Le migliori offerte per il mobile di ottobre 2020

Qual è l'offerta di telefonia mobile migliore? Ogni utente ha le proprie esigenze così come i singoli operatori propongono tariffe che sono più o meno adatte alle specifiche esigenze degli utenti. Per aiutarvi nella scelta abbiamo selezionato le promozioni con il miglior rapporto qualità prezzo in base a diversi parametri

L’offerta di telefonia mobile più conveniente deve avere precise caratteristiche. Innanzitutto deve trattarsi una tariffa tutto incluso, con un quantitativo di Gigabyte di almeno 20 GB al mese. Il costo in sé è un fattore importante da considerare ma non bisogna sottovalutare altre spese come l’attivazione, il prezzo per l’acquisto della nuova SIM e la presenza di vincoli. Anche la qualità della rete dell’operatore è fondamentale per non trovarsi senza segnale o con una velocità di navigazione insufficiente per le proprie esigenze.

Le offerte migliori per il mobile di ottobre

In linea di massima gli operatori low cost sono quelli che propongono le offerte più convenienti ma hanno delle limitazioni. Ad esempio, le tariffe con il costo più basso nella maggior parte dei casi sono attivabili solo da chi arriva da altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator). I provider più grandi hanno invece sicuramente prezzi meno invitanti ma compensano con i servizi accessori.

1. PosteMobile

PosteMobile è tra gli operatori più economici sul mercato e ha il vantaggio di integrare i suoi servizi con quelli di Poste Italiane. Recentemente il gestore è tornato ad utilizzare la rete di Vodafone dopo che per un breve periodo si è appoggiato a quella di WindTre e ha dimostrato grande attenzione ai propri clienti regalando 100 GB a tutti coloro che hanno registrato disservizi a causa di un grave problema tecnico nei giorni scorsi. Una delle sue tariffe più interessanti è Creami WOW 10 GB:

Minuti e SMS illimitati

30 GB per navigare fino a 300 Mbps in upload

La promozione ha un costo di appena 4,99 euro al mese per tutta la durata del contratto e l’attivazione è gratuita. Il costo della SIM è invece di 20 euro ma include 10 euro di traffico. Nel piano sono inclusi i servizi Ti cerco, Richiama ora e avviso di chiamata. La tariffa è disponibile solo online entro il 13/10/20.

2. Very Mobile

Very Mobile è l’operatore low cost di WindTre e ha strutturato la sua offerta in modo da accontentare i gusti di qualsiasi tipologia di utenti. La principale differenza rispetto a PosteMobile è che le tariffe possono essere sottoscritte solo da chi arriva da specifici operatori, caratteristica comunque che l’accomuna a molti altri gestori low cost. Very 7,99 non prevede tale limitazione ma bisogna rinunciare alla portabilità del numero dal precedente operatore.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Very 4,99 illimitati 30 GB in 4G (2,4 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 4,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 6,99 illimitati 100 GB in 4G (3,3 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 6,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 7,99 illimitati 100 GB in 4G (3,3 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 7,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Very 13,99 illimitati 100 GB in 4G (3,3 GB in roaming in Ue) fino a 30 Megabit al secondo in download e upload 13,99 euro 5 euro gratuita (compresa consegna) se si sottoscrive l’offerta online Offerta disponibile per chi arriva da ho. Mobile, Kena Mobile, Spusu, Tim, Vodafone e WindTre

In tutti i piani sono compresi i servizi Ti ho cercato, RingMe, Hotspot, app Very Mobile e il blocco automatico verso servizi a sovrapprezzo, chiamate a numeri a pagamento e abbonamenti a oroscopi, suonerie, sfondi, etc. Anche le chiamate internazionali e satellitari sono bloccate ma possono essere sbloccate dall’app. Very 4,99 e Very 6,99 sono disponibili per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

3. ho. Mobile

ho. Mobile utilizza la rete di Vodafone per erogare i suoi servizi voce e Internet e punta sulla trasparenza, assenza di vincoli e costi nascosti. Ad esempio, la navigazione Internet viene bloccata in automatico nel momento in cui si consumano tutti i Gigabyte inclusi nel piano. La migliore offerta di questo MVNO è certamente ho. 5,99, anche se l’attivazione è limitata solo agli utenti che effettuano la portabilità da specifici gestori. La tariffa prevede:

