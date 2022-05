Le migliori offerte luce e gas di Maggio 2022

Offerte in evidenza E.ON ValoreMercato Luce 1.079,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Luce Flex Web 942,86 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 945,83 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Una “top ten” al ritmo della convenienza. Ecco la speciale classifica delle dieci offerte di luce e gas più vantaggiose di Maggio 2022 elaborata da SOStariffe.it grazie al suo comparatore online. Uno strumento gratuito e intuitivo, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per Android ed iOS, che aiuta i consumatori ad orientarsi tra la vasta gamma di promozioni del Mercato Libero.

SCOPRI MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Nell’elenco dei dieci “campioni” del risparmio spiccano offerte di luce e gas che prevedono sia tariffe a prezzo bloccato (o fisso), sia quelle a prezzo variabile (o indicizzato). Le prime sono vantaggiose perché fissano il prezzo dell’energia per un periodo di tempo predefinito (almeno per 12 mesi), proteggendo così gli utenti da improvvisi e vertiginosi rincari o impennate dei prezzi della materia prima.

A loro volta, le tariffe a prezzo indicizzato accendono la convenienza perché permettono di accedere ai prezzi dell’energia e del gas all’ingrosso; questi variano in base all’andamento dell’indice di riferimento – solitamente è il PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e il PSV (Punto di Scambio Virtuale) per il gas – con aggiornamenti mensili. Questo significa che, quando i prezzi della materia prima scendono, lo stesso accade per i costi in bolletta.

È bene comunque ricordare che non esistono tariffe di luce e gas più convenienti in assoluto. Ecco perché, per attivare nuove offerte e ottenere margini di risparmio in bolletta, la comparazione online aiuta a individuare con precisione le offerte più vantaggiose del Mercato Libero, a partire dai dati reali di consumo di ciascuna utenza.

Inoltre, molte delle offerte che sono entrate nella “top ten” del risparmio possono essere attivate in modalità Dual Fuel. Questo termine inglese (l’italiano usa la formula “doppio carburante”) indica la sottoscrizione di un unico contratto di fornitura sia per la luce sia per il gas. Questa formula è considerata vantaggiosa dagli esperti di SOStariffe.it perché molti fornitori di luce e gas riservano agli utenti che sottoscrivono un contratto unico un ventaglio di sconti e servizi gratuiti.

Oltre al comparatore online, SOStariffe.it mette a disposizione un servizio di consulenza ad hoc che offre un supporto agli utenti nella valutazione delle offerte del Mercato Libero. Il servizio, disponibile chiamando al numero 02 5005 222, è gratuito e senza alcun impegno da parte del cliente.

Energia elettrica: le offerte che accendono la luce sul risparmio

MIGLIOR FORNITORE LUCE TIPOLOGIA DI OFFERTA CARATTERISTICHE OFFERTA NeN Luce Special 48 Tariffa a prezzo bloccato tariffa monoraria (0,25 €/kWh)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro

di benvenuto energia 100% green Pulsee Luce RELAX Fix Tariffa a prezzo bloccato tariffa monoraria (0,27 €/kWh)

tariffa monoraria (0,27 €/kWh) prezzo bloccato per 24 mesi

prezzo sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20 A2A Click Luce Tariffa a prezzo bloccato tariffa monoraria (0,28€/kWh)

prezzo bloccato per 12 mesi

per 12 mesi energia 100% green

esclusiva web Luce Flex Web Illumia Tariffa a prezzo variabile tariffa monoraria (0,31 €/kWh) o bioraria

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)

sconto di benvenuto di 20 euro

energia 100% verde wekiwi Energia alla Fonte Tariffa a prezzo variabile tariffa monoraria (0,32 €/kWh) prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale)

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22

energia 100% verde

La classifica delle offerte di energia elettrica più vantaggiose è stata stilata setacciando le offerte disponibili nel comparatore di SOStariffe.it.

In particolare, sono state confrontate le soluzioni proposte dai fornitori di energia operanti nel Mercato Libero a partire dai dati di consumo reale di una “famiglia tipo”. Tali promozioni sono considerate le più convenienti per un nucleo familiare che abbia un consumo annuale di 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW).

NeN Luce Special 48

NeN (marchio di proprietà di Yada Energia) ha messo a punto un’offerta che conta su:

tariffa monoraria (0,25 €/kWh);

prezzo bloccato per 36 mesi;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 79 euro al mese;

bonus di benvenuto di 48 euro;

energia 100% proveniente da fonti rinnovabili.

scopri NeN LUCE SPECIAL 48 »

Pulsee Luce RELAX Fix

Scegliendo l’offerta di Pulsee, marchio di Axpo Italia, l’utente potrà contare su:

tariffa monoraria (0,2767 €/kWh);

prezzo fisso e bloccato per 24 mesi;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 89 euro al mese;

risparmio stimato di 160 euro annui rispetto a un contratto di Tutela;

sconto di benvenuto di 20 euro con il codice SOS20;

attivazione e gestione online.

