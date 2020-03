Le migliori offerte luce e gas di Iberdrola a marzo 2020

Per chi stia valutando il passaggio dal mercato alle offerte del mercato libero di luce e gas Iberdola è una delle società che fornisce promozioni molto convenienti. Il plus delle sue proposte sta nella fornitura di energia verde prodotta da fonti rinnovabili, in particolare è il leader europeo nella produzione di energia eolica, e di gas naturale. Ecco le sue tariffe migliori a Marzo 2020

La società spagnola con le sue offerte luce e gas è attiva sul mercato italiano dal 2006. Nel suo rapporto annuale sulle sue attività Iberdrola mostra come l’energia generata sia prodotta per il 55% da impianti eolici e nucleare. Le altre fonti di produzione sono sistemi combinati di energia e calore propri (14%) o di terzi (25%) e un altro 6% è frutto di cogenerazione.

Le soluzioni proposte da questa azienda sono tra le più convenienti e permettono un risparmio rispetto alle attuali tariffe imposte dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). In media si stima che una famiglia che consumi ogni anno 2900 kWh di luce e 1410 m3 di gas e che abbia ancora dei contratti con i fornitori del servizio a Maggiori Tutele si trovino a pagare più di 591 euro l’anno per le bollette energetiche e quasi 1.035 euro per la fornitura di gas.

Come risparmiare su bollette luce e gas

Prezzi decisamente importanti, anche considerando che i consumi presi come metro di misura sono quelli stimati per una coppia che viva in un appartamento di 75 mq e che abbia in casa lavatrice e frigo e che utilizzi il gas per riscaldamento, acqua calda e per cucinare.

Se si modificano i parametri di ricerca, poniamo di dover calcolare i costi per bollette di luce e gas sostenuti da una famiglia di 4 persone che viva in un’abitazione di 100 mq arrivino a 665.90 euro di luce (per un consumo di 3.290 kWh) e a 1.062 euro di gas (per un uso pari a 1.450 m3).

Con le migliori offerte di Iberdrola i costi medi per questi utenti sarebbero più bassi di circa 55 euro per le bollette luce della prima coppia e di oltre 58 euro l’anno per la seconda famiglia. Idem anche per il conto della fornitura di gas, con le tariffe Iberdrola peserà meno sulle vostre tasche.

Trovare e scegliere le tariffe più convenienti

Uno dei maggiori vantaggi delle tariffe del mercato libero è che viene offerto un costo della materia prima fisso per 1 anno o più. Le offerte tutelate invece sono modificate ogni tre mesi in base all’indicizzazione dei pressi dell’ARERA, questo spesso porta a continui aumenti delle bollette.

Il comparatore di SosTariffe.it è un alleato importante, soprattutto per chi non abbia ancora molta dimestichezza con le offerte del mercato libero. Questo strumento infatti confronta le tariffe proposte e vi restituisce i risultati schematizzando le principali condizioni contrattuali proposte da ciascun gestore.

Il raffronto delle proposte luce e gas è fondamentale per scegliere la migliore offerta e ottimizzare il risparmio possibile. Si può personalizzare la ricerca, i filtri permettono di ottenere i risultati che meglio si adattano ai vostri consumi. Tra le condizioni a cui si deve prestare molta attenzione quando si sceglie una nuova tariffa luce o gas ci sono:

opzione monoraria o bioraria (la prima offre un unico prezzo della materia prima, la seconda ha diverse più linee di costo in base alle fasce di consumo)

energia verde e gas naturale (per chi è attento alla sostenibilità dei propri consumi)

blocco del prezzo delle materie prime

costo di luce e gas

condizioni per il cambio del gestore e assistenza

incentivi extra e servizi aggiuntivi

Le tariffe Iberdrola più vantaggiose a Marzo 2020

A Marzo 2020 le migliori offerte Iberdrola luce e gas sono:

EcoClick per Te monoraria o bioraria

EcoClick Gas per Te

Ecco quali sono i costi e le condizioni poste da queste tariffe, come si possono attivare e qual è il risparmio per i clienti rispetto alle tariffe tutelate.

