Le migliori offerte luce e gas di maggio 2020

Che tu sia alla ricerca di una nuova attivazione, di un cambio fornitore, o abbia necessità di effettuare un subentro o una voltura, le tariffe del mercato libero dell’energia e del gas naturale sono perfette per venire incontro a tutti i tuoi bisogni.

Le tante offerte luce e gas disponibili possono essere a prezzo fisso o a prezzo bloccato per un periodo minimo di almeno 12 mesi, ma anche di più. Spesso sono tariffe che erogano energia prodotta al 100% da fonti naturali, altre volte promozioni di tipo Dual Fuel, ovvero che includono condizioni più vantaggiose rispetto a quelle previste dalla singola sottoscrizione.

Nella maggior parte dei casi le promozioni luce e gas del mercato libero prevedono benefici aggiuntivi o regali di benvenuto riservati a tutti i nuovi clienti che scelgono di sottoscriverle.

Vuoi conoscere qualche utile consiglio da mettere in pratica per individuare l’offerta luce e gas più adatta alle tue esigenze? Ecco come si utilizza il comparatore di SOStariffe.it.

Trovare le proposte migliori tramite il comparatore

Partiamo dalle tariffe luce: ci sono due modi per avere accesso alle offerte più adatte ai propri bisogni. La prima consiste nell’inserire nel compratore quello che è il proprio consumo effettivo relativo alla luce nella sezione “Conosci il tuo consumo”.

Se non fossi in possesso di questo dato, non temere: hai anche un’altra possibilità che è dalla tua. Potrai indicare altri valori che serviranno al compratore per filtrare tra le 43 offerte attualmente disponibili. Si tratta, nello specifico:

del numero dei componenti del tuo nucleo familiare;

degli elettrodomestici che vengono utilizzati principalmente in casa.

Per quanto riguarda, invece, la componente gas è possibile avere accesso a una scheda comparativa:

inserendo quello che è il proprio consumo effettivo;

se non lo si dovesse conoscere, si può benissimo indicare quali sono i motivi principali per i quali viene utilizzato il gas in casa, quanto è grande la propria abitazione e quanti sono i componenti del proprio nucleo familiare.

Abbiamo effettuato una simulazione utilizzando il comparatore luce e gas e inserendo i seguenti parametri:

famiglia formata da 3 persone, che utilizza forno, lavatrice, frigorifero e lavastoviglie per quanto riguarda la luce;

famiglia di 3 persone che utilizza il gas principalmente per acqua calda, la cottura e il riscaldamento e che abita in una casa di 100 mq.

Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas di maggio 2020 che abbiamo trovato grazie alla nostra comparazione online.

1. SceltaSicura Bioraria

Si tratta di una promozione proposta dall’operatore Eni Gas e Luce, la quale prevede costi diversi a seconda della fascia oraria di utilizzo dell’energia elettrica. In particolare, la tariffa ha un costo di:

0,026 euro al kWh nella fascia F1;

0,021 euro al kWh nelle fasce F2 e F3.

La promozione ha un costo mensile di poco più di 38 euro, che corrispondono a circa 459 euro all’anno. Attivandola si potrebbero risparmiare 81.32 euro all’anno rispetto alla tariffa in Maggior Tutela.

La promozione prevede:

sconti sui pacchetti Pay TV per i già clienti e nuovi clienti Sky;

uno sconto del 20% fino al 30 giugno 2020 rispetto alla Maggior Tutela;

6 mesi aggiuntivi a prezzo bloccato, fino alla fine del 2020.

Per conoscere tutti i vantaggi delle promozioni di Eni Gas e luce, clicca sul box qui sotto.

2. E.ON luce e gas insieme

La proposta di E.ON, chiamata luce e gas insieme, è una tariffa di tipo Dual Fuel: questo significa che non è possibile attivare le due promozioni luce e gas singolarmente, ma è necessario sottoscriverle contemporaneamente.

La tariffe luce ha un costo di 40,08 euro al mese e permette di risparmiare quasi 60 euro rispetto alla tariffa in Maggior Tutela.

La tariffa gas ha un costo mensile di 17,81 euro, in base al quale si spenderebbero circa 17,81 euro all’anno. Il prezzo della componente gas è di 0,178 euro per smc.

