Le migliori offerte Tim a Dicembre 2019

Navigare senza consumare Giga sulla rete in 5G o avere una linea di assistenza dedicata, ecco quali plus offre Tim ai clienti che attivino i suoi piani a Dicembre. Scoprite le migliori offerte di Tim questo mese e quali servizi potrete avere con le tariffe dell’operatore

Passare a Tim durante la settimana di Natale conviene? L’operatore ha pensato diverse offerte di telefonia mobile per i nuovi clienti che chiedano la portabilità verso Tim. Le ultime opzioni del gestore consentono di navigare in 4.5 G e in 5G e offrono a tutti gli utenti di non consumare Giga usando app di messaggistica, chat e altri strumenti comuni.

Le Card di Tim per non spendere Giga

Ci sono quattro fasce di servizi per evitare di utilizzare i dati inclusi nei piani di Tim. Il costo di questi servizi varia da circa 3 euro a quasi 10 euro. La Music card è la versione più economica e con un canone di 3 euro permetterà ai clienti di Tim di usare Spotify, Deezer, ma anche TIMMUSIC o Apple Music e Google Play Music. Si può anche ascoltare musica con Xbox live, Microsoft Groove e Audiomack, oltre alle principali app delle radio italiane.

Poi a 4 euro e 5 euro al mese ci sono le Card di gaming e per i social. Con il pagamento mensile si può giocare a Fortnite o a Candy Crush con il proprio smartphone senza spendere neanche un Giga. Anzi Tim dà anche la possibilità di suggerire nuovi giochi all’elenco di quelli inclusi nelle eccezioni delle Card. Per quanto riguarda i social e le chat si potrà parlare, scambiarsi messaggi, foto e video su Facebook, Whatsapp e Instagram.

A 9.99 euro infine c’è l’opzione per guadare in libertà i film e le serie tv con le offerte di Tim. Attivando questo servizio di Card si potrà usare lo smartphone e la connessione internet per le app video senza consumare i Giga. Tra le applicazioni incluse in questa Card Video ci sono: CHILI, Dailymotion, DAZN, Eurosport, Fox News, Infinity, Mediaset Play, Mediaset Premium, Netflix, NowTV, RaiPlay, Rai News, SkyGo, TIMVISION, Vimeo, YouTube.

Le promozioni Tim più convenienti

Le migliori offerte che si possono attivare a Dicembre 2019 passando a Tim sono diverse. Ci sono le differenti versioni di Tim Advance da 4.5 G a 5G TOP, ma anche le promozioni Tim Junior Senza Limiti, Tim 60+ Senza Limiti e Tim Young Senza Limiti. Ecco quali sono le condizioni e i servizi accessori inclusi nelle tariffe.

1. Tim Advance 4.5 G

La prima promo delle offerte Advance è una soluzione che consente di navigare in 4.5 G, la velocità massima raggiungibile è di 700 Mbps. Nel piano a 19.99 euro al mese avrete:

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare in 4.5 G

La spesa per l’attivazione di questa tariffa è di 15 euro. Tra gli atri servizi inclusi con Tim Advance c’è la possibilità per gli utenti di usare la rete Tim per guardare video in HD e Ultra HD.

2. Tim Advance 5G

L’Advance da 29.99 euro al mese è la versione delle promozioni Tim pensata per navigare in 5G. Con questo piano gli utenti avranno inclusi nel canone:

Minuti illimitati per chiamare

Sms illimitati

50 GB di traffico per navigare fino a 2 Gbps

roaming in Ue

Servizi Lo Sai e Chiama Ora

visione HD e Ultra HD

Anche per attivare questa tariffa sarà necessario pagare 9 euro. I metodi di pagamento accettati per tutti i piani Advance sono:

carta di credito

o conto corrente

3. Tim Advance 5G Top

Crescono i servizi aggiuntivi e la quantità di GB navigabili i 5G con questa soluzione Tim. La versione Top della precedente offerta costerà quasi 50 euro al mese e comprenderà:

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

Sms illimitati

100 GB di traffico per navigare in 5G fino a 2 Gbps

Lo Sai e Chiama Ora

visione HD e Ultra HD

Solo con questa soluzione di Tim sono inclusi anche traffico voce e internet all’estero, nei paesi extra UE i clienti con questo potranno utilizzare :

250 minuti per chiamare

250 Sms

3 GB di traffico per navigare in Internet

Un altro servizio offerto solo a chi sottoscrive Advance TOP è l’accesso gratis per 3 mesi, quindi fino al 31 Marzo 2020, a TimGames, una piattaforma di gaming online. Per i primi 1000 clienti c’è anche un controller in omaggio.

