Le migliori offerte per il mobile di settembre 2020

Settembre potrebbe rivelarsi il mese ideale per trovare l’offerta di telefonia mobile adatta a voi. In questo periodo sono infatti attive diverse promozioni che offrono l’opportunità di un ulteriore risparmio e accesso a tutti i minuti, Gigabyte e servizi richiesti anche dagli utenti più esigenti. Di seguito abbiamo selezionato per voi le migliori offerte di settembre descrivendone nel dettaglio costi e caratteristiche:

Le offerte per il mobile di settembre

1. PosteMobile

PosteMobile da oggi 16/9/20 fino al 20/9/20 permette di sottoscrivere una nuova tariffa che arricchisce ulteriormente di Gigabyte la tradizionale Creami WOW 10 GB. Il traffico dati è triplicato ma il prezzo è rimasto lo stesso. L’operatore low cost permette di navigare a una velocità superiore a molti dei suoi diretti concorrenti e oggi utilizza la rete di Vodafone per erogare i suoi servizi voce e Internet.

Creami WOW Weekend 30 GB Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 30 GB in 4G+ fino a 300 Megabit al secondo in upload 4,99 euro al mese Gratuita 20 euro con 10 euro di traffico incluso Prezzo promozionale fino al 20/9/20

Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata.

2. Very Mobile

Very Mobile dispone di ben tre tariffe molto convenienti per la quantità di servizi inclusi e il prezzo mensile decisamente basso. La tariffa da 4,99 euro e quella da 6,99 euro possono essere sottoscritte solo da chi arriva da specifici operatori. La promozione da 7,99 euro è invece disponibile anche per chi attiva un nuovo numero.

Very 4,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 30 GB in 4G (2,4 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 4,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 6,99 illimitati 100 GB in 4G (3,3 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 6,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 7,99 illimitati 100 GB in 4G (3,3 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 7,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online

Nel piano sono compresi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app. La prime due tariffe sono disponibili per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

3. ho. Mobile

ho. Mobile è tra i principali candidati quando si è alla ricerca di una tariffa dall’eccellente rapporto qualità prezzo. La velocità di navigazione è ridotta rispetto ad altri operatori ma il brand low cost sopperisce con l’assenza di vincoli, una rete efficiente fornita da Vodafone e il blocco della navigazione nel caso in cui si consumi tutto il traffico dati incluso nel piano per evitare spese inutili.

ho. 5,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 70 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (2,9 GB in roaming in Ue) 5,99 euro + 6 euro una tantum per il primo rinnovo 99 cent gratuita

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

4. Kena Mobile

Kena Mobile come PosteMobile ha pensato ad una promozione per rendere ancora più accattivante la sua offerta. In questo caso l’operatore ha azzerato i costi di attivazione e per l’acquisto o consegna della SIM. Inoltre, il primo mese è gratuito fino se la si attiva entro i prossimi 5 giorni.

Kena 5,99 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note illimitati 70 GB in 4G Basic fino a 30 Megabit al secondo in download e upload (3 GB in 3G in roaming in Ue) 5,99 euro gratuita gratuita (consegna inclusa) Primo mese gratuito se si attiva l’offerta online entro il 21/9/20

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

6. Tim

Le offerte di Tim hanno un prezzo medio superiore a quelle dei suoi concorrenti low cost ma l’operatore italiano risponde con tariffe ad hoc per i clienti dei MVNO (Mobile Virtual Network Operator) con il vantaggio di poter accedere a molte delle app più utilizzate dagli utenti senza consumare traffico dati e una seconda promozione adatta a tutti i gusti che può invece essere attivata da chiunque.

Tim Energy illimitati 50 GB 7,99 euro (primo mese gratuito se attivata online) 5 euro (gratuita se attivata online) 25 euro con 20 euro di traffico incluso L’offerta è disponibile per chi passa a Tim da Iliad, Poste Mobile, Coop Voce E’ possibile utilizzare chat e altre app senza consumare il traffico dati incluso Advance 4.5G illimitati 40 GB (20 GB con addebito su credito residuo) alla velocità di 700 Megabit al secondo in 4.5G (15 GB in roaming in Ue) 19,99 euro 15 euro gratuita Video in HD e ultra HD, Priorità di Rete (Giga First Class)

7. Vodafone

Vodafonecome Tim ha predisposto una tariffa low cost per chi arriva da operatori virtuali ma permette anche di sottoscrivere promozioni tutto incluso ricche di Gigabyte e con la possibilità di navigare gratuitamente alla velocità del 5G in molte delle principali città italiane.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Special 50 Digital Edition illimitati 50 GB in 4G 7 euro Gratuita Gratuita La tariffa è disponibile per chi arriva da Iliad, Fastweb Mobile e Poste Mobile RED Digital Edition illimitati (1.000 minuti in Ue) 40 GB in 4G o 5G (10 GB in roaming in Ue) 18,99 euro 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche (22,5 euro per i già clienti di Vodafone) Gratuita Utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumare il traffico dati incluso

8. Iliad

Iliad è attualmente il quarto operatore di telefonia mobile in Italia per numero di utenti (oltre 6 milioni). L’operatore ha impiegato poco più di anni per raggiungere tale traguardo grazie ad offerte senza vincoli e costi nascosti, economiche e con molti servizi inclusi. Il suo vero punto di forza, però, è l’assenza di rimodulazioni.

Giga 50 Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero SMS illimitati 50 GB in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue) 7,99 euro 9,99 euro gratuita

Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

9. Fastweb Mobile

Fastweb Mobileha il vantaggio di poter associare la sua offerta di telefonia mobile ad una delle sue tariffe Internet casa per ADSL e fibra ottica. L’utente inoltre può lasciare l’operatore in ogni momento senza dover sostenere alcun costo di attivazione e usfruisce di servizi unici come WOW Fi per navigare gratuitamente fuori casa in modalità wireless.

Fastweb Mobile Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note minuti illimitati 100 SMS 500 minuti e 100 SMS in Ue 50 GB in 4G fino a 150 Megabit al secondo (4 GB in roaming in Ue) 8,95 euro + 10 euro una tantum per una prima ricarica gratuita se l’offerta viene attivata online (altrimenti 10 euro) gratuita se l’offerta viene attivata online (altrimenti 5 euro) Prezzo promozionale fino al 21/9/20

Nel piano sono inclusi anche:

Assistenza MyFastweb

WOW FI: il servizio che permette di connettersi gratuitamente in mobilità tramite Wi-Fi grazie ad oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta gratuito

Ti ho chiamato

Controllo Credito Residuo

Alla tariffa è poi possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Extra SMS – 5 cent

1 GB Extra – 6 euro

WOW Space: piattaforma cloud con spazio d’archiviazione illimitato al costo di 9,95 euro all’anno ma con primo mese gratuito

10. WindTre

WindTre secondo le stime di Ookla dispone della rete più veloce d’Italia sia in download (44,43 Mbps) sia in upload (1315 Mbps) ed è stata premiata da umlaut per la qualità del suo servizio voce. Questo particolare operatore è inoltre interessante soprattutto per i giovani, che possono scegliere tra tantissime tariffe per utilizzare senza pensieri tutte le loro app preferite o per avere supporto allo studio.

Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile Attivazione SIM Note Large minuti illimitati 200 SMS 40 GB alla massima velocità 14,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno Junior+ con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 60 GB alla massima velocità 8,99 euro 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio (altrimenti 9,99 euro) e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro una tantum Offerte disponibile solo per gli under 14 Segreteria telefonica al numero 4200 Ti ho cercato SMS di ricevuta di ritorno WINDTRE Family Protect