Il prezzo dell’energia è bloccato per un periodo di ben 12 mesi e deriva per intero da fonti di tipo rinnovabile. La promozione prevede uno sconto con bolletta smart e con addebito sul conto corrente, oltre che uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia.

Per conoscere tutti i vantaggi della tariffe Dual Fuel E.ON luce e gas insieme, clicca sul box qui sotto.

3. Prezzo fisso 12 mesi Luce e Gas

Con la proposta Prezzo fisso 12 mesi dell’operatore Wikiwi sarà possibile risparmiare quasi 50 euro all’anno sulla luce, con bollette pari rispettivamente a 40 euro al mese. Per quanto riguarda il gas, il costo mensile della bolletta sarà di circa 17 euro.

Tra le particolarità che contraddistinguono in modo univoco questa offerta ci sono:

l’energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

conguagli solo sui consumi reali grazie al meccanismo della carica mensile che permette di stimare quanto si potrebbe spendere realmente per la bolletta e che prevede sconti extra nel caso di consumi inferiori rispetto a quelli stimati;

sconti online sul sito di Wekiwi e uno sconto del 10% sui prodotti dell’e-commerce.

Per saperne di più sulla proposta di Wekiwi a prezzo fisso per 12 mesi, in particolare della sua versione in modalità Dual Fuel, clicca sul box qui sotto.

4. Next Energy Luce e Gas

Attivando questa promozione si possono risparmiare quasi 40 euro sulla componente luce e circa 20 euro sulla componente gas. Sorgenia propone a tutti i nuovi clienti sconti speciali in bolletta di 30 euro, che diventano 60 nel caso in cui si attivassero luce e gas in modalità Dual Fuel.

A questi 60 euro si possono aggiungere i 60 che si risparmierebbe in caso di passaggio dalla Maggior Tutela al mercato libero, per un risparmio totale pari a 120 euro.

Il prezzo è proposto in esclusiva web, l’energia è prodotta tutta da fonti rinnovabili, le bollette si possono gestire comodamente online e la fatturazione avviene tramite invio di bolletta elettronica, che permette di far risparmiare ancor di più.

Per conoscere tutti i vantaggi delle promozioni di Sorgenia, clicca sul box qui sotto.

5. AGSM Premium Web Luce Casa

Dall’analisi delle migliori tariffe luce e gas di maggior 2020 emerge anche quella del fornitore AGSM, che ha un prezzo mensile sulla luce di circa 41 euro e sul gas di 17,68 euro. Permette di risparmiare circa 38 euro al mese sulla componente luce rispetto alla tariffa della Maggior Tutela.

Si tratta di una promozione che prevede un costo della materia prima di tipo monorario, che è pari a 0,06624 euro per ogni kWh per quanto riguarda la luce e di 0,221 euro per smc per il gas.

Per conoscere tutti i vantaggi delle promozioni dell’operatore AGSM, clicca sul box qui sotto.

6. Edison Gas Prezzo Fisso 12

Prendendo in considerazione soltanto le tariffe sulla componente gas, quella che ha il prezzo più basso fra tutte è l’offerta gas di Edison chiamata Gas Prezzo Fisso 12. In particolare, la promozione si caratterizza per:

il prezzo bloccato per 12 mesi,

la bolletta elettronica;

la possibilità, nel caso di attivazione in modalità Dual Fuel con la componente luce, di risparmiare attraverso uno sconto di 50 euro in bolletta.

La tariffa costa meno di 15 euro al mese e permette di risparmiare più di 30 euro rispetto alla Maggior Tutela.

Per conoscere tutti i vantaggi della proposta di Edison, clicca sul box qui sotto.

7. Speciale Gas 50

La seconda tariffa solo gas al prezzo più economico di maggio 2020, sulla base della simulazione che abbiamo effettuato con il comparatore di SOStariffe.it, è Speciale Gas 50 di Enel.

Ha un costo mensile pari a 14,42 euro al mese, che corrispondono a 173 euro l’anno: attivandola si risparmierebbero quasi 37 euro rispetto alla Maggior Tutela. La promozione prevede uno sconto del 50% per il primo anno di fornitura.

Per sapere meglio come funziona Speciale Gas 50, clicca sul box qui sotto.

Le tariffe proposte fanno ovviamente riferimento al profilo tipo simulato per utilizzare il comparatore di SOStariffe.it: non ti resta che provare a utilizzarlo per trovare esattamente quelle che sono le offerte su misura per te.