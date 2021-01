A partire dal 1° gennaio 2021, con il consueto aggiornamento trimestrale, ARERA ha annunciato un nuovo incremento dei prezzi di luce e gas che tornano, di fatto, ai livelli pre-pandemia per i clienti in tutela. Per dare un taglio alle bollette di luce e gas, quindi, diventa ancora più importante scegliere, con la massima precisione le migliori offerte luce e gas di gennaio 2021. Solo in questo modo, infatti, è possibile ridurre in modo considerevole le spese per le proprie forniture energetiche. Ecco come individuare le migliori offerte del momento.

Risparmiare sulle bollette di luce e gas è possibile. Scegliendo di puntare sulle tariffe più convenienti del mercato libero, infatti, è possibile ottenere una netta riduzione del costo dell’energia e, quindi, dell’importo delle bollette (a parità di consumi). Per i clienti del mercato tutelato, che da gennaio 2021 hanno registrato un nuovo rincaro dei prezzi (+4,5% per l’energia e +5,3% sul gas), e per chi è insoddisfatto dalle tariffe già attive nel mercato libero c’è l’opportunità di risparmiare passando alle migliori offerte del mese di gennaio.

I margini di risparmio sono considerevoli. Come vedremo, un “cliente tipo” (consumo annuo di 2700 kWh di energia elettrica e 1400 Smc di gas naturale) può risparmiare circa 200 euro all’anno passando dal mercato tutelato al mercato libero. Per poter individuare le migliori offerte luce e gas è possibile affidarsi alla comparazione online, uno strumento utile per confrontare le tariffe più convenienti e individuare l’opzione migliore in poco tempo.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, disponibile cliccando sul link qui di sotto, oppure tramite l’App di SOStariffe.it sarà facile individuare rapidamente le tariffe più vantaggiose e dare un taglio netto alle bollette energetiche.

Come individuare le migliori offerte luce e gas con la comparazione online

La comparazione delle offerte è lo strumento ideale per scegliere le tariffe luce e gas più vantaggiose e risparmiare. Il comparatore di offerte consente di individuare le tariffe migliori in base al proprio profilo di consumo. Ogni tariffa, infatti, presenta specifiche caratteristiche e l’utente è tenuto a valutare, di volta in volta, le soluzioni più convenienti per risparmiare.

Per sfruttare al meglio il comparatore, è necessario avviare il confronto online inserendo alcuni dati. Ecco gli elementi necessari per la scelta delle migliori tariffe:

una stima dei consumi di luce e gas in un anno della propria fornitura; tale dato può essere calcolato, semplicemente, sfruttando il tool integrato nel comparatore oppure può essere ricavando analizzando la sezione consumi dell’ultima bolletta ricevuta

in un anno della propria fornitura; tale dato può essere calcolato, semplicemente, sfruttando il tool integrato nel comparatore oppure può essere ricavando analizzando la sezione consumi dell’ultima bolletta ricevuta una stima della distribuzione dei consumi di energia elettrica nelle fasce orarie F1, F2 ed F3; questo dato consente di valutare con precisione la convenienza delle offerte biorarie e multi-orarie e può essere ricavato analizzando la sezione consumi dell’ultima bolletta dell’energia elettrica

nelle fasce orarie F1, F2 ed F3; questo dato consente di valutare con precisione la convenienza delle offerte biorarie e multi-orarie e può essere ricavato analizzando la sezione consumi dell’ultima bolletta dell’energia elettrica l’ubicazione della fornitura, per il calcolo della zona climatica, un parametro che influenza la bolletta del gas; basta indicare il CAP o il comume

Successivamente, bisognerà valutare la convenienza delle varie offerte luce e gas considerando tutti i fattori in gioco. Il comparatore fornirà una stima precisa del costo annuale della fornitura legato all’attivazione di ogni singola tariffa. L’utente, inoltre, otterrà informazioni aggiuntive come la presenza o meno della clausola del prezzo bloccato sull’energia o la possibilità di sfruttare promozioni aggiuntive riservate ai nuovi clienti.

Terminata la scelta dell’offerta, sarà possibile procedere con l’attivazione online. La procedura di sottoscrizione online è molto semplice e richiede che l’utente fornisca i seguenti dati:

dati anagrafici e codice fiscale dell’intestatario della fornitura

il codice POD (per l’energia elettrica) e il codice PDR (per il gas naturale); questi dati sono disponibili su bollette precedenti e consentiranno al nuovo fornitore di individuare in modo univoco la propria fornitura

le coordinate IBAN

dati di contatto come l’indirizzo e-mail e un numero di cellulare

Completata la sottoscrizione online, sarà necessario attendere il completamento delle operazioni tecniche e amministrative per l’effettiva attivazione della fornitura. Tale procedura necessita di alcune settimane ed è gestita interamente dal fornitore. L’utente non deve fare altro che attenderne il completamento. Durante questa fase è garantita la continuità dell’erogazione dell’energia e non è necessario cambiare il fornitore.

