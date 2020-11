Le migliori offerte per il mobile di Novembre 2020

Chi cambia l’offerta mobile cerca, di solito, o un’offerta più economica oppure un piano più completo e che includa maggiori servizi. In base alla categoria a cui appartenete avrete una serie di promozioni mobile tra cui scegliere a Novembre 2020. Il canone del vostro abbonamento potrà costare dai 5 euro e fino a 40 euro.

Iniziamo ad analizzare i piano degli operatori low cost che propongono tariffe super scontate e offerte mirate a sottrarre clienti ai gestori tradizionali o ad altri concorrenti MVNO. Per individuare queste soluzioni utilizziamo il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento che raffronta in modo veloce le offerte dei maggiori provider e organizza i risultati in base al prezzo e ai servizi offerti.

Le promozioni più economiche

La prima parte della guida illustra le migliori offerte dei MVNO, a Novembre i piani mobile più convenienti sono:

Very 4,99 euro

Kena Flash 5,99 euro

Very 6,99 euro

Kena 7,99 euro

Very 7,99 euro

1. Very 4,99 euro

Questa offerta è disponibile per chi passa a Very Mobile da uno dei seguenti operatori: BT Enia; BT Italia; CoopVoce; Daily Telecom Mobile; DIGI Mobil; Enegan; ERG Mobile; Fastweb; Green Telecomunicazioni; Iliad; Intermatica; Lycamobile; Linkem; Noitel; NT Mobile; NV Mobile; Optima; Plintron; Poste Mobile; Rabona Mobile; 1Mobile; Rabona New; Telmekom; Tiscali; Uno Mobile; Welcome Italia; WithU.

La sim ha un costo di 5 euro, ma la consegna della scheda e l’attivazione saranno gratuite. Il costo mensile includerà:

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e in UE

30 Giga in Italia

2,4 Giga in UE

I servizi a pagamento, come oroscopi o simili, sono bloccati di default dall’operatore per evitare accrediti indesiderati per gli utenti. Sarà comunque possibile riattivarli da app o contattando l’assistenza clienti.

Con le offerte di questo gestore si avrà accesso alla rete 4 G di WindTre, la navigazione con Very Mobile garantirà un collegamento a 30 Megabit/s in download e 30 Megabit/s in upload.

2. Kena Flash 5,99 euro

Kena, il gestore virtuale di TIM, risponde all’offerta di Very Mobile con questo piano da 5,99 euro al mese. L’offerta Flash è riservata a chi richiede la portabilità di un numero: 1Mobile,Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Digi Mobil, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Con questa promozione ogni mese nel canone sono inclusi:

minuti e sms senza limiti in Italia

70 Giga su rete 4G (velocità massima 30 Megabit/s) (3 Giga in UE)

sim e consegna sono gratis

1 mese di canone offerto da Kena

Il piano a 5,99 euro è disponibile anche per chi attiva una sim Kena, senza il passaggio da un altro operatore, le caratteristiche dell’offerta in questo caso saranno le seguenti:

attivazione 8,99 euro

sim consegna gratuita

50 Giga in Italia (fino a 3 Giga anche in UE)

minuti e sms illimitati verso i numeri nazionali e in UE

Con le offerte Kena il gestore una volta esaurito il traffico dati incluso nella promozione disattiva la navigazione per evitare costi indesiderati per l’utente. Se si vuole continuare ad utilizzare il servizio di connessione si dovrà inviare un sms al 40543711 (dall’Italia) oppure al +39.350.5999990 (da Paesi UE), il corpo del messaggio dovrà essere Internet ON.

Se per qualsiasi ragione l’offerta dovesse essere sospesa Kena applicherà ai consumi del cliente la tariffa Kena Base:

0,35 euro al minuto

0,25 euro ad sms

0,50 euro per 50 Mega

3. Very 6,99 euro

Per chi ritiene insufficiente il bundle da 30 Giga offerto dalla precedente tariffa di Very Mobile c’è il pacchetto da 6,99 euro. La promozione è riservata ai clienti che richiedano la portabilità da Iliad, Poste Mobile, Fastweb, Coop Voce o da uno dei principali MVNO (l’elenco degli operatori è lo stesso dell’offerta precedente).

Chi attiva il piano a Novembre potrà avere la sim gratis e otterrà uno sconto sull’attivazione, da circa 10 euro a 5 euro. Nel canone di 6,99 euro sono compresi:

minuti e sms illimitati verso numeri italiani e in UE

100 Giga in Italia (3,3 Giga in UE)

I servizi a pagamento sono bloccati, mentre gli sms per gli avvisi bancari sono abilitati.

4. Kena 7,99 euro

Un altro pacchetto molto conveniente offerto da Kena ai clienti in portabilità è il piano da 7,99 euro al mese. Questa promozione è riservata agli utenti con sim Ho., Fastweb, Tiscali e CoopVoce che scelgano di passare al MVNO.

