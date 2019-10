Le migliori offerte luce e gas di ottobre 2019

Tariffe luce e gas: quale conviene a ottobre 2019? Quali sono le compagnie luce e gas più convenienti? Il mercato libero ha reso difficoltoso per i consumatori abituati a doversi accontentare del prezzo dettato dal mercato di Maggior Tutela scegliere e capire esattamente qual è la tariffa che si adatta meglio alle proprie esigenze e che permette di ottenere il maggior risparmio sulla bolletta della luce e su quella del gas.

Le soluzioni disponibili oggi sul mercato sembrano tutte praticamente identiche, ma ci sono tante particolarità che le contraddistinguono e che le rendono uniche l’una rispetto all’altra. Ci sono offerte che si basano sul prezzo fisso per un intero anno di fornitura, altre nelle quali è presente una tariffa monoraria e altre ancora che si basano su un costo della materia prima che dipende dalle fasce orarie nelle quali viene utilizzata l’energia o il gas.

Il compratore di SosTariffe.it offre la grandissima opportunità di mettere a confronto le varie offerte disponibili sulla componente luce e su quella gas, sulla base di alcuni fattori molto rilevanti, che fanno la differenza sulla scelta finale, ovvero:

se si tratta di una nuova fornitura, di un cambio fornitore, di un subentro o di una voltura;

qual è il proprio comune di residenza;

qual è il metodo di pagamento preferito per pagare le bollette;

quali sono gli elettrodomestici usati principalmente in casa, per la luce;

quanto è grande la propria abitazione e quali sono i motivi per i quali si utilizza il gas in casa.

Di seguito sono elencate le tariffe per la luce nel mese di ottobre 2019 nel caso in cui il proprio nucleo familiare fosse di 3 persone e si utilizzassero ogni giorno elettrodomestici quali il forno elettrico, la lavatrice, il frigorifero e la lavastoviglie. Ricordiamo che in questo momento chi si trova ancora nel regime di Maggior Tutela paga per la luce 975,65 euro all’anno, che è la spesa stimata in base alle condizioni economiche previste per il mercato tutelato della luce, sull’ultimo aggiornamento trimestrale di ARERA, prendendo come riferimento una potenza di 3 kW e un consumo medio annuo per uso domestico di 4.300 kWh.

Tariffe luce più convenienti ottobre 2019: Iberdrola

La miglior tariffa sulla componente luce in termini di prezzo è l’offerta EcoTua Web Giorno&Notte di Iberdrola. Si tratta di una promozione che prevede una tariffa monoraria, a un prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi, la quale, come suggerisce il nome stesso della promozione, è adatta a chi sta in casa sempre, e la vive giorno e notte.

Il prezzo mensile è di 39,47 euro, con un risparmio sull’anno di 168,07 euro rispetto al servizio di Maggior Tutela. È previsto uno sconto di benvenuto del 50% per i primi 3 mesi di attivazione, e un ulteriore 20% di sconto sul prezzo dell’energia. Tra i vantaggi legati all’offerta EcoTua Web Luce ci sono poi:

la possibilità di cambiare offerta con una più vantaggiosa dopo 6 mesi dall’attivazione;

il fatto che l’energia utilizzata per questa promozione è al 100% energia verde. In più, non è previsto consumo di carta grazie alla bolletta web e alla domiciliazione bancaria che sono incluse nell’offerta.

Tariffe luce più convenienti ottobre 2019: Wekiwi

Wekiwi propone una soluzione tariffaria, la promozione Energia Prezzo Fisso 12 mesi, con la quale una famiglia di tre persone spenderebbe circa 546 euro all’anno, con un risparmio di quasi 96 euro rispetto alla tariffa del Mercato Tutelato.

La promozione, che ha un costo mensile di 45,49 euro, è a prezzo bloccato per un anno con un costo dell’energia pari a 0.03799 €/kWh. Tra i benefici aggiuntivi proposti dal gestore ci sono:

la carica mensile , con la quale è possibile scegliere in autonomia l’importo da pagare in bolletta, che verrà poi aggiustato tramite conguaglio (solo sui consumi reali);

, con la quale è possibile scegliere in autonomia l’importo da pagare in bolletta, che verrà poi aggiustato tramite conguaglio (solo sui consumi reali); un buono shopping del valore di 40 euro se si attiva sia l’offerta luce sia quella gas;

uno sconto del 10% sui prodotti e-shop e uno per l’utilizzo dell’area personale di wekiwi.it;

un ulteriore riduzione dei costi se i consumi sono ancora inferiori rispetto a quelli stimati.

Tariffe luce più convenienti ottobre 2019: Illumia

Illumia propone la tariffa LUCE SUPER WEB al prezzo della materia prima di 0.0370 €/kWh, a un costo mensile stimato di 46,56 euro, con un totale annuo di 558 euro. In questo modo si risparmiano, in 12 mesi, circa 83 euro rispetto alla stima prevista per la Maggior Tutela.

Oltre al prezzo bloccato per 12 mesi, in questa offerta è disponibile una riduzione ulteriore del costo per l’energia elettrica se si sceglie la domiciliazione bancaria e non sono previsti inoltre depositi cauzionali di alcun genere.

Tariffe luce più convenienti ottobre 2019: E.ON

E.ON Luce Blu è un’offerta sulla componente luce a sostegno dell’ambiente: con un prezzo dell’energia elettrica di 0,0435 €/kWh si avrà a disposizione solo energia prodotta da fonti rinnovabili certificate, ovvero dall’eolico, dall’idroelettrico o dal solare, e si contribuirà partecipando ad alcune iniziative promosse da Legambiente.

Per esempio, si parteciperà al progetto Energy4Blue che ha l’obiettivo di liberare i mari dalla plastica, attraverso un programma di pulizia di 88 km di spiagge. La promozione prevede un prezzo bloccato di 47,10 euro al mese, zero costi di attivazione, uno sconto con la scelta della bolletta smart e addebito sul conto corrente. Si avrà la possibilità di essere iscritti al Loyalty Program di E.ON e di risparmiare fino a 76,50 euro in un anno. In più, chi sceglie di portare un amico, riceve un bonus in bolletta fino a 480 euro.

Tariffe luce più convenienti ottobre 2019: Sorgenia

Un’altra tariffa luce molto conveniente fra quelle disponibili nel mercato libero è Next Energy Luce di Sorgenia, con la quale è previsto un costo di 47,22 euro al mese e un prezzo unico dell’energia elettrica, monorario, quindi sempre identico a prescindere dalle ore e dai giorni. Il prezzo della promozione è bloccato per 12 mesi e permette un risparmio annuo di circa 75 euro.

L’energia prodotta dal fornitore deriva da fonti rinnovabili: con la promozione è possibile ricevere un buono Amazon del valore di 80 euro se viene attivata in combo con l’offerta gas. Si può inoltre partecipare al programma PAYBACK e accumulare punti, ricevere un bonus di 30 euro con l’opzione Porta un amico e, se si possiede una carta Fedeltà Italo+, si possono ottenere 1800 punti Italo Treno.

Tariffe gas più convenienti ottobre 2019

Per quanto riguarda, invece, le migliori tariffe gas per chi è intenzionato a passare al mercato libero e trovare la soluzione più economica, elenchiamo di seguito 5 offerte calcolate con il comparatore di SosTariffe.it, selezionando i seguenti parametri:

appartamento di 100 metri quadri;

nucleo familiare composto da 3 persone;

gas utilizzato principalmente per cucinare, per riscaldarsi e per l’acqua calda.

Ricordiamo che con il Mercato Tutelato il prezzo annuale del gas è pari a 1.113,94 euro all’anno, secondo una stima che si basa su un consumo annuo di 1.410 metri cubi e gli ultimi prezzi trimestrali fissati da ARERA.

Tariffa gas di E.ON: ValoreMercato Gas

Questa offerta del fornitore E.ON garantisce la materia prima del gas al prezzo di mercato. È possibile attivare la fornitura senza alcun costo di attivazione al prezzo mensile di 73,53 euro, ottenendo un risparmio annuo di 231,53 euro. Per chi ha già un contratto e decide di arrivare questa offerta, sta scegliendo la tariffa attualmente più vantaggiosa fra tutte.

Tariffa gas di HERAComm: Prezzo Netto Special Web Casa Gas

Questa offerta proposta da HERAComm si basa su:

un prezzo del gas di 0,1692 €/smc;

un costo mensile di 78,07 euro ;

; un bonus di benvenuto per i nuovi clienti di 30 euro sulla componente gas, ma anche di 30 euro se si attiva pure la componente luce;

per i nuovi clienti di sulla componente gas, ma anche di 30 euro se si attiva pure la componente luce; un risparmio annuale di quasi 180 euro.

Tariffa gas di Wekiwi: Prezzo Fisso Gas 12 mesi

L’energia elettrica della proposta di Wekiwi, che proviene da fonti completamente rinnovabili, garantisce un prezzo fisso del gas per un periodo di 12 mesi, alla cifra di 0,1799 €/smc.

I benefici extra che si ottengono attivando questa tariffa sono:

la carica mensile, che funziona come per la componente luce;

un costo mensile di 80,65 euro ;

; un risparmio annuo di quasi 970 euro rispetto alla Maggior Tutela;

rispetto alla Maggior Tutela; un buono shopping di 40 euro o un buono spesa di 30 euro valido per tutti i nuovi clienti, da spendere in 11.000 punti vendita sparsi sul territorio nazionale (quali Coop, Conad, Carrefour Market, Prenatal, Rinascente, Sephora, Unieruro e così via) per lo shopping o per fare la spesa, nel caso un cui si attiv sia l’offerta luce sia quella gas;

o un buono spesa di valido per tutti i nuovi clienti, da spendere in 11.000 punti vendita sparsi sul territorio nazionale (quali Coop, Conad, Carrefour Market, Prenatal, Rinascente, Sephora, Unieruro e così via) per lo shopping o per fare la spesa, nel caso un cui si attiv sia l’offerta luce sia quella gas; uno sconto online da utilizzare su wekiwi.it e uno sconto del 10% sui prodotti e-shop.

Tariffa gas di Sorgenia: Next Energy Gas

L’offerta di Sorgenia Next Energy Gas prevede una tariffa di tipo monoraria, al costo di 0,2114 €/smc, che è bloccato per un periodo fisso di 12 mesi, e che non può essere ridotto in alcun modo. I clienti Sorgenia che attivano questa offerta possono partecipare al programma fedeltà multipartners PAYBACK che permette di accumulare dei punti.

Sono inoltre previsti servizi e benefici extra, fra i quali:

la promozione “Porta i tuoi amici in Sorgenia”, con la quale se si sottoscrive l’offerta e si invita anche amico si ottiene uno sconto di 30 euro . Il punto di forza di questo bonus è che lo riceve sia chi invita sia chi è stato invitato;

. Il punto di forza di questo bonus è che lo riceve sia chi invita sia chi è stato invitato; uno sconto su UberEats per chi attiva sia l’offerta luce sia quella gas;

per chi attiva sia l’offerta luce sia quella gas; per i clienti che attivano una fornitura di luce e gas, 1800 punti per il programma fedeltà Italo+.

In generale, la promozione sul gas di Sorgenia è molto conveniente poiché costa circa 82 euro al mese, e permette di risparmiare quasi 127 euro all’anno.

Tariffa gas di E.ON: GasClick

Tra le tariffe più convenienti sul gas, che prevede il prezzo della materia prima bloccato per 12 mesi, c’è anche GasClick di E.ON. Al costo di quasi 83 euro al mese, permette un risparmio annuo di circa 120 euro, grazie al prezzo della materia prima bloccato a 0,1950 €/smc.

La promozione non prevede costi di attivazione ma, al contrario, permette di ottenere alcuni vantaggi, tra i quali:

uno sconto per tutti colori i quali scelgono la bolletta digitale (chiamata smart) e l’addebito del costo mensile sul proprio conto corrente;

un’app dedicata e la possibilità di vedere le bollette online;

l’adesione al programma Loyalty di E.ON;

l’opzione Porta un amico attraverso la quale si possono ricevere fino a 480 di sconto sulla bolletta.

Il comparatore di SosTariffe.it permette comunque di personalizzare l’offerta e di valutare quella che è la migliore soluzione tariffaria sulla componente luce o sulla componente gas in base ai fattori precedentemente elencati, che per la componente luce consistono nella possibilità di:

selezionare quante persone vivono in casa, dove si abita, di che tipo di contratto si tratta, come si vorrebbero pagare le bollette e quali sono gli elettrodomestici per i quali si utilizza l’energia elettrica;

in alternativa, di indicare qual è il proprio consumo medio annuo e la potenzia impiegata nella propria abitazione.