Minuti e SMS illimitati

70 GB (di cui 2,9 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese a cui si aggiungono 99 cent per l’attivazione e 6 euro una tantum da cui sarà scalato il primo rinnovo. La velocità di navigazione è bloccata a 30 Mbps in download e upload in quanto l’operatore dispone solo della tecnologia 4G Basic. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

ho. Mobile nei mesi scorsi ha lanciato una nuova offerta solo dati che ad oggi permette di ottenere la maggiore quantità di Gigabyte da utilizzare su chiavette Internet e modem Wi-Fi portatili. La tariffa prevede:

Chiamate a 19 cent al minuto

19 cent per SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 6,1 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese a cui si aggiungono 9,99 euro per coprire il costo di attivazione e l’acquisto della SIM e 13 euro una tantum da cui verrà scalato il primo rinnovo. I più esigenti possono avere fino a 200 GB (di cui 9,4 Gb in roaming in Ue) al costo mensile di 19,99 euro. In questo caso la velocità di navigazione è raddoppiata (60 Mbps). Tutti gli altri costi fissi restano invece uguali. L’operatore offre inoltre uno sconto di 10 euro sull’acquisto su Amazon.it del modem Wi-Fi portatile Huawei B311-221. Il dispositivo è Single-band con connessione wireless 2.4GHz. Per chi ha una casa più grande, è più indicato il router Huawei B535-232 (Dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz) scontato di 15 euro.

4. Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore low cost di Tim e come ho. Mobile ha scelto di essere il più possibile trasparente con i suoi clienti, eliminando qualsiasi tipo di vincolo e costi nascosti. Kena è un’azienda avvezza alle promozioni come dimostra Kena 5,99:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese e il primo mese è offerto dal gestorese la si sottoscrive online. Da qualche tempo l’attivazione, così come l’acquisto e la consegna della SIM sono gratuite. I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati. L’offerta è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

Per chi attiva un nuovo numero è invece disponibile un’offerta da 5,99 euro al mese con:

Minuti e SMS illmitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic

Anche per questa tariffa sono azzerati i costi per attivazione, acquisto e spedizione della SIM. Chi la sottoscrive deve però rinunciare alla portabilità del numero dall’attuale gestore.

6. Tim

Tim non è tra gli operatori più economici in confronto ai gestori low cost ma per chi arriva da Poste Mobile, Iliad, Rabona, Tiscali Mobile e Coop Voce è disponibile una tariffa dall’eccellente rapporto qualità prezzo. La promozione in questione si chiama Tim Wonder One e prevede:

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G (di 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese ma il primo mese e l’attivazione sono gratuiti se viene attivata online. Per chi preferisce sottoscriverla in negozio la spesa per l’attivazione è di 5 euro. Per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 20 euro ma sono inclusi 20 euro di traffico. In più, è possibile utilizzare WhatApp e altre app senza consumare il traffico dati incluso nel piano.

Tim Wonder ha la stessa composizione di Tim Wonder One ma ha un costo di 9,99 euro al mese e può essere attivata solo da chi arriva da ho. Mobile e Lyca Mobile. Per chi invece passa a Tim da Vodafone, WindTre e Very Mobile è disponibile Tim Wounder Four:

Minuti e SMS illimitati

20 GB per navigare in Internet in 4G (di 5 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 18,99 euro al mese ma il primo mese e l’attivazione sono gratuiti se viene attivata online. Acquistandola in negozio la spesa per l’attivazione è di 5 euro. La SIM ha un costo di 20 euro ma sono inclusi 20 euro di traffico. Anche in questo caso è possibile utilizzare WhatApp e altre app senza consumare il traffico dati incluso nel piano.

Il vero vantaggio di passare a Tim è però la possibilità di ottenere Gigabyte illimitati su mobile (fino a 6 SIM) sottoscrivendo Tim Unica. L’offerta è dedicata a chi già acquistato un’offerta Internet casa dell’operatore italiano. Il pagamento del costo mensile per mobile e fisso e relativa domiciliazione avviene direttamente in bolletta.