Scopri Pulsee Luce RELAX Fix »

A2A Click Luce

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

tariffa monoraria (0,28€/kWh);

prezzo fisso per 12 mesi;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 91 euro al mese;

risparmio stimato di 139 euro annui rispetto a un contratto di Tutela;

energia 100%green.

SCOPRI A2A CLICK LUCE »

Luce Flex Web Illumia

L’offerta di Illumia, player italiano nel settore dell’illuminazione a LED, prevede:

tariffa monoraria (0,31 €/kWh) o bioraria;

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 78 euro al mese;

sconto di benvenuto di 20 euro;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

SCOPRI ILLUMIA LUCE FLEX WEB »

wekiwi Energia alla Fonte

wekiwi, startup nata nell’aprile 2015 e parte del gruppo Tremagi, propone la seguente offerta:

tariffa monoraria (0,32 €/kWh);

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale);

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 86 euro al mese;

bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22;

l’energia prodotta proviene al 100% da fonti rinnovabili.

SCOPRI WEKIWI ENERGIA ALLA FONTE »

Gas: le offerte che mettono in moto la convenienza

MIGLIOR FORNITORE GAS TIPOLOGIA OFFERTA CARATTERISTICHE OFFERTA NeN GAS Special 48 Tariffa a prezzo bloccato prezzo fisso (1,01 €/Smc)

prezzo bloccato per 36 mesi

bonus di benvenuto di 48 euro

energia 100% green wekiwi Gas alla Fonte Tariffa a prezzo variabile prezzo indicizzato in base all’indice PSV

sconto di benvenuto di 30 euro con il codice SOSW22 A2A Click Gas Tariffa a prezzo bloccato prezzo fisso (1,04 €/Smc)

prezzo bloccato per 12 mesi

bolletta elettronica Prezzo Chiaro A2A gas Tariffa a prezzo variabile prezzo indicizzato in base al TTF

1 anno di contributo al consumo pagato da A2A Energia (48 euro)

da A2A Energia (48 euro) Carta regalo Apple store Scegli Oggi Web Gas

di Enel Energia Tariffa a prezzo bloccato prezzo fisso (1,14 €/Smc)

prezzo bloccato per 24 mesi

30 euro di bonus in bolletta per il primo anno di fornitura in caso di attivazione online

servizio notifiche SMS

Nella classifica elaborata dal comparatore (online e gratuito) di SOStariffe.it, le migliori offerte di gas per il profilo della “famiglia tipo” (con consumo annuo di 1.400 Smc di gas naturale per una fornitura attiva a Milano) sono elencate di seguito:

NeN Gas Special 48

L’offerta gas di NeN, che offre ai titolari di utenze domestiche la possibilità di attivare un unico abbonamento per luce e gas, prevede:

prezzo bloccato per 36 mesi (1,010 €/Smc);

bonus di benvenuto di 48 euro in esclusiva con SOStariffe.it;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 172 euro al mese;

energia green.

SCOPRI NEN GAS SPECIAL 48 »

Gas alla fonte wekiwi

L’offerta di wekiwi, startup che fa parte del gruppo Tremagi, contempla:

prezzo indicizzato in base all’indice PSV scontato di 10 centesimi per ogni Smc;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 166 euro al mese;

risparmio stimato di 60 euro annui rispetto a un contratto di Tutela;

sconto di benvenuto di 30 euro in bolletta con il codice sconto SOSW22.

Scopri Gas alla Fonte di wekiwi »

A2A Click Gas

L’esclusiva web proposta da A2A Energia prevede:

prezzo fisso per 12 mesi (1,04 €/Smc)

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 181 euro al mese;

bolletta elettronica;

energia 100%green.

SCOPRI A2A CLICK GAS »

Prezzo Chiaro A2A Gas

L’offerta gas di A2A energia consente di accedere al prezzo del gas all’ingrosso a fronte di un contributo annuo di 48 euro che è, però, azzerato per i primi 12 mesi con attivazione online. La proposta di A2A Energia prevede anche:

pagamento con RID o bollettino postale;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 197 euro al mese;

carta regalo Apple Store.

Scopri Prezzo Chiaro A2A gas »

Scegli Oggi Web Gas

Enel Energia propone una promozione con le seguenti caratteristiche:

prezzo fisso per 24 mesi (1.14 €/smc);

bonus di 30 euro nel primo anno di fornitura con attivazione online;

spesa stimata per la “famiglia tipo”: 198 euro al mese;

servizio notifiche SMS.

Scopri Scegli Oggi Web Gas di Enel Energia »

