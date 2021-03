Le migliori offerte luce e gas di Marzo 2021

Quanto pagate con le vostre offerte luce e gas? Se siete ancora clienti del mercato a Maggiori tutele potreste risparmiare passando alle promozioni del libero mercato? Ecco come scoprire se la vostra tariffa energia e gas è conveniente e quali sono le voci di spesa a cui fare attenzione quando si valuta un nuovo contratto per le utenze domestiche

In un anno una coppia che vive in un appartamento di 75 mq con lavatrice e frigorifero spende almeno 401 euro per un consumo di 1890 kWh. Questa stima di costi si basa sulle attuali tariffe del mercato tutelato e su un utilizzo degli elettrodomestici che si concentra nei weekend e nelle ore serali.

La stessa famiglia per riscaldarsi, avere acqua calda e cucinare in 12 mesi utilizza 1080 m³ di gas. Se consumate questa quantità di gas in un anno, essendo cliente del mercato tutelato, spenderete 777 euro circa. In totale quindi la famiglia/coppia pagherà quasi 1.200 euro di bollette energia e gas. Una somma considerevole dato il periodo e i grandi problemi economici che stanno attraversando le famiglie italiane.

Come individuare le offerte luce e gas più favorevoli

Il Governo con il Decreto MilleProroghe ha stabilito la nuova data per l’addio obbligatorio al mercato tutelato al 1° Gennaio 2022. Il passaggio è stato rimandato dato che ancora non ci sono abbastanza società che offrono promozioni del libero mercato a condizioni vantaggiose.

Scegliendo una delle migliori tariffe luce e gas del mercato libero però si possono risparmiare centinaia di euro. Per trovare l’offerta più conveniente dovrete usare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento è gratuito e le operazioni di ricerca effettuate con questa applicazione non vi impegneranno all’acquisto. Potete effettuare una prova di ricerca cliccando sul link in basso.

Dovrete fornire alcune informazioni sulle vostre abitudini di consumo, sarà necessario infatti creare un vostro profilo. Sulla base dei dati forniti il sistema calcolerà una stima delle bollette e il risparmio possibile rispetto alle offerte tutelate.

Il cambio gestore e il passaggio alle promozioni del mercato libero sono solo alcune delle operazioni da attuare per poter ridurre le spese per le utenze. Si possono cambiare le vecchie lampadine, passare a degli elettrodomestici di classe A+ o superiori, per esempio.

Le tariffe luce e gas di Marzo 2021

Il passaggio ad un nuovo gestore può avvenire fornendo il codice fiscale e una copia del documento di identità. Il cambio si può fare online, basterà compilare il form con i propri dati. Per alcune operazioni, come il subentro o la voltura, dovrete fornire anche i codici identificativi dei contatori. I due codici sono il PDR e il POD, uno è la stringa di 14 cifre dell’apparecchio gas mentre l’altro è un codice che identifica il contatore luce ed inizia con la sigla IT001 seguita da 9 cifre.

Le 4 promozioni luce

Per ottenere il massimo del risparmio potrete scegliere una delle migliori offerte energia di Marzo 2021. Dall’analisi del comparatore ecco quali sono le promozioni più convenienti:

Tate Luce

Luce Extra Web

Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Energia Prezzo fisso 12 Mesi

1. Tate Luce

Con Tate la coppia potrà risparmiare su un anno di fornitura più di 84 euro. La convenienza di questa offerta dipenderà dalle vostre abitudini di consumo. La promozione è una tariffa trioraria, quindi il gestore propone tre prezzi per l’energia utilizzata:

0,056 euro/kWh in F1 (da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19, non si considerano i festivi)

0,055 euro/kWh in F2 (da lunedì a venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23)

0,044 euro/kWh in F3 (da lunedì a sabato da mezzanotte alle 7 e dalle 23 alle 24, domenica e festivi intera giornata)

Se riuscirete a concentrare i consumi in fascia 3 otterrete un risparmio anche maggiore rispetto a quello stimato. Oltre alla riduzione della bolletta potrete anche contare su un bonus di benvenuto che vi offrirà il fornitore, si tratta di uno sconto di 35 euro. Lo sconto sarà anche maggiore se utilizzerete il pulsante qui in basso e attiverete la promozione con SOStariffe.it, il gestore vi sconterà 84 euro sulla prima bolletta luce.

2. Luce Extra Web

L’offerta di Illumia vi regala 60 kWh sulle bollette mensili per il primo anno di fornitura. I clienti che scelgono di attivare Luce Extra Web avranno accesso ad una promozione monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi.

La coppia potrà risparmiare quasi 47 euro l’anno passando a questa tariffa del mercato libero. Il prezzo della materia prima che sarà applicato ai vostri consumi sarà pari a 0,0410 euro/kWh.

Per poter attivare questa offerta dovrete caricare sul portale del gestore l’ultima bolletta disponibile e non vi verrà richiesto di versare nessun deposito cauzionale. L’unico metodo di pagamento accettato per poter sottoscrivere questa offerta è il RID.

3. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Con Pulsee potrete ottenere uno dei maggiori risparmi del mese, a Marzo la coppia presa ad esempio potrà risparmiare circa 40 euro in 12 mesi. Il piano Zero Ventiquattro vi offrirà energia verde (quindi proveniente da fonti rinnovabili) e fissa il costo dell’energia per 1 anno.

Per i nuovi clienti è in corso una promozione, sottoscrivendo l’offerta a Marzo potrete contare su uno sconto del 60% della componente energia. Il prezzo della materia prima proposto è di 0,02578 euro/kWh.

Per attivare la vostra fornitura Pulsee dovrete dare al gestore i vostri dati personali, una vecchia bolletta e gli estremi del metodo di pagamento che deciderete di usare (le scelte sono RID o carta di credito).

Passando a Pulsee sia per la fornitura di Luce che di Gas, il gestore vi sconterà il 100% del costo dell’energia elettrica e del gas per i primi 4 mesi di servizio. Il gestore potrà anche decidere di attivare il servizio di certificazione dell’energia utilizzata in casa, con My Green Energy potrete anche avere consigli utili per migliorare i vostri consumi. Per i nuovi clienti è anche disponibile un voucher con uno sconto del 40% per poter comprare un prodotto Samsung.

4. Energia Prezzo Fisso 12 Mesi

Il gestore wekiwi non adotta un metodo di pagamento classico dei consumi luce e gas. Se deciderete di attivare la promozione Prezzo Fisso 12 Mesi il gestore vi offrirà un piano luce a prezzo fisso per 1 anno e la tariffa sarà un pacchetto monorario. Il costo applicato ai consumi energetici sarà di 0,0330 euro/kWh.

Con il gestore dovrete stimare quale sarà il vostro consumo mensile, poi dovrete scegliere la taglia di Carica che pensate sia più adatta. Se la vostra ipotesi sarà stata accurata otterrete sconti e vantaggi, altrimenti dovrete poi saldare la differenza di consumo.

Per i nuovi clienti questo operatore offre dei buoni sconti, il valore del voucher dipenderà da quali contratti vengono sottoscritti dalla famiglia. Il buono è di 20 euro se si attiva una promozione luce o gas, mentre per chi sceglie un piano dual fuel il voucher sarà di 40 euro. Il buono sconto potrà essere speso in negozi e supermercati convenzionati con il programma Ticket Compliments.

Le offerte gas convenienti

Ecco poi quali sono le condizioni proposte dalle migliori offerte gas del mese:

Prezzo Chiaro A2A Gas

Tate Gas

Energia 3.0 Light 12 Mesi

A2A Click Gas

1. Prezzo Chiaro A2A Gas

Per chi attiva Prezzo Chiaro di A2A il prezzo della materia prima sarà indicizzato al costo imposto sul mercato all’ingrosso, il TTF dei Paesi Bassi. Il piano proposto dal gestore propone la possibilità di pagare i consumi al prezzo di mercato versando un contributo di 3,90 euro al mese. In un anno quindi questa opzione vi costerebbe 47 euro circa, per i clienti dual fuel poi la spesa sarà doppia. Con l’attuale promozione il primo anno di contributo sarà a pagato dal gestore.

Il costo della materia prima applicato ai vostri consumi è 0,1481 euro/smc se attivate il piano a Marzo. Il risparmio che potrete avere passando a questa offerta sarà di quasi 80 euro. I metodi di pagamento accettati sono bollettini postali, conto corrente o carte di credito.

2. Tate Gas

Il prezzo del gas con la promozione Tate di Marzo è pari a 0,1561 euro/smc. Con questa tariffa la coppia dell’esempio potrebbe risparmiare in un anno 63 euro, in questo calcolo è stato conteggiato lo sconto di 36 euro riservato a coloro che attivano l’offerta con SOStariffe.it.

Per chi sceglie Tate sono disponibili anche altri sconti, il piano Porta un amico per esempio permetterà di cumulare fino a 200 euro di riduzioni in bolletta. Per il cliente che porta un utente a passare con questo gestore saranno disponibili 25 euro di sconto e 5 euro saranno applicati come riduzione per chi sottoscrive un nuovo contratto.

3. Energia 3.0 Light 12 Mesi

Con Engie sarà possibile avere una promozione a prezzo fisso per 1 anno o per 2 anni. I prezzi applicati ai consumi di gas con queste due offerte saranno: 0,1625 euro/smc per chi sceglie Light 12 Mesi, mentre con l’offerta a prezzo bloccato per 2 anni il gas vi costrerà 0,1730 euro/smc.

Il metodo di pagamento accettato per chi passa a Engie e attiva questa promozione è il RID sul conto corrente. Anche Engie ha un suo programma Porta un amico, con questa offerta sarà possibile ottenere fino a 300 euro di sconto in bolletta.

4. A2A Click Gas

L’ultima offerta analizzata è A2A Click Gas. Con questa promozione il prezzo gas applicato sarà di 0,1620 euro/smc, stando a questa tariffa e ai consumi stimati per la coppia presa in esame la bolletta media mensile sarebbe di quasi 60 euro. Il risparmio su cui potrà contare la coppia sarà di 58 euro in un anno.

Il costo di questa offerta sarà calcolato applicando uno sconto del 20% rispetto al prezzo della materia prima imposto dalle tariffe del mercato tutelato.