7. Vodafone

Vodafone è il terzo operatore per numero di linee attive e si distingue per l’efficienza della sua rete e il puntale servizio di assistenza al cliente. Per chi arriva da Iliad, Poste Mobile e Fastweb Mobile è disponibile solo online Special 50 Digital Edition. La tariffa prevede:

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G

L’offerta ha un costo di 7 euro al mese e l’attivazione è gratuita.

Per tutti gli altri una delle promozioni più convenienti è RED Digital Edition. Chi la sottoscrive ha:

Minuti e SMS illimitati (1.000 minuti in Ue)

40 GB per navigare in Internet (di cui 10 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 18,99 euro al mese e l’attivazione prevede una spesa di 5 euro se si consumano 269 euro di ricariche. Per chi è già cliente Vodafone il costo sale a 22,5 euro. Vodafone consente l’utilizzo di mappe, chat, social network e piattaforme di streaming musicale senza consumar eil traffico dati incluso nel piano ma soprattutto include gratuitamente l’opzione per navigare in 5G. L’operatore offre copertura con questa tecnologia nelle città di Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma.

8. Iliad

Iliad è il gestore con il tasso di cresciuta più alto dell’intero settore. In soli due anni ha infatti conquistato oltre 6 milioni di utenti ed è attualmente il quarto operatore in Italia. I vantaggi inclusi nella sua offerta sono l’assenza di vincoli, costi nascosti e rimodulazioni. La tariffa di punta dell’azienda francese è Giga 50:

Minuti verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G+ (di cui 4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre mentre per l’attivazione sono necessari 9,99 euro.

Da qualche settimana è disponibile anche una nuova tariffa chiamata Flash 100 con:

Minuti verso Italia, Ue e 60 destinazioni all’estero e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet in 4G+ (di cui 5 GB in roaming in Ue)

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese e per l’attivazione servono sempre 9,99 euro. La tariffa però è disponibile fino al 15/10/20 e non è detto che verrà prolungata. In entrambi i piani sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

9. Fastweb Mobile

Uno di principali vantaggi di Fastweb Mobile è quello di poter associare il piano mobile all‘offerta Internet casa di Fastweb per ADSL o fibra ottica (dipende dalla copertura disponibile). Il provider italiano non prevede penali nel caso si disattivi la linea prima della scadenza del contratto e grazie al servizio WOW Fi permette di navigare su Internet gratuitamente anche fuori casa grazie agli oltre 1 milione di hotspot sparsi per l’Italia.

L’offerta di Fastweb Mobile prevede:

Minuti illimitati (500 minuti in Ue)

100 SMS

50 GB pr navigare fino a 150 Mbps (di cui 4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 8,95 euro al mese a cui si aggiungono 10 euro per una prima ricarica. Attivazione e spesa necessaria all’acquisto della nuova SIM sono gratuite se viene sottoscritta online. Oltre a WOW Fi nel piano sono inoltre inclusi:

Assistenza MyFastweb

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta gratuito

Ti ho chiamato

Controllo Credito Residuo

10. WindTre

WindTre è stata premiato premiato da diverse società di analisi per la qualità della sua rete. Ookla gli ha assegnato Speedtest Award eleggendolo il gestore con la rete più veloce in Italia sia in download (44,43 Mbps) sia in upload (13,15 Mbps) mentre umlaut ne certifica l’affidabilità del servizio voce. Come tutti i grandi provider anche per quanto riguarda WindTre sono le offerte dedicate a specifici operatori ad essere le più convenienti.

Go Fire 50+ offre:

Minuti illmitati

200 SMS

50 GB per navigare alla massima velocità

La tariffa è disponibile in esclusiva per chi arriva da Iliad e ha un costo mensile di 6,99 euro. L’attivazione è gratuita mentre per l’acquisto della nuova SIM sono necessari 10 euro. WindTre Agli utenti Vodafone, Tim, Kena e ho. Mobile propone invece Large Online 20 GB:

Minuti illmitati

200 SMS

20 GB per navigare alla massima velocità

L’offerta prevede un addebito mensile di 14,99 euro e anche in questo caso l’attivazione è gratuita e la nuova SIM ha un costo di 10 euro. In tutte le tariffe sono comunque inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

