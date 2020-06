Siete alla ricerca di una nuova soluzione luce e gas per la utenza domestica? In questo articolo trovate le cinque offerte più convenienti di giugno 2020.

Scoprite con noi nei dettagli le migliori offerte luce e gas di giugno 2020 tra quelle proposte dagli operatori Sorgenia, wekiwi, Alperia, Engie e E.ON.

1. Next Energy di Sorgenia

Next Energy di Sorgenia si contraddistingue sul mercato dell’energia per essere una delle proposte che prestano più attenzione al rispetto dell’ambiente, oltre che essere conveniente e full digital. Grazie ai prezzi speciali proposti dalla compagnia, una famiglia può arrivare a risparmiare fino a 600 Euro all’anno. Inoltre, a giugno 2020 è possibile ottenere un Buono Regalo Amazon del valore di 80 Euro all’attivazione e guadagnare fino a 60 Euro per ogni vostro amico che diventa cliente Sorgenia.

Con Next Energy di Sorgenia, la tariffa luce è di tipo monorario, ovvero presenta prezzo fisso tutte le ore e i giorni della settimana, con un costo pari a 0,0227 Euro/kWh. Per quanto riguarda il gas, la quota che riguarda la componente gas naturale risulta pari a 0,1572 Euro/Smc. All’attivazione, saranno addebitati inoltre 60 Euro per coprire i servizi commerciali. Le cifre sono bloccate per un anno intero, a partire dalla data di sottoscrizione dell’offerta e non è richiesto alcun deposito addizionale all’attivazione.

Ecco quali sono i principali vantaggi scegliendo il pacchetto Next Energy di Sorgenia:

risparmio , grazie ai prezzi molto convenienti proposti con la promozione di giugno 2020;

, grazie ai prezzi molto convenienti proposti con la promozione di giugno 2020; sostenibilità , la produzione di energia è infatti affidata ad impianti 100% green e attraverso la localizzazione Sorgenia individua l’impianto di produzione più vicino alla vostra casa;

, la produzione di energia è infatti affidata ad impianti 100% green e attraverso la localizzazione Sorgenia individua l’impianto di produzione più vicino alla vostra casa; digitale , Next Eenergy è un’offerta full digital, con la quale bastano davvero pochi click su smartphone e tablet per essere aggiornati sui propri consumi medi e tenere sotto controllo i flussi così da aumentare il margine di risparmio potenziale. Inoltre, tutte le fatture sono recapitate tramite email, limitando quindi lo spreco di carta;

, Next Eenergy è un’offerta full digital, con la quale bastano davvero pochi click su smartphone e tablet per essere aggiornati sui propri consumi medi e tenere sotto controllo i flussi così da aumentare il margine di risparmio potenziale. Inoltre, tutte le fatture sono recapitate tramite email, limitando quindi lo spreco di carta; semplicità, che caratterizza sia le condizioni contrattuali, sia le modalità di gestione della propria tariffa.

Al pacchetto base potrete anche scegliere di aggiungere alcuni servizi aggiuntivi. Si tratta di:

Energy Lab , una piattaforma online che permette all’intestatario della tariffa di tenere d’occhio e gestire le utenze e i consumi. Inoltre, è previsto l’invio periodico di suggerimenti volti ad aumentare il risparmio. Si tratta di un servizio gratuito per i primi 12 mesi, poi disponibile al costo di 2 Euro/mese;

, una piattaforma online che permette all’intestatario della tariffa di tenere d’occhio e gestire le utenze e i consumi. Inoltre, è previsto l’invio periodico di suggerimenti volti ad aumentare il risparmio. Si tratta di un servizio gratuito per i primi 12 mesi, poi disponibile al costo di 2 Euro/mese; Green Life, con l’aggiunta di 2 Euro/mese questa opzione permette di scegliere l’impianto specifico da cui acquistare l’energia che proviene da impianti di produzione rinnovabili.