EcoCliCk per Te energia

Questa tariffa risulta quella consigliata da SosTariffe.it per rapporto qualità dei servizi/prezzo. Il costo della materia prima proposto dalla versione monoraria di questa offerta è di 0.05400 euro/kWh. La bolletta media della coppia tipo descritta in precedenza sarebbe di 44.65 euro al mese, questo porterebbe il conto annuale dei due conviventi a 535.83 euro. Il risparmio stimato rispetto alle tariffe del servizio a Maggiori tutele sarebbe di più di 55 euro.

La stessa tariffa è anche disponibile in formula bioraria, con questa soluzione vengono fornite agli utenti due alternative di prezzo della luce che variano in base alle fase di utilizzo dell’elettricità. I costi proposti sono:

in fascia F1 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19) 0.0600 euro/kWh

in fascia F2 e F3 (dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 8 e sabato, domenica e festivi dalle 0 alle 24) 0.0510 euro/kWh

Se siete consapevoli di trascorre la maggior parte del tempo in casa di sera e nei weekend la tariffa bioraria vi garantisce un risparmio maggiore. Per chi opti per questa tipologia di soluzione ci sono alcuni trucchi per mantenere bassa la propria bolletta, ad esempio è consigliato di fare lavatrici dalle 19 in poi o nei weekend.

L’offerta del momento, disponibile per entrambe le tariffe, prevede uno sconto per il primo anno di fornitura di 30 euro, che raddoppiano a 60 euro per chi attivi anche la fornitura di gas. Si tratta di un abbuono immediato che vi conteggiato in bolletta.

EcoClick Gas per Te

Per la fornitura gas la tariffa migliore proposta a Marzo da Iberdrola è EcoClick Gas per te, questa offerta combinata con la precedente è una delle promozioni dual fuel più convenienti del momento. Se attivate insieme le due tariffe, luce e gas, vi consentiranno di accedere ad uno sconto di 60 euro durante il primo anno di fornitura. Lo sconto non valido se si dovesse recedere dal contratto prima della scadenza dei 12 mesi.

Il corrispettivo gas previsto con questa tariffa è di 0.215 euro/smc. Il costo della materia prima inciderà sulla vostra bolletta quasi per il 39%, questo vi rende idea di quanto sia importante valutare con attenzione questa voce di spesa. La coppia tipo con questa offerta si troverà a pagare la fornitura mensile di gas naturale 81.40 euro, il conto annuale raggiungerà per loro 976.85 euro. Il risparmio rispetto alle tariffe tutelate si avvicinerà a 58 euro in 12 mesi.

I servizi aggiuntivi di Iberdrola

Sia con le tariffe luce che con quelle gas si potrà attivare il servizio Tuttofare di Iberdrola. Si tratta di un servizio di assistenza garantito ai clienti con un abbonamento mensile. I servizi e i piani di canone riguardano sia il supporto tecnico per problemi luce che gas.

I programmi Tuttofare a disposizione sono:

Tuttofare Luce a 2.95 euro Tuttofare Luce Plus a 7.95 euro Tuttofare Gas a 2.95 euro Tuttofare Plus a 7.95 euro

In alcuni periodi le tariffe di Iberdrola aggiungo gratuitamente uno di questi servizi come incentivo per i clienti che attivino nuovi contratti luce e gas. Ma quali sono i servizi garantiti da questi piani?

Con Tuttofare Luce si avrà diritto a 3 ore di manodopera di un’elettricista e viene garantita un’assistenza speciale 24 h su 24 7 giorni su 7. Nella versione Plus si potrà avere avere il controllo dell’impianto ogni 2 anni e si avrà una polizza gratuita che protegga l’impianto elettrico di casa. Sono ovviamente previsti delle coperture massime per le riparazioni e il numero di interventi garantiti: 300 di massimale e 2 chiamate in 1 anno. Gli elettrodomestici coperti dalla polizza sono: lavatrice, lavasciuga, asciugatrice, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, forno

La formula Tuttofare Gas basica vi fornirà 3 ore di intervento idraulico o dei tecnici degli impianti termoidraulici. Con il Plus si avrà diritto anche al controllo dei fumi annuale e ad un piano di riparazioni di caldaia o impianto termico. Anche in questo caso si avrà il tetto massimo coperto da Tuttofare pari a 300 euro e gli interventi compresi sono 2 in 12 mesi.