito a Tim Party, il programma di sconti, promozioni e vantaggi che permette di ottenere in regalo servizi aggiuntivi come minuti, Gigabyte e telefoni a costi eccezionali.

Di seguito sono illustrati tutti i dettagli delle migliori offerte di Tim per l’estate 2019 e le modalità con cui sottoscriverle:

Le migliori offerte Tim per l’estate

1. Tim Advance 4.5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 4.5G fino a 700 Mbps

L’offerta ha un costo di 19,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. E’ possibile pagare con carta di credito, conto corrente o credito residuo, ma in questo caso i GB a disposizione scendono a 20. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete.

Attiva Tim Advance 4.5G

2. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Attiva Tim Advance 5G

3. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

Scopri Tim Advance 5G Top

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – in via di disponibilità

4. Tim Titanium

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese ed è disponibile per chi arriva da Iliad, ho. Mobile, Tre e Wind.

5. Tim Iron X

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese, poi 6,99 euro al mese. La promozione ed è disponibile per chi arriva da PosteMobile e altri MVNO (Mobile Virtual Network Operato) eccetto Kena Mobile

6. Tim Jet

minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4.5G

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese, poi 11,99 euro al mese. La promozione ed è disponibile per chi arriva da Vodafone

7. Tim Young Senza Limiti Top Edition

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese ed è riservata a chi ha meno di 30 anni. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Scegliendo l’addebito su carta di credito, conto corrente o Tim Pay, il costo d’attivazione è di 9 euro. Scegliendo l’addebito su credito residuo la spesa per l‘attivazione sale a 12 euro e i Gigabyte scendono a 30.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e include un abbonamento a TIMMUSIC Platinum fino a al 30/9/19.

Attiva Tim Young Senza Limiti Top Edition

8. Tim 60+ Senza Limiti

Minuti illimitati per chiamare

4 GB per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13 euro al mese se si sceglie il rinnovo su credito residuo e la spesa per l’attivazione è di 3 euro per i nuovi clienti o chi attiva una seconda linea. La spesa sale a 19 euro per chi è già cliente dell’operatore.

Rinnovando con Tim Pay, carta di credito, conto corrente o nei negozi Tim il costo è di 12 euro e la spesa per l’attivazione è pari a zero. Scegliendo l’addebito in bolletta il costo scende a 9,90 euro e non è prevista spesa per l’attivazione.

Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente inoltre di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Sottoscrivendo la promozione Tim 100% si ottengono 5 GB in regalo ogni mese. Nel pacchetto sono compresi anche il Servizio Clienti 119 e Doctor Tim Mobile.

La tariffa è riservata agli over 60.

9. Tim Base e Chat

19 cent al minuto per le chiamate verso tutti e 20 cent di scatto alla risposta

29 cent per SMS

La promozione ha un costo di 2 euro al mese e non prevede spese per l’attivazione. Inoltre, è possibile accedere a servizi di messaggistica come Snapchat e WhatsApp senza consumare traffico dati. Il primo mese è gratuito per i nuovi clienti.