Siete convinti dalla proposta luce e gas di Sorgenia? Ecco quali sono i documenti che vi saranno richiesti per procedere con l’attivazione della vostra nuova tariffa:

una copia di una delle vostre precedenti bollette luce o gas presso il domicilio per cui desiderate attivare la fornitura;

una copia del documento di identità della persona a cui si desidera intestare il contratto di fornitura;

il codice IBAN del conto corrente presso cui si desidera che venga addebitato l’importo delle bollette periodiche;

l’indirizzo email a cui desiderate ricevere l’invio della fattura in formato digitale.

Prima di sottoscrivere il contratto, ricordate che Next Energy è esclusivamente dedicata ai nuovi clienti che desiderano effettuare un passaggio partendo da un operatore differente e che il pagamento delle bollette dovrà avvenire tramite domiciliazione bancaria.

Scopri la proposta Sorgenia

2. Energia 3.0 light di Engie

Tra le migliori offerte luce e gas di giugno 2020 troviamo anche quella di Engie. Parliamo di Energia 3.0 Light, una proposta 100% digital che consente di risparmiare al cliente “tipo” residenziale fino a 145 Euro all’anno. Se siete interessati ad approfondire la soluzione Engie, innanzi tutto dovrete optare tra due alternative:

Energia 3.0 Light prezzo bloccato 12 mesi , prezzo monorario (luce pari a 0,0210 Euro/kWh, gas pari a 0,1474 Euro/Smc) oppure prezzo a fasce (luce da 0,0128 Euro/kWh in F3 fino a 0,0268 Euro/kWh in F1, gas pari a 0,1475 Euro/Smc);

, prezzo monorario (luce pari a 0,0210 Euro/kWh, gas pari a 0,1474 Euro/Smc) oppure prezzo a fasce (luce da 0,0128 Euro/kWh in F3 fino a 0,0268 Euro/kWh in F1, gas pari a 0,1475 Euro/Smc); Energia 3.0 Light prezzo fisso 24 mesi, prezzo monorario (luce pari a 0,0270 Euro/kWh, gas pari a 0,1615 Euro/Smc) oppure prezzo a fasce (luce da 0,0210 Euro/kWh in F3 fino a 0,0325 Euro/kWh in F1, gas pari a 1615 Euro/Smc).

Vediamo ora le principali caratteristiche di questi pacchetti:

prezzo bloccato per 12 o 24 mesi;

risparmio fino a 145 Euro all’anno rispetto alla spesa annuale del Servizio di Tutela:

energia elettrica 100% verde;

assistenza premium anche con WhatsApp;

servizio di monitoraggio Domuscheck;

addebito ricorrente sul conto corrente;

ricezione della bolletta via mail.

Se pensate che la proposta di Engie faccia per voi, ecco come fare per attivare la tariffa in pochi passi:

1. attivate l’offerta online entro la data di scadenza della promozione, 11/06. Basteranno solo cinque minuti e i dati presenti su una delle vostre ultime bollette;

2. verificate il vostro indirizzo email, confermando la richiesta con un semplice click dalla vostra casella;

3. attendete a questo punto di essere contattati da un operatore per la conferma di attivazione. Allo stesso tempo, sarà Engie ad occuparsi dell’interruzione del contratto comunicandolo al vostro gestore precedente.

Scopri la proposta Engie

3. Luce e Gas Insieme di E.ON

Solamente in esclusiva web, E.ON propone la soluzione Luce e Gas Insieme. Si tratta di un’offerta luce e gas molto conveniente, che permette di ottenere uno sconto del 10% sulla componente energia, al costo di 0,0229 Euro/kWh.

Vediamo il prezzo previsto da questa tariffa per entrambe le forniture:

per la luce , tariffa monoraria al costo di 0,0229 Euro/kWh, anziché 0,0255 Euro/kWh grazie allo sconto del 10% sulla componente energia;

, tariffa monoraria al costo di 0,0229 Euro/kWh, anziché 0,0255 Euro/kWh grazie allo sconto del 10% sulla componente energia; per il gas, costo della componente materia prima gas pari a 0,160 Euro/Smc.

L’attivazione di Luce e Gas Insieme di E.ON comporta alcuni importanti vantaggi, ovvero:

prezzo bloccato delle forniture per un anno, escluse le imposte;

nessun costo aggiuntivo di attivazione;

notevole risparmio di tempo, sottoscrivendo in un unico momento le offerte luce e gas;

partecipazione al programma a premi E.ON, con tanti concorsi online e la possibilità di vincere tanti premi adatti a tutta la famiglia;

bonus in bolletta fino a 480 Euro, 30 Euro per ogni amico che attiva l’offerta dedicata.