Le migliori offerte luce di gennaio 2021

Per poter individuare le migliori offerte luce di gennaio 2021, utilizzando la comparazione, è necessario fissare il profilo di un “cliente tipo”. Per questo esempio utilizzeremo un cliente con un consumo annuo di 2700 kWh e con una suddivisione dei consumi che prevede il 40% in fascia F1 e il 60% equamente distribuito nelle fasce F2 ed F3. Per questo profilo di consumo, il comparatore ci mette a disposizione diverse soluzioni molto convenienti.

Restando nel mercato tutelato, la stima di spesa annuale per il “cliente tipo” è di 526 euro all’anno. Come vedremo, i margini di risparmio sono considerevoli. A gennaio 2021, l’offerta più conveniente risulta essere Luce Super Web di Illumia. Si tratta di un’offerta monoraria (il prezzo è indipendente dall’orario di utilizzo dell’energia) che include la possibilità di contare su di un prezzo dell’energia fisso e bloccato per 12 mesi. Tale prezzo è pari a 0.028 €/kWh.

Da notare, inoltre, che l’offerta di Illumia garantisce ulteriori vantaggi. Questa tariffa, infatti, mette a disposizione la possibilità di utilizzare l’energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi, permettendo di ridurre l’impatto ambientale della propria abitazione. Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti i primi 100 kWh di energia elettrica consumati sono gratis.

Attivando Luce Super Web di Illumia, inoltre, il “cliente tipo” registrerà una spesa annuale per la bolletta dell’energia elettrica pari a 450 euro. Rispetto alla stima indicata per il mercato tutelato, quindi, è possibile ottenere un risparmio di ben 76 euro per il primo anno di fornitura. Da notare, inoltre, che aumentando il consumo annuo si registra un netto incremento del risparmio annuo ottenibile. Per un cliente che consuma 4.000 kWh all’anno, infatti, il risparmio garantito rispetto al mercato tutelato dall’offerta di Illumia sale sino a 110 euro in un anno.

Luce Super Web di Illumia è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online, accessibile direttamente dal sito di Illumia cliccando sul link qui di sotto:

Le migliori offerte gas di gennaio 2021

Per dare un taglio alle bollette del gas è possibile valutare diverse soluzioni disponibili oggi sul mercato libero. Per poter identificare con precisione le offerte migliori, anche in questo caso andiamo a fissare il profilo di “cliente tipo” caratterizzato da un consumo annuo di 1400 Smc di gas naturale per una fornitura ubicata nel comune di Milano. Per questo tipo di cliente, restando nel mercato tutelato si registra una stima di spesa annuale di 983 euro all’anno.

Tra le migliori offerte gas del mercato libero di gennaio 2021 troviamo Prezzo Chiaro di A2A. Grazie a quest’offerta, il cliente sfrutta il prezzo del gas all’ingrosso, con un notevole vantaggio economico rispetto a tante altre offerte presenti attualmente sul mercato. L’accesso al prezzo all’ingrosso del gas è legato al pagamento di un contributo mensile fisso di 3,90 euro pari, quindi, a 46,8 euro all’anno.

Chi attiva Prezzo Chiaro di A2A tramite procedura online potrà contare su di un importante vantaggio aggiuntivo. Scegliendo l’attivazione online, infatti, il contributo mensile sarà azzerato per i primi 12 mesi di fornitura. Il “cliente tipo” che attiva l’offerta di A2A registrerà una stima di spesa annuale pari a 870 euro con un risparmio di 113 euro all’anno rispetto al mercato tutelato. Un cliente con consumi elevati (ad esempio 2.100 Smc) potrà sfruttare un notevole risparmio aggiuntivo. In questo caso, l’attivazione di un’offerta di A2A garantirà un risparmio di 170 euro.

Per attivare Prezzo Chiaro di A2A è possibile avviare una semplice procedura online, disponibile dal sito del fornitore.

Per chi vuole puntare su di un’offerta a prezzo bloccato per almeno 12 mesi, invece, è possibile puntare su diverse soluzioni aggiuntive. Tra le offerte più vantaggiose troviamo Energia 3.0 Light di Engie. Il fornitore consente al cliente di scegliere un’offerta gas a prezzo bloccato per 12 mesi oppure un’offerta gas a prezzo bloccato per 24 mesi garantendo, in ogni caso, una notevole protezione contro i possibili rincari del mercato energetico.

L’offerta gas a prezzo bloccato per 12 mesi presenta un prezzo del gas naturale di 0,159 €/Smc mentre quella con prezzo bloccato per 24 mesi prevede un prezzo di 0,17 €/Smc. Scegliendo l’offerta di Engie con prezzo bloccato per 12 mesi è possibile ottenere un risparmio annuale di 86 euro rispetto ai costi del mercato tutelato (sempre considerando la stima effettuata in precedenza per il “cliente tipo”).

Da notare, inoltre, che i clienti Engie possono ottenere sconti extra in bolletta grazie alla promozione “invita un amico”. Condividendo con amici e parenti il proprio codice amico, infatti, il cliente riceverà un buono sconto di 30 euro per ogni fornitura attivata da un amico invitato a passare ad Engie. Potenzialmente è possibile ottenere uno sconto massimo di 300 euro sulla fornitura. Per attivare una delle offerte Engie è possibile seguire questa procedura online:

