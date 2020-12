Le migliori offerte per il mobile di Dicembre 2020

Chi vuole cambiare operatore mobile a Dicembre 2020 o chi pensa di attivare una nuova sim ha diverse opportunità interessanti tra cui scegliere. Ci sono due tipologie di offerte tra cui selezionare il proprio piano, le promozioni economiche con molti Giga (ma a velocità limitati) e i pacchetti con prestazioni di rete superiori ma con canoni più costosi. La novità di quest'anno sono poi le tariffe illimitate, in questo caso i piani sono offerti solo dai gestori tradizionali e comportano spese di canone minimo da 20 euro. Ecco le migliori promozioni per il mobile di Dicembre 2020

Il passaggio da un gestore ad un altro nel mercato di telefonia mobile è ormai una pratica frequente tra gli utenti, si tratta di un’ottima strategia di risparmio da parte dei clienti. In alcuni casi però a spingere la decisione di abbandonare il proprio gestore per un concorrente possono essere anche disservizi o limitazioni tecniche imposte dal proprio provider.

Per stabilire quale sia la migliore offerta mobile per un utente è innanzitutto necessario capire se sia alla ricerca di un piano molto economico o se voglia migliorare le prestazioni di rete o i servizi proposti. Nel primo caso si può puntare sulle promozioni degli operatori virtuali, i famosi MVNO, hanno prezzi bassissimi e tariffe flat con minuti e sms senza limiti e degli ottimi bundle dati. Lo svantaggio di queste promozioni sono i limiti di banda imposti, se con i gestori tradizionali si viaggia a 300 Mega o più con questi operatori spesso la velocità è ridotta a 30 Mega.

Per chi vuole navigare sfruttando al massimo le migliori reti dati disponibili, ha bisogno di prestazioni di livello superiore e vuole avere accesso anche a maggiori servizi ci sono le offerte flat dei gestori tradizionali. I costi del canone sono in genere doppi rispetto a quelli proposti dai MVNO, ma sono promozioni 5G o con reti 4G+. Fanno parte di queste offerte i nuovi pacchetti tutto illimitato, questi sono la nuova tendenza in fatto di tariffe mobile e sono promozioni con minuti, sms e anche Giga senza limiti.

I migliori piani minuti e Giga per cellulare

Un servizio che permette di individuare i migliori pacchetti mobile di Dicembre è il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento che confronta le offerte di servizi e prodotti e aiuta l’utente ad individuare vantaggi e svantaggi delle promozioni. L’analisi automatica delle tariffe mobile permette al cliente di risparmiare tempo e rende più chiari i costi e le condizioni contrattuali proposte dagli operatori attivando un piano piuttosto che un altro.

La ricerca può essere personalizzata, per esempio si può inserire il proprio gestore di provenienza per individuare solo le offerte win back o i piani riservati ai clienti in portabilità da quell’operatore. Si possono anche porre dei limiti di canone o dei requisiti minimi dei pacchetti minuti o Giga.

Le offerte più convenienti di Dicembre

Le principali offerte mobile del mese tra cui poter scegliere un nuovo piano sono:

Very da 4,99 euro

Creami WOW 10 GB da 4,99 euro

Spusu 50 da 5,98 euro

Kena Flash da 5,99 euro

Very da 6,99 euro

Kena Flash da 7,99 euro

Very da 7,99 euro

Iliad Giga 50 da 7,99 euro

TIM Wonder Two da 7,99 euro

Fastweb NeXXt Mobile da 8,95 euro

1. Very da 4,99 euro

La tariffa proposta da Very Mobile è un piano riservato ai soli clienti Iliad, PosteMobile e dei principali MVNO. Per convincere gli utenti di questi operatori a passare al nuovo gestore la proposta è un piano con un canone da 4,99 euro al mese che include:

chiamate e sms senza limiti verso i numeri nazionali ed europei

30 GB per navigare in 4G e 2,8 GB da usare in UE

Very, che è il gestore virtuale di WindTre, limita la banda utilizzabile dai clienti, gli utenti che attivano una promozione di questo operatore potranno navigare a 30 Megabit/s. Non sono previsti costi di attivazione, ma si dovrà versare un contributo di 5 euro per la consegna della sim.

2. Creami WOW 10 GB da 4,99 euro

PosteMobile ha lanciato una promozione speciale valida per chi attivi il piano Creami WOW 10 GB entro il 5 Gennaio 2021. Il canone dell’offerta è di 4,99 euro, nel piano sono compresi:

chiamate senza limiti verso fissi e cellulari nazionali

sms illimitati verso numeri nazionali

10 GB per navigare in 4G+ (di cui 2,34 GB da usare anche in UE)

La velocità massima di connessione con la rete PosteMobile è di 300 Megabit/s. Sono inclusi gratuitamente nell’offerta anche i servizi Ti cerco e Richiama ora e l’avviso di chiamata. Il numero per controllare il credito residuo o conoscere le promozioni del gestore è il 401212.

I costi di attivazione sono piuttosto elevati con questo provider, per il pacchetto descritto è richiesto un contributo di 20 euro di cui 10 per sim e pratica di avvio dell’offerta e 10 come credito residuo sul numero dei cliente.

3. Spusu 50 da 5,98 euro

Spusu è l’ultimo gestore arrivato sul mercato dei gestori virtuali, questo operatore sta cercando di farsi spazio tra concorrenti piuttosto agguerriti. La sua proposta in promozione a Dicembre 2020 è la tariffa Spusu 50 Giga, in questo pacchetto da 5,98 euro al mese sono compresi:

2000 minuti di chiamate

500 sms

50 GB per navigare in 4G+ (velocità massima 300 Megabit/s)

riserva da 100 GB

La funzione riserva dati permette ai clienti di non perdere i servizi non utilizzati. Capita spesso agli utenti di non usare tutti i Giga o di non terminare i minuti inclusi nel pacchetto mensile, con l’opzione riserva i mancati consumi diventano nuovi Giga. Il tetto massimo di accumulo possibile per ogni singola sim è di 100 Giga. Ogni minuto o sms non speso diventa 1 Mega, i Giga non utilizzati vengono invece riaccreditati in blocco.

4. Kena Flash da 5,99 euro

La promozione più conveniente per passare a Kena è questo piano da 5,99 euro, potranno attivare l’offerta solo coloro che richiederanno la portabilità di un numero da uno dei seguenti gestori: 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Per attivare questo piano l’operatore chiede ai clienti un contributo di 3,99 euro, mentre la consegna della sim sarà gratuita. Nel pacchetto proposto da Kena sono compresi:

chiamate senza limiti verso numeri nazionali

sms illimitati

70 GB per connettersi in 4G

minuti e sms illimitati anche in UE

3,5 GB per navigare in 3G in UE

Una volta terminati i dati compresi nel canone il servizio di navigazione sarà disattivato per evitare addebiti indesiderati al cliente. Per riattivare la connessione sarà necessario inviare un sms con il testo INTERNET ON al 40543711, il costo extra soglia dei dati sarà di 0,50 euro per ogni Mega.

5. Very da 6,99 euro

Un altro piano di Very molto conveniente è questa offerta da 6,99 euro, il pacchetto può essere acquistato e attivato solo da utenti che passino al MVNO da: 1Mobile, BT Enia, BT Italia, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Linkem, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia e WithU.

Nell’offerta di Dicembre il gestore offre agli utenti:

chiamate e sms senza limiti in Italia e in UE

100 GB da usare per navigare in Italia e 3,9 GB disponibili in UE

servizi gratuiti: Ring Me, Ti ho cercato

supporto clienti chiamando il 1929

6. Kena Flash da 7,99 euro

I clienti Ho Mobile, Fastweb, Tiscali e CoopVoce che decidano di passare a Kena potranno contare su questa offerta di Natale. Il piano Flash da 7,99 euro propone ai nuovi utenti:

chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali

telefonate illimitate verso numeri europei

50 GB per navigare in 4G

4,5 GB per connettersi in UE in 3G

La velocità massima garantita dal gestore è di 30 Megabit/s in download.

7. Very da 7,99 euro

Questa promozione del MVNO è per chi attivi un nuovo numero Very, nel pacchetto sono compresi ogni mesi a 7,99 euro:

minuti e sms illimitati in Italia

minuti e sms in UE senza limiti

100 GB per navigare (4,4 GB disponibili in UE)

Questo operatore permette agli utenti di cambiare offerta senza costi. Le spese di attivazione di questo piano sono pari a 5 euro e per chi acquista la promozione online non sono previsti costi per la sim.

8. Iliad Giga 50 da 7,99 euro

Iliad si è conquistato il 4° posto tra gli operatori mobile in Italia anche grazie a questa promozione. Giga 50 è stata la prima offerta low cost con un ampio bundle dati lanciata nel nostro Paese. Le tariffe di questo gestore sono inoltre senza vincoli e con costi fissi.

Nel pacchetto da 7,99 euro Iliad include:

chiamate e sms verso Italia e UE senza limiti

50 Giga in 4G (fino a 5 GB in UE)

chiamate verso fissi e mobili in USA, Canada e altri 60 paesi incluse

Nella proposta del gestore vengono inclusi gratis anche i servizi di segreteria telefonica e visiva, Mi richiami, l’avviso di chiamata, blocco dei numeri nascosti. La velocità di navigazione con questo operatore è fino a 390 Megabit/s.

Fino al 21 Gennaio è anche possibile attivare una nuova offerta Flash di Iliad, si tratta di un piano con un canone da 9,99 euro che propone: chiamate e sms illimitati (in Italia e in UE) e 70 Giga. I costi di attivazione per entrambi i piani sono di 9,99 euro per la consegna della sim.

9. TIM Wonder Two da 7,99 euro

TIM ha presentato le sue offerte win back per recuperare clienti passati con altri gestori. Questa promozione, ad esempio, è riservata a coloro che tornino in TIM da Coop, Fastweb o Tiscali. Il piano dell’offerta prevede un canone mensile da 7,99 euro e include:

chiamate gratuite verso i numeri nazionali

50 GB in 4G (velocità massima 150 Megabit/s in download e 75 Megabit/s in upload)

5 GB da usare in UE

Il costo di attivazione è di 25 euro, ma 20 euro vengono accreditati come traffico residuo sulla sim.

10. Fastweb NeXXt Mobile da 8,95 euro

L’ultima promozione è un nuovo piano di Fastweb Mobile, il canone proposto a chi sceglie questa offerta è da 8,95 euro al mese. Per gli utenti che attivino la tariffa online saranno gratis sia l’attivazione che la sim.

Si tratta di un’offerta compatibile con la navigazione su rete 5G ed è al momento la promozione 5G più economica tra quelle proposte dagli operatori in Italia. Nel piano sono compresi:

chiamate gratuite verso numeri nazionali

100 sms gratis

50 GB in 5G (4 GB in UE)

Sono inclusi gratuitamente anche il servizio di assistenza, la segreteria telefonica, Ti ho chiamato. Non viene posto alcun vincolo minimo di permanenza e si potrà cambiare gestore o disattivare il piano in qualsiasi momento senza costi.