Come acquistare un nuovo smartphone con Tim

Le promozioni Advance sono delle offerte smartphone incluso, questo significa che gli utenti hanno la possibilità di acquistare gli ultimi modelli di telefoni cellulari a rate. Ecco quali sono i cellulari disponibili al momento:

iPhone 11 128 GB con anticipo da 199 euro e 30 rate a 0 euro

iPhone 11 Pro 128 GB con anticipo da 199 euro e 10 euro al mese

Samsung Galaxy Note 10 con un contributo iniziale di 199 euro e a 0 euro per 30 mesi

Samsung Galaxy Note 10 + con un contributo iniziale di 199 euro e con rate da 10 euro per 30 mesi

Samsung Galaxy Note 10 + 128 GB anticipo da 199 euro e a 10 euro per 30 mesi

Huawei P30 Pro con anticipo da 199 euro e rate da 0 euro

Nell’elenco ci sono anche dei modelli di smartphone compatibili con la navigazione in 5 G e sono:

Xiaomi Mi MIX 3 5G 128 GB con un contributo all’acquisto di 199 euro e con rate da 0 euro per 30 mesi

Oppo Reno 5G con anticipo da 199 euro e rate a 0 euro

Samsung Galaxy S 10 da 199 euro all’acquisto e rate da 0 euro per 30 mesi

Tim e i piani Senza limiti

Passiamo alle opzioni Senza limiti, si tratta di offerte di fascia inferiore come prezzi e servizi e sono dei piani con dei vincoli di età precisi. Scopriamo i dettagli e le condizioni.

1. Junior Senza Limiti

Riservata ai minori di 12 anni, è un piano che i genitori possono acquistare per i propri figli. Si può scegliere se pagare 7 euro con addebito su credito residuo o 6 euro al mese optando per il pagamento tramite carta di credito o conto corrente. Nel pacchetto Junior sono compresi:

100 sms

100 minuti di chiamate

1 GB

Questo mese con le promozioni natalizie Tim offre il primo mese gratis e con questa tariffa è inclusa anche un’opzione che consente di chattare senza consumare i Giga del piano. Per attivare Junior Senza Limiti si pagano 10 euro, 5 euro per la consegna della sim e altri 5 euro sono costi di gestione della pratica.

Inoltre per i vostri figli sarà attivo I Love Games una piattaforma di gaming online e anche una protezione aggiuntiva per una navigazione sicura su internet.

C’è anche una soluzione PACK Junior Senza Limiti, con questa offerta si potrà pagare un intero anno di canone solo 59 euro e avere 3 GB di internet invece di 1 GB.

2. Young Senza Limiti

Questa seconda versione della tariffa senza limiti è per gli under 30, con questa offerta a circa 15 euro al mese i clienti avranno:

chiamate e sms senza limiti

60 GB internet

opzione Social, Chat e musica senza consumare Giga

Lo Sai e Chiama Ora inclusi

TIMMUSIC Platinum compreso fino a Marzo 2020

Se insieme a Tim Young si sottoscrive anche il contratto per avere la carta prepagata Tim Pay l’operatore aggiungerà altri 60 GB per navigare su rete Tim e un buono da 5 euro. L’attivazione del piano è gratuita ma si pagano 10 euro per la sim.

3. 60 + Senza Limiti

L’ultima offerta Tim che analizziamo oggi è un piano attivabili solo dagli over 60enni. Per loro una tariffa con traffico voce senza restrizioni e 4 GB internet a meno di 10 euro al mese. Anche in questo caso sarà attivata gratuitamente l’opzione che consente di chattare e inviare messaggi tramite le principali piattaforme social senza andare ad intaccare il bundle dati inclusi nell’offerta.

La promozione in sintesi offre:

chiamate illimitate

sms a consumo (0.19 euro a messaggio)

4 GB internet

Inoltre dato il target di clienti per cui è stata studiata questa tariffa è incluso nel canone uno speciale servizio di assistenza: Doctor Tim Mobile. Per poter sfruttare il supporto dei tecnici specializzati della compagnia si potrà chiamare il numero dedicato 800.500.500. Il contatto è gratuito e consentirà sia di ottenere assistenza quotidiana che di essere seguiti nella procedura di configurazione del vostro smartphone.

Oltre al numero verde riservato, Tim offre ai clienti che attivino 60+ Senza Limiti anche una linea prioritaria anche con il Servizio di assistenza generale 119.

La tariffa avrebbe un costo di 13 euro al mese, se però si sceglie di pagare tramite addebito su carta o conto il canone scende a 12 euro. Anche per i clienti che attivino Tim Pay e lo selezionino come metodo di pagamento sarà valido lo sconto di 1 euro sul costo mensile del piano.

Scegliere la migliore offerta

Se nessuno di questi piani di Tim è adatto a voi utilizzate il comparatore di SosTariffe.it, selezionate il vostro attuale operatore o fate una ricerca libera e scoprite quali sono le migliori promozioni mobile attivabili a Dicembre 2019. Potrete anche ottenere una consulenza gratuita e senza impegno dagli operatori del centralino del sito di comparazione lasciando il vostro contatto e dando il consenso. Un consulente vi richiamerà e risponderà a tutti i vostri dubbi e vi aiuterà anche ad attivare il piano desiderato.