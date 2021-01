Le migliori offerte per il mobile di gennaio 2021

Se un tempo si era soliti scegliere un operatore di telefonia mobile e tenerlo per parecchi anni, oggi il mercato offre la possibilità di valutare con una certa frequenza offerte estremamente vantaggiose e di cambiare gestore, riuscendo così anche a risparmiare.

Le migliori promozioni mobile disponibili a gennaio 2021 permettono di avere a propria disposizione un pacchetto mensile a un costo che non supera quasi mai i 10 euro al mese e con il quale è possibile disporre di Giga, minuti e messaggi inclusi.

Grazie all’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it, attraverso il quale è possibile confrontare il dettaglio delle singole offerte in pochi minuti, abbiamo analizzato quelle che sono le migliori tariffe per il mobile che si possono attivare a gennaio 2021.

Il confronto effettuato ha messo in evidenza i vantaggi di operatori virtuali quali Very Mobile, PosteMobile, Kena Mobile e Spusu, e la convenienza delle offerte proposte da operatori tradizionali, quali Iliad.

Le offerte di Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE: le sue offerte per la telefonia mobile sono state pensate principalmente per i clienti che provengono da altri operatori, ma possono essere attivate da tutti a un prezzo più alto.

La promozione più economica ha un costo di 4,99 euro al mese e comprende 30 Giga di Internet, chiamate e messaggi illimitati, oltre che 5 euro per l’acquisto della nuova SIM. Può essere attivata soltanto dai già clienti Iliad, PosteMobile e da quelli di altri MVNO.

Scopri Very Mobile a 4,99 euro »

I clienti che scelgono di passare a Very Mobile da Iliad, Coopvoce, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali possono attivare una promozione che ha un costo di 6,99 euro al mese e che comprende 100 Giga, chiamate e messaggi illimitati. In aggiunta, è previsto un contributo una tantum pari a 5 euro per l’acquisto della nuova SIM.

Scopri Very Mobile a 6,99 euro »

La promozione appena descritta, che include minuti e messaggi e 100 Giga di Internet, può essere sottoscritta nel caso di attivazione di un nuovo numero al costo di 7.99 euro al mese.

Scopri Very Mobile a 7,99 euro »

Come già anticipato, le promozioni di Very Mobile hanno un costo differente a seconda di quello che è il proprio operatore di provenienza: ecco perché chi cambia effettuando la portabilità da TIM, Vodafone, Kena Mobile e gli operatori che non rientrano nelle offerte citate in precedenza potrà attivare Kena Flash al costo di 11,99 euro al mese.

Scopri Very Mobile a 11,99 euro »

Gli stessi avranno la possibilità di attivare la promozione che include 100 Giga di Internet, minuti e messaggi senza limiti, al costo di 13,99 euro al mese.

Le offerte di Spusu

Tra gli operatori virtuali con le migliori offerte del momento troviamo anche Spusu: la sua promozione al prezzo più basso prevede un abbonamento al costo di 5,98 euro al mese nel quale sono inclusi 50 Giga di Internet (nei quali ne sono inclusi 100 extra di riserva), 2000 minuti di chiamate e 500 SMS.

Scopri Spusu 50 »

Tra le migliori promozioni di Spusu troviamo poi Spusu 100, disponibile al costo mensile di 9,99 euro, più 9,90 euro per l’acquisto della nuova SIM, nella quale sono inclusi:

2.000 minuti;

500 SMS;

100 Giga di Internet, ai quali se ne aggiungono 200 della riserva che deriva dai minuti, messaggi e Giga che non sono stati utilizzati nel mese precedente.

Scopri Spusu 100

Le offerte di Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM: la migliore offerta disponibile sul mercato, ovvero Kena Flash 5,99, comprende 70 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti. Può essere attivata a questo prezzo soltanto dai clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile e da altri operatori virtuali.

Scopri Kena 5,99 Flash »

Tutti gli altri clienti potranno attivare questa offerta per il mobile al costo di 13,99 euro al mese. I clienti che effettuano la portabilità a Kena Mobile passando da ho. Mobile, Fastweb, Coopvoce, Tiscali, Noitel, Rabona Mobile, Optima, Daily Telecom, Plintron, Welcome Italia Nexus, Spusu e altri possono invece attivare una promozione disponibile al costo di 7,99 euro al mese, nella quale sono inclusi:

minuti e messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Scopri Kena 7,99 Flash »

Le offerte di PosteMobile

L’offerta per il mobile che costa di meno tra quelle proposte da PosteMobile si chiama Creami WOW 10GB: la promozione ha un costo di 4,99 euro al mese e prevede un contributo una tantum di 20 euro per la sua attivazione. Nel piano mensile sono inclusi 10 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi illimitati.

Scopri Creami WOW 10 Giga »

Creami Relax100 è un’offerta per il mobile disponibile al costo di 10 euro al mese, nel quale sono inclusi 80 Giga di Internet, chiamate e messaggi illimitati e 20 euro per il costo della SIM.

Scopri Creami Relax100 »

Le offerte di Iliad

Una delle offerte di punta di Iliad, che esiste da diverso tempo ed è una delle più apprezzate, è Iliad Giga 50, con la quale è possibile avere accesso a chiamate e messaggi illimitati e 50 Giga di Internet. La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese, ai quali si aggiungono 9,99 euro per la nuova SIM.

Scopri Iliad Giga 50 »

Tra le novità di Iliad del nuovo anno è presente l’offerta Flash 70 la quale, al costo di 9,99 euro al mese e un contributo una tantum di 9,99 euro per la nuova SIM, permette di avere ogni mese:

chiamate e messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Scopri Iliad Flash 70 »