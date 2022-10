Le migliori offerte luce e gas di Ottobre 2022

Offerte in evidenza A2A Easy Luce 1.703,41 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 1.679,99 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 1.746,84 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Quali sono le migliori soluzioni luce e gas per ridurre l’impatto delle maxi bollette in arrivo a Ottobre 2022? È la domanda che sempre più famiglie italiane si pongono nel tentativo di abbattere le spese di energia elettrica e gas in questa stagione di prezzi “impazziti” delle materie prime.

La risposta a tale quesito arriva dal comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Si tratta di uno strumento digitale e gratuito che permette di scandagliare il mare di promozioni messe a punto dai brand dell’energia fino a trovare la soluzione cucita sulle possibilità di spesa e fabbisogno energetico del proprio nucleo familiare.

Come funziona il comparatore? Il primo passaggio consiste nell’inserire una stima del proprio consumo annuo di energia elettrica o gas. Questo dato è sempre riportato in bolletta, nella sezione consumi. In alternativa, è possibile stimare il consumo con il sistema di calcolo integrato nel comparatore di SOStariffe.it, impostando alcune categorie di filtri, come il numero di componenti della famiglia, il luogo della fornitura, gli elettrodomestici più utilizzati e la loro distribuzione oraria nell’arco della giornata.

Una volta inseriti (o stimati) i dati richiesti, il comparatore restituirà all’utente un elenco delle offerte in base al loro rapporto qualità-prezzo e, per ciascuna tariffa, sarà evidenziata una stima della spesa annuale.

Al link di seguito, è possibile avviare il confronto tra tariffe con il comparatore di SOStariffe.it, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android e iOS.

Luce e gas: le migliori proposte per ridurre le spese a Ottobre 2022

FORNITORE OFFERTA PREZZO LUCE/GAS COSTO 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,429920 kWh

1,941062 Smc 142,46 euro al mese per la luce

316,86 euro al mese per il gas 2 Edison Energia World Luce Plus

World Gas Plus 0,429920 kWh

1,941062 Smc 140,88 euro al mese per la luce

319,15 euro al mese per il gas 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,429920 kWh

1,941062 Smc 146,08 euro al mese per la luce

326,29 euro al mese per il gas

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo stilato la classifica delle offerte che aiutano a tenere sotto controllo i costi di luce e gasa Ottobre 2022.

In particolare, sono state confrontate le soluzioni proposte dai fornitori di energia operanti nel Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono, dunque, quelle più convenienti per un nucleo familiare che abbia un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel comune di Milano.

A2A Easy Luce e Gas

Quella di A2A Energia è considerata dal comparatore di SOStariffe.it tra le soluzioni più convenienti attualmente disponibili. Due i motivi principali: il prezzo dell’energia elettrica e del gas è quello stabilito dal mercato all’ingrosso senza alcun sovrapprezzo. Per i primi tre mesi di fornitura, inoltre, il contributo fisso mensile (pari a 12 euro a fornitura) è gratuito.

Di seguito la panoramica dell’offerta, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 142,46 euro al mese per la luce e 316,86 euro per il gas:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi aggiuntivi ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; possibilità di scelta tra tariffa monoraria e bioraria;

gestione della fornitura sempre a portata di click grazie all’App MyA2A e all’area clienti online;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Per saperne di più su quest’offerta, clicca al link di seguito:

Edison World Luce e Gas Plus

Edison Energia si posiziona tra i “magneti” del risparmio in questo avvio di autunno grazie a una promozione attivabile in modalità Dual Fuel: i clienti domestici potranno attivare una fornitura di energia elettrica e gas in contemporanea, ottenendo sconti extra oltre a una gestione semplificata delle forniture.

Ecco l’identikit dell’offerta, il cui costo mensile per la “famiglia tipo” ammonta a 140,88 euro per le bollette della luce e 319,15 euro per quelle del gas:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ; sconto del 50% sul contributo fisso mensile, che passa da 15 euro a 7,50 euro per ciascuna fornitura;

sul contributo fisso mensile, che passa da 15 euro a 7,50 euro per ciascuna fornitura; opzione di scelta tra tariffa monoraria e multioraria;

possibilità di attivare gratuitamente il servizio EDISONRisolve per beneficiare di assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche;

per beneficiare di assistenza telefonica e di prenotazione di servizi a richiesta per la gestione delle incombenze domestiche; energia elettrica 100% green.

Una panoramica dell’offerta è disponibile al link di seguito:

Per saperne di più sull’offerta Edison World Gas Plus, clicca il link qui sotto:

Pulsee Luce e Gas Relax Index

Pulsee, la energy company 100% digital e paperless, assicura prezzi dell’energia e del gas alle condizioni del mercato all’ingrosso senza costi extra. In più, la promozione è personalizzabile con l’opzione Cost Sharing (attivabile al prezzo di 1,50 euro in più al mese) che consente di richiedere bollette dall’importo già suddiviso tra i coinquilini di un appartamento. Attivabile anche l’opzione Zero Carbon Footprint (al prezzo di 3 euro in più al mese) per chi voglia azzerare il proprio impatto ambientale.

Ecco l’identikit della soluzione proposta da Pulsee:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas senza costi extra ;

in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e al PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas ; sconto del 20% sul contributo fisso mensile (12 euro anziché 15 a fornitura), con attivazione dell’offerta entro il 5 Novembre 2022 ; in caso di sottoscrizione dell’offerta in modalità Dual Fuel (energia+gas), lo sconto sul contributo fisso mensile del gas è pari al 30% (10,50 euro);

sul contributo fisso mensile (12 euro anziché 15 a fornitura), con attivazione dell’offerta entro il ; in caso di sottoscrizione dell’offerta in modalità Dual Fuel (energia+gas), lo sconto sul contributo fisso mensile del gas è pari al 30% (10,50 euro); energia sostenibile (proveniente da fonti rinnovabili) inclusa.

Attivando questa soluzione la “famiglia tipo” spenderebbe 146,08 euro al mese per le bollette della luce e di 326,29 euro al mese per quelle del gas.

Per saperne di più sulla promozione luce di Pulsee, clicca sul pulsante verde di seguito:

Ulteriori dettagli sull’offerta gas di Pulsee sono a disposizione cliccando sul pulsante verde di seguito:

