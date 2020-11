Le migliori offerte luce e gas di novembre 2020

Come si trovano le offerte luce e gas più convenienti del mese di novembre 2020 ? In questo articolo vi spieghiamo come utilizzare il comparatore di SOStariffe.it per imparare a risparmiare partendo dalla scelta di una nuova offerta luce e gas tra quelle presenti nel mercato libero.

L’arrivo del freddo è in genere legato a un aumento dei consumi di gas, al quale quest’anno si unisce il fatto che a causa del lockdown in vigore in molte Regioni italiane si trascorrerà più tempo in casa e, di conseguenza, anche i consumi di energia elettrica saranno maggiori.

Una delle soluzioni più efficaci da mettere in pratica se si vuole risparmiare sulle offerte luce e gas in vista dei rincari in arrivo consiste nel passaggio a una delle promozioni disponibili nel mercato libero dell’energia e del gas naturale.

Ecco come individuare le offerte più convenienti tramite l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it.

Come si usa il comparatore di offerte luce e gas

Il comparatore di offerte luce e gas permette di visionare le soluzioni più convenienti per la propria bolletta della luce e del gas. Come funziona di preciso? In che modo vengono presentate le varie promozioni disponibili?

Il comparatore è suddiviso in due sezioni:

la prima è dedicata alle offerte luce ;

; la seconda è dedicata alle offerte gas.

Per quanto riguarda la sezione luce, si potrà effettuare una simulazione delle offerte dei fornitori più convenienti in due modi diversi: l’inserimento del proprio consumo, oppure la selezione del numero di componenti del proprio nucleo familiare e dei principali elettrodomestici che si hanno in casa.

Per il gas, invece, si potrà inserire o il proprio consumo effettivo, oppure i seguenti parametri:

qual è la grandezza della propria abitazione;

quante persone ci vivono;

quali sono i motivi principali per i quali si utilizza il gas in casa.

La simulazione che segue ha preso in considerazione una coppia che abita in una casa di 75 metri quadri, utilizza forno, lavatrice, frigorifero e scaldabagno e consuma gas principalmente per cucinare, il riscaldamento e l’acqua calda.

Le offerte luce più convenienti

Le migliori offerte luce individuate con il comparatore di SOStariffe.it sono:

E.ON luce e gas insieme;

Edison Web Luce bioraria;

Energia Prezzo Fisso 12 mesi;

Illumia Super Web.

E.ON luce e gas insieme

La promozione luce con la quale si risparmia di più è una tariffa di tipo Dual Fuel, ovvero un’offerta che comprende l’attivazione simultanea di un contratto per la luce e uno per il gas. Si tratta di una promozione con la quale è possibile risparmiare circa 75 euro rispetto al mercato tutelato.

La bolletta mensile ha un costo di 45 euro al mese circa, per un totale annuale di 542 euro. Sono inclusi:

uno sconto speciale sulla componente energia, pari al 30%;

l’energia prodotta da fonti 100% rinnovabili;

uno sconto aggiuntivo per la bolletta smart e per l’addebito sul conto corrente.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Edison Web Luce bioraria

La tariffa proposta da Edison prevede un risparmio annuale di circa 75 euro, pagando bollette mensili di 45,17 euro, per un totale annuale di circa 542 euro.

La promozione include un servizio di assistenza disponibile tutti i giorni, a tutte le ore, chiamato Prontissimo Casa, e un programma fedeltà che prevede dei premi di benvenuto.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Energia Prezzo Fisso 12 mesi di Wikiwi

La proposta di Wekiwi è una tariffa che propone un prezzo fisso per un periodo di 12 mesi e che permette di risparmiare sull’anno fino a 70 euro. La promozione prevede diversi sconti online per l’utilizzo dell’area personale e dello shop del fornitore.

Il vantaggio principale è il meccanismo della carica mensile, grazie al quale si paga soltanto quello che si consuma effettivamente e ci sono conguagli soltanto sui consumi reali.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Illumia Luce Super Web

Quella proposta da Illumia è una promozione disponibile online, che prevede un costo annuale di 548 euro e un risparmio di 68 euro rispetto al mercato tutelato. Tutti i clienti che scelgono di attivarla, hanno diritto a 100 kWh in omaggio.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Le offerte gas più convenienti

Le offerte gas più convenienti individuate con il comparatore di tariffe sono:

E.ON ValoreMercato Gas;

Prezzo chiaro A2A Gas;

Edison Web Gas.

E.ON ValoreMercato Gas

La tariffa ValoreMercato Gas di E.ON è attualmente l’offerta gas con la quale si può risparmiare di più rispetto ai prezzi del mercato tutelato, arrivando a un totale speso in meno di 125 euro all’anno.

La tariffa non prevede alcun costo di attivazione, può essere attivata con la bolletta smart, con la quale si possono risparmiare altri soldi e si caratterizza per il fatto che la materia prima gas venga venduta al prezzo di mercato.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Prezzo chiaro A2A Gas

Con l’offerta proposta da A2A, invece, si possono risparmiare fino a 78 euro all’anno sul gas, pagando fatture pari a 56 euro al mese, per un totale annuo di 672 euro.

Tra i vantaggi della promozione, ci sono:

uno sconto per il primo anno, che verrà regalato dall’azienda:

la gestione delle fatture tramite l’utilizzo dell’area clienti online;

l’energia venduta al prezzo di costo e prodotta da fonti al 100% rinnovabili.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione, che potrà essere attivata anche tramite WhatsApp, e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Edison Web Gas

Una terza proposta sulla componente gas che permette di risparmiare sul costo annuale, per un totale di 77 euro, è Edison Web Gas. Questa promozione ha un costo mensile di 56 euro e annuale di circa 673 euro.

Tra i benefici ai quali si può avere accesso ci sono:

la bolletta elettronica, con la quale si può risparmiare rispetto ai costi del bollettino cartaceo tradizionale;

un servizio di assistenza disponibile tutti i giorni, a tutte le ore, chiamato Prontissimo Casa.

Per conoscere tutti i vantaggi di questa promozione e scegliere di sottoscriverla direttamente online, clicca sul link che trovi qui sotto.

Utilizzando il comparatore di offerte luce e gas di SOStariffe.it nel modo illustrato nelle righe precedenti si potranno conoscere le offerte che si adattano meglio alle proprie abitudini di consumo, che si consiglia di attivare direttamente online, riuscendo in questo modo a velocizzare l’operazione di sottoscrizione.