Il canone include:

minuti per chiamare in Italia e in UE senza limiti

sms illimitati

50 Giga per navigare in Italia in 4G

4 Giga per connettersi in UE ma con collegamento a rete 3 G

5. Very 7,99 euro

L’ultima promozione MVNO che analizziamo è il pacchetto Very Mobile per chi attivi una sim senza effettuare il passaggio da un altro operatore. In questo caso il canone mensile applicato sarà di 7,99 euro e includerà:

100 Giga per navigare in 4G

3,8 Giga da usare in UE

minuti e sms illimitati in Italia e in UE

Il primo mese sarà necessario pagare anche 5 euro (anziché 10 euro) per l’attivazione del piano.

Le migliori offerte senza limiti di gestori tradizionali

Passiamo adesso alle promozioni migliori nei cataloghi degli operatori tradizionali a Novembre. Ci concentriamo in particolare sui nuovi piani tutto incluso studiati da questi gestori. Si tratta di offerte che oltre a garantire il traffico voce senza limitazioni e a permettere di inviare tutti gli sms che si vuole, include anche la possibilità di navigare senza limitazioni di Giga. Il costo di questi piani è decisamente più elevato rispetto alle promozioni MVNO appena illustrate.

1. Unlimited con Easy Pay

La prima offerta che analizziamo è quella di WindTre, il pacchetto proposto da questo gestore che comprende chiamate illimitate verso i numeri nazionali, sms senza limiti e Giga illimitati a 29,99 euro al mese.

Per attivare questa promozione è necessario anche scegliere come metodo di pagamento del canone Easy Pay, si tratta del sistema di pagamenti automatici per associare la carta di credito o la domiciliazione delle bollette su conto corrente. Le carte accettate dal gestore sono: Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank. Con questa offerta non sarà poi possibile passare all’addebito su credito residuo.

Con il piano al momento sarà possibile navigare su rete 4G e 4G+ di WindTre, ma l’offerta è anche abilitata per la connessione in 5G non appena sarà disponibile. La velocità di connessione di questo gestore è di 44 Megabit/s in download e di 13 Megabit/s in upload.

2. TIM Advance 5G Unlimited

La proposta illimitata di TIM porta il costo del pacchetto a circa 40 euro al mese. Con questo piano sarà necessario attivare i pagamenti automatici su carta di credito o conto corrente, come carte sono accettate quelle dei circuiti Visa, Mastercard, Amex. Con il servizio di domiciliazione gli utenti TIM avranno l’opzione Ricarica automatica attiva, questo implica che se il credito scende sotto la soglia di 3 euro sarà effettuata una ricarica.

Il pacchetto includerà:

minuti e sms gratuiti verso i numeri nazionali

250 minuti anche dall’Italia verso contatti UE, USA e Canada (125 minuti in uscita e 125 minuti in entrata)

250 minuti, 250 sms e 3 Giga in Svizzera, USA, Canada e a Monaco

roaming in UE e in paesi extra UE incluso

3 mesi gratis del servizio di Gaming di TIM

Giga illimitati in Italia (velocità massima 2 Gigabit/s)

3. Infinito

Vodafone ha previsto 3 possibili piani senza limiti per i propri utenti, si tratta delle promozioni Infinito, Infinito Gold e Infinito Black. L’offerta base Infinito ha un costo mensile di 24,99 euro per chi attiva i servizi di pagamento automatico, altrimenti il canone è di 36,99 euro.

Il pacchetto di questa promozione include:

minuti e sms verso i numeri nazionali

chiamate gratuite anche verso UE

1000 minuti per conversare con contatti extra comunitari

1 Giga per navigare all’estero (extra UE) e 200 minuti

servizio TOP Service per assistenza prioritaria chiamando il 190

Con questa versione di Infinito gli utenti potranno navigare ad una velocità massima di 2 Megabit/s.

I costi di attivazione sono differenti per chi ha già una sim Vodafone e per chi richiede la portabilità da un altro gestore. Chi è già cliente Vodafone pagherà 22,50 euro per passare dalla sua offerta al pacchetto Infinito, chi passa al gestore britannico da un altro operatore potrà usufruire del costo di attivazione scontato a 6,99 euro (anziché 32,99 euro) purché effettui sulla sim almeno 384 euro di ricariche.

Le altre due soluzioni di Infinito si differenziano da questa promozione basica per la velocità di navigazione consentita. Con Gold il costo mensile passa a 29,99 euro (sempre per chi attiva il pagamento con Smart Pay) e porta la soglia a 10 Megabit/s, passando alla Black Edition il canone sarà di 39,99 euro al mese e si potrà navigare alla massima velocità offerta dalle reti Vodafone.

Sono previsti anche dei bundle maggiori di minuti e Giga da utilizzare nei paesi extra UE:

Gold Edition 2 Giga e 300 minuti

Black Edition 5 Giga e 500 minuti