Per attivare questa tariffa, seguite i passaggi che elenchiamo qui di seguito:

1. cliccate sul bottone rosso “Attiva le offerte” presente all’interno della pagina web dedicata a questa offerta sul portale online di E.ON;

2. procedete con la sottoscrizione gratuita, troverete tutti i dati necessari all’interno di una delle vostre bollette precedenti;

3. per ottenere lo sconto del 10% sulla componente energia, vi basterà scegliere l’attivazione delle forniture luce e gas per la vostra casa allo stesso momento;

4. per monitorare lo stato di attivazione della fornitura, potete procedere successivamente alla registrazione presso My E.ON, l’area online riservata ai clienti della compagnia;

5. una volta seguite queste indicazioni, dovrete semplicemente attendere conferma da uno degli operatori E.ON.

Scopri la proposta E.ON

4. Smile Day & Night di Alperia

Alperia è un provider italiano di servizi energetici a 360 gradi. Il focus principale dei servizi è quello di provvedere al fabbisogno energetico nazionale attraverso l’approvvigionamento da fonti completamente rinnovabili. L’origine della compagnia è l’Alto Adige. Si tratta infatti di un gruppo partecipato quasi al 50% dalla Provincia Autonomia di Bolzano, al 21% dal Comune di Bolzano e per la stessa percentuale dal Comune di Merano, oltre che da SELFIN. All’interno della sola porzione di regione, gestisce 34 centrali idroelettriche, 6 centrali d teleriscaldamento e 8.630 kilometri di rete elettrica.

La promozione Luce & Gas di Alperia è valida fino al 10/07 e assicura un prezzo bloccato per 18 mesi. È previsto uno sconto del 10% sulla componente gas e un bonus una tantum pari a 20 Euro per la sottoscrizione di questa offerta dual fuel.

Scopri la proposta Alperia

5. Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

wekiwi è una tra le compagnie più recenti sul mercato dell’energia in Italia. Le proposte di questa azienda sono caratterizzate da massima trasparenza e servizi 100% digitali. Inoltre, wekiwi mette in campo anche una serie di sconti speciali che intendono premiare i clienti in grado di ottimizzare l’utilizzo di energia. Descriviamo le caratteristiche dell’offerta in questa sezione, con un focus specifico sulla proposta Energia Prezzo Fisso 12 mesi.

Con Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi avrete:

prezzo bloccato per i primi 12 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto;

energia rinnovabile inclusa nel prezzo;

grazie al meccanismo della carica mensile, i conguagli sono applicati solo sui consumi reali;

possibilità di applicazione dello sconto carica mensile e dello sconto online;

sconto del 10% sugli acquisti dell’e-shop di wekiwi.

Gli sconti previsti da wekiwi sono:

sconto carica mensile , questo fornitore ha deciso di applicare il meccanismo della carica mensile per quantificare i consumi di ogni utente. Il cliente sceglie in anticipo di quale carica mensile usufruirà. Alla fine del mese, quanto più la carica scelta si avvicina ai consumi reali, tanto wekiwi potrà ottimizzare i suoi processi. Questo vi consente quindi di ricevere uno sconto corrispondente;

, questo fornitore ha deciso di applicare il meccanismo della carica mensile per quantificare i consumi di ogni utente. Il cliente sceglie in anticipo di quale carica mensile usufruirà. Alla fine del mese, quanto più la carica scelta si avvicina ai consumi reali, tanto wekiwi potrà ottimizzare i suoi processi. Questo vi consente quindi di ricevere uno sconto corrispondente; sconto online, wekiwi premia anche i clienti che scelgono l’assistenza digitale al posto del servizio telefonico. Sono infatti a disposizione degli utenti i canali dell’area riservata del sito dell’operatore e la mail clienti@wekiwi.it. Al contrario, se viene richiesto il supporto tramite il centralino, si perderà il diritto allo sconto online. Questa possibilità si rinnova mensilmente.

Scopri la proposta wekiwi