Le migliori offerte per chi proviene da Vodafone a Luglio 2022

Se cerchi un' offerta passa da Vodafone puoi avere anche minuti, SMS e Giga illimitati o fino a 120 GB per navigare in 5G a meno di 10 euro

Se siete tra i clienti Vodafone insoddisfatti per qualsiasi motivo del servizio di telefonia mobile proposto dall’operatore avete sempre la possibilità di cambiare piano. Il passaggio ad altro gestore è solitamente gratuito se sulla tariffa attualmente attiva non sono previsti vincoli di durata così come mantenere il proprio numero di telefono. Trovare l’offerta passa da Vodafone diventa semplice grazie al comparatore di SOStariffe.it in quanto non solo avete ben chiari tutti i dettagli sulle migliori tariffe sul mercato ma potete anche confrontarle tra loro quella più conveniente in base alle vostre esigenze.

Offerta passa da Vodafone: le tariffe di luglio

Offerte Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile TIM Power 5G Smart illimitati 50 GB in 5G primo mese gratuito, poi 14,99 euro Di Più Unlimited 5G di WindTre illimitati illimitati in 5G 29,99 euro TIM Young illimitati 25 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro Giga 120 di Iliad illimitati 120 GB in 4G, 4G+ e 5G 9,99 euro ho. 13,99 illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro Kena 11,99 100GB Gold illimitati 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro Very 11,99 illimitati 50 GB in 4G 11,99 euro Fastweb Mobile

minuti illimitati

100 SMS 150 GB in 4G e 5G 7,95 euro Easy di Elimobile minuti illimitati

100 SMS 50 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro Elite di Elimobile minuti illimitati

100 SMS illimitati per tutto l’anno in 4.5G, poi 120 GB 9,99 euro Entry di Elimobile minuti illimitati

100 SMS 30 GB in 4.5G 4,99 euro Spusu 50 2000 minuti

500 SMS 50 GB in 4G 5,95 euro

Qual è la migliore offerta passa da Vodafone oggi disponibile? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare diversi aspetti. Se ad esempio arrivate da una tariffa con navigazione in 5G potreste voler mantenere la velocità di navigazione garantita dalle reti di ultima generazione. In questo caso la prima scelta è certamente Iliad. La sua tariffa Giga 120 include minuti e SMS illimitati e 120 GB in 4G/4G+ o 5G fino a 855 Mbps in download a 9,99 euro al mese per sempre. La promozione non prevede vincoli di durata, costi nascosti né rimodulazioni. L’attivazione e la consegna della SIM, che costa 9,99 euro una tantum, sono entrambe gratuite.

Attiva Giga 120 di Iliad »

Diventare cliente mobile di Iliad permette poi di avere uno sconto di 8 euro al mese sulla sua offerta fibra ottica con:

Navigazione senza limiti fino a 5 Gbps complessivi (tra Wi-Fi e porte Ethernet) in download e 700 Mbps in upload FTTH

Chiamate illimitate da fisso in Italia e verso 60 destinazioni all’estero

Modem Iliad Box in comodato d’uso gratuito

Attivazione inclusa

Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese

La tariffa per i già cliente mobile con attivo l’addebito automatico su carta di credito è di 15,99 euro al mese per sempre.

Altra offerta interessante è quella di Fastweb Mobile con minuti illimitati, 200 SMS e 150 GB per navigare in 5G a 7,95 euro al mese. Per la SIM servono invece 10 euro. La promozione prevede anche i corsi della Fastweb Digital Academy per imparare nuove competenze digitali ed essere più appetibile sul mercato del lavoro. Se volete è anche possibile aggiungere spazio di memoria illimitato su WOW Space a 9,95 euro l’anno.

Attiva Fastweb Mobile »

Anche gli operatori storici hanno a listino tariffe con 5G incluso. TIM è stato tra i primi ad adottare la nuova tecnologia e di recente ha rinnovato la sua offerta con il lancio di TIM 5G Power Smart. La promozione permette di avere minuti e SMS illimitati e 50 GB fino a 2 Gbps in download a 14,99 euro al mese con priorità di accesso alla rete per prestazioni di alto livello anche nei luoghi affollati o con più dispositivi connessi contemporaneamente. Il piano include anche 100 GB di memoria su Google One (gratis per 3 mesi poi 1,99 euro al mese) e TIM Safe Web Plus che garantisce la massima protezione per tutta la famiglia durante la navigazione, mettendo al sicuro dati personali e acquisti online.

Attiva TIM 5G Power Smart »

Se avete meno di 25 anni potete invece acquistare TIM Young con minuti e SMS illimitati, 25 GB in 5G per la navigazione che diventano illimitati quando si utilizzano app di chat, social, musica e meeting (per 3 mesi) a 9,99 euro al mese. La tariffa è poi altamente personalizzabile grazie alle tante opzioni:

Raddoppio dei Giga a 99 cent in più al mese

100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIMGAMES a 5 euro in più al mese

TIM One Number a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young »

TIM per entrambe le tariffe offre primo mese e attivazione per i nuovi clienti che le acquistano online. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Chi passa a TIM per il mobile ma ha già una linea fissa con l’operatore può poi attivare gratuitamente TIM Unica per avere Giga illimitati tutti i mesi per i telefoni di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa), TIMVISION con Disney+ (gratis per 3 mesi poi 9,99 euro al mese) e una giocata in più a giorno su TIM Party per vincere ricchi premi. A luglio è in palio una e-bike ATALA. Il pagamento avviene con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

WindTre con la sua offerte Di Più Unlimited 5G offre minuti illimitati, 200 SMS e Giga illimitati in 5G a 29,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su carta di credito o conto corrente. Grazie al Call Center senza attese potete avere assistenza immediata chiamando il Servizio Clienti al 159 e con il servizio Please Don’t Call, gratuito e attivabile dall’app WindTre, siete protetti dalle chiamate indesiderate.

Confronta le offerte WindTre »

Chi è cliente mobile dell’operatore ha poi il vantaggio di accedere a prezzo scontato alla sua offerta fibra ottica. Super Fibra al prezzo di 22,99 euro al mese include:

Navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

Modem Wi-Fi 6 incluso

Attivazione inclusa

12 mesi di Amazon Prime

Giga illimitati su mobile per tutta la famiglia

In alternativa potete attivare l’offerta con Netflix incluso (piano base con visione in HD su due dispositivi in contemporanea) a 33,99 euro al mese.

Attiva Super Fibra per i già clienti mobile »

Se invece state pensando di lasciare Vodafone per attivare un’offerta più economica ma senza dover fare troppe rinunce in merito al traffico voce e dati incluso allora dovreste rivolgervi ai cosiddetti operatori virtuali o MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Molti di questi gestori però richiedono espressamente la portabilità del numero di telefono (operazione comunque gratuita) e potrebbero garantire prestazioni inferiori in termini di velocità di navigazione.

ho. 13,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. L’attivazione per chi arriva da Vodafone è di 29,99 euro a cui si aggiunge una prima ricarica da 14 giorni da cui verrà poi scalato il primo rinnovo del piano. La SIM è gratuita. ho. Mobile comunque permette di provare gratis l’offerta per 30 giorni, scaduti i quali si può scegliere se continuare o richiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic.

Confronta le offerte di ho. Mobile »

Kena 11,99 100GB Gold di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Se il traffico dati incluso nell’offerta non vi soddisfa a pieno, fino al 26/7/22 è disponibile la promozione Kena Summer che per 1,99 euro una tantum permette di avere altri 300 GB da utilizzare però entro 90 giorni dall’attivazione.

Attiva Kena 11,99 100GB Gold »

Very 11,99 di Very Mobile con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione e SIM gratuite. Attivando la tariffe entro il 31/8/22 si riceve un mese di ricarica omaggio.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. Con Riserva Dati potete accumulare i minuti, SMS e Megabyte non utilizzati e trasformali a partire dal mese successivo in traffico dati aggiuntivo che non ha scadenza e si può utilizzare quando vuole.

Confronta le offerte di Spusu »

Elimobile è un operatore piuttosto recente ma con un’offerta molto particolare. Innanzitutto a ogni rinnovo permette di accumulare un certo quantitativo di monete digitali Elicoin, che possono poi essere spese per comprare servizi a pagamento sull’app Elisium come corsi di formazione, virtual masterclass, la nuova serie di Maccio Capatonda, curiosità, approfondimenti, video e la possibilità di incontrare i propri idoli. Ad esempio, si può cucinare e cenare con Carlo Cracco. E’ possibile ricevere Elicoin anche attraverso il servizio Run with Me semplicemente camminando (10 monete ogni chilometro per massimo 150 GB al mese). Concierge invece vi offre un consulente personale per organizzare e partecipare a cena, mostre, concerti e altri eventi. Le offerte di Elimobile oggi disponibili sono:

Easy con minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4.5G con primo mese gratuito, poi 6,99 euro al mese. L’attivazione a 5 cent con carta di credito. Sono inoltre inclusi i servizi Run with Me, Elisium e 70 elicoin in regalo.

Attiva Easy di Elimobile »

Entry con minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4.5G a 4,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro più una ricarica da 4,99 euro. Sono inoltre inclusi i servizi Run with Me, Elisium e 50 elicoin in regalo.

Attiva Entry di Elimobile »

Elite con minuti illimitati, 100 SMS e Giga illimitati per tutto l’anno in 4.5G (poi 120 GB) a 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro più una ricarica da 9,99 euro. Sono inoltre inclusi i servizi Run with Me, Elisium e 100 elicoin in regalo.

Attiva Elite di Elimobile »

Elite x12 con minuti illimitati, 100 SMS e 120 GB in 4.5G a 95,99 euro l’anno. L’attivazione gratuita. Sono inoltre inclusi i servizi Run with Me, Concierge, Elisium e 100 elicoin in regalo.

Attiva Elite x12 di Elimobile